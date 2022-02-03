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Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "12 стульев"

Как сейчас выглядят места, где Гайдай снимал "12 стульев" (40 фото)

Автор:
03 февраля 2022 10:43
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 12 стульев   актеры   кино   места   съемка   улицы   фильм   фото   
1164
40

Великую кинокомедию про приключения Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова снимали в Рыбинске, Москве, Пятигорске и Баку.

Далее со слов автора: Я был в Рыбинске дважды. Но к сожалению не снимал специально локации для фильма Гайдая. Кое-то что нашел у себя в фотоархиве, но все-таки придется использовать Яндекс-панорамы. Зато все фото Москвы - свеженькие, я сделал их специально для этой заметки.

Итак, Остап Бендер дарит беспризорнику яблоко.

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Сценку снимали на бульваре Ушакова, где с тех пор выросли довольно высокие елочки. Исторический булыжник заменили асфальтом.

Здесь и далее скриншоты с Яндекс-панорам.

Остап идет вдоль лавочек на Стоялой улице (дома 12 - 18).

Скрин с Яндекс-панорам. То же самое место спустя 50 лет.

А это уже мое фото. Видите большие полукруглые окна в правом углу кадра? Вот там и торговали "Кавказской пищей", "Москательными товарами", "Мясом и дичью" и всем остальным.


Родственники Альхена сдают ворованные трубы как утильсырье на деревянном мосту через реку Черемуху на фоне Рыбинской каланчи.

К сожалению, до наших дней исторический мостик не сохранился.

Киса "засекает" отца Федора тоже на Стоялой улице. В кадре уже знакомая вывеска пивной "Рио де Жанейро".

В наши дни Стоялую благоустроили с брусчаткой и фонарями.

У меня тоже есть снимок примерно с того же места. Ну чуть-чуть подальше.

Батюшка с предводителем дворянства тащат стул по тому же самому мосту, на котором Альхен сбывал краденое.

К сожалению, его заменили на современный четырехполосный. Могли бы сохранить для истории, а новый мост водрузить где-нибудь в другом месте.

Дальше друзья отправляются к мадам Грицацуевой.

У меня есть фото этого здания. Но лучше бы не было! Посмотрите, какой ужас. И это дом из культового фильма Гайдая! Стыд и позор.

Стоялая, 22 - "Дом Журавлева"

Герои приезжают в Москву и заселяются в общежитие имени монаха Бертольда Шварца.

Точный адрес здания - Староконюшенный переулок, 2, строение 2. Когда-то здесь был ресторан "Нью-Васюки", потом пожар, потом дом внешне восстановили, но внутри пусто и состояние главного дома городской усадьбы печальное.

Немножко передохнув, Киса и Ося отправляются в музей мебели.

Та самая дверь.

Точный адрес здания - улица Воронцово поле, дом 12, строение 1. Москва не Рыбинск, и многие исторические особняки здесь в хорошем состоянии.

2022 год.

Несмотря на то, что аукцион проходил в Москве, здание снимали в Рыбинске.

Его очень легко узнать.

Здание Новой хлебной биржи и Рыбинский музей-заповедник. Мое фото.

Волжская набережная, 2

Здесь же снимали небольшой план с Эллочкой Щукиной, о котором вспоминала актриса Наталья Воробьева-Хржич.

Скрин с Яндекс-панорам

Остап идет с беспризорниками по Большому Ватину переулку.

В 1971 году здесь еще сохранился булыжник, по которму 10 лет спустя Костик гулял с Ритой в "Покровских воротах". Увы, в наши дни ее заменили на скучный асфальт.

На заднем плане храм Великомученика Никиты за Яузой.

Согласно фильму, Эллочка жила на Варсонофьевском переулке.

Но режиссер поместил людоедку в Печатников переулок. Буквально за углом двор, откуда Рама с Димоном угнали "Бумер".

Печатников переулок, 5 и 7

А вот Никифор Ляпис-Трубецкой обитал на Малой Молчановке, 8.

Ну помните, это те самые львы из "Офицеров", где герой Юматова сначала отбил Любу у хулиганов, а потом гулял с внуком. К сожалению, припаркованный автомобиль загородил двери и львов. Вот максимум, что мне удалось сфотографировать на широкоугольник.

По сюжету Остап попал под лошадь на Семеновской площади. Однако съемки проходили на углу улиц Воронцово поле и Подсосенского переулка.

2022 год.

Далее герои отправляются в путешествие на теплоходе. Сцену отплытия тоже снимали в Рыбинске. Видите красный дом на заднем плане?

Такой план снять можно только с воды. Но я фотографировал с суши.

Точный адрес - Волжская набережная, 19.

Дальше герои отправляются в путешествие по стране, а я перейду к последней сцене. Роль нового клуба, построенного на воробьяниновские сокровища, сыграл Государственный театр киноактера.

Как вы помните, здесь на ступеньках Катерина и Людмила встретили Смоктуновского в "Москва слезам не верит". Вот только сфотографировать невозможно. Выкладываю скрин с Яндекс-панорам.

Здание на Поварской, 33 находится на реконструкции и задрапировано.

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Метки: 12 стульев   актеры   кино   места   съемка   улицы   фильм   фото   
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4  комментария
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7k
babsbaberley 59 минут назад
Обожаю такие посты. А то смотришь фильм и самому хочется побывать в тех же местах, где всё это снималось. Или ходишь по улицам и не знаешь, что там проходили съёмки любимых фильмов.
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1k
Максим Максимов 4 минуты назад
А здесь над головой Кисы - киноляп: не было таких "доводчиков" дверей в то время. Вспомните в том же фильме какими пружинами оснастил Альхен двери в доме престарелых
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1k
сергей ремизов 24 минуты назад
Красивый памятник у нас в городе поставили.
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5k
Игорь Михайлов Час назад
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AccheDin

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