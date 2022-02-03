Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "12 стульев"

Далее со слов автора: Я был в Рыбинске дважды. Но к сожалению не снимал специально локации для фильма Гайдая. Кое-то что нашел у себя в фотоархиве, но все-таки придется использовать Яндекс-панорамы. Зато все фото Москвы - свеженькие, я сделал их специально для этой заметки.

Итак, Остап Бендер дарит беспризорнику яблоко.