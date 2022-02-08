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В Лондоне арестовали членов секты культа евнухов из-за онлайн трансляций кастрации

В Лондоне арестовали членов секты культа евнухов из-за онлайн трансляций кастрации (3 фото)

Автор:
08 февраля 2022 15:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Онлайн   евнухи   кастрация   лондон   секта   
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Лондонская полиция задержала семерых членов культа евнухов «Нулло», в том числе их 60-летнего лидера. Адепты секты подозреваются в том, что удаляли на камеру мужские интимные части тела и транслировали процесс в прямом эфире за деньги.

Охота на почитателей "странного культа" началась после того, как в поле зрения правоохранительных органов Великобритании попала видеозапись кастрации участников секты, осуществленная ранее в прямом эфире.

Три дня понадобилось полицейским, чтобы провести доскональный обыск в парке Финсбери на севере Лондона, изымая настольные компьютеры, ноутбуки и другие улики.

Утверждается, что удаление частей тела производилось в подвальном помещении дома и демонстрировалось платно через канал для взрослых, поддерживаемый учетной записью в Твиттер .

Проживающий в доме 44-летний норвежец был задержан по подозрению в заговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений. Вместе с ним арестованы еще шесть человек в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет.

Говорят, что предполагаемый главарь, который живет в этом доме, дал себе прозвище «Создатель евнухов» и сам перенес ампутацию.


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В настоящий момент все семеро подозреваемых отпущены под залог.

Как сообщает Daily Mail, адепты группы вдохновлялись творчеством асексуального японского художника Мао Сугияма, который девять лет назад, будучи в возрасте 23 лет, удалил себе гениталии и скормил их гостям на эксклюзивном «банкете», участие в котором стоило 800 фунтов стерлингов на человека. Готовил Мао сам лично, спустя два месяца после операции под чутким руководством шеф-повара.

В общей сложности мероприятие посетили около 70 человек. Правда, кулинарный эксклюзив от Мао отведали только пятеро: супружеская пара, художник манги, 32-летняя женщина и сам виновник торжества и организатор мероприятия.

Источник:

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Метки: Онлайн   евнухи   кастрация   лондон   секта   
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13k
net 3 часа назад
Раньше все по дуркам сидели, сейчас это перфоманс.
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Hairy. 8 минут назад
НьюСкопец))
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459
Сергей Головин 16 минут назад
Полный песец. Как я это прочитал ? Аж все сжималось.
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3k
RALEXXX 23 минуты назад
Чего только в этом мире не происходит. Несколько лет назад похожая история была с одним немцем.
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6k
a_komolow 55 минут назад
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3k
akahast Час назад
ну а че им остается, если несколько лет пакистанцы их баб и дочек в рабство забирали и насиловали? только отрезать
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17k
Vital Idol Час назад
энтож, на сколько нужно быть ипанутым?!
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1k
XAHsolo Час назад
Идиоты не будут размножаться, все точно в соответствии с теорией эволюции Дарвина
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37k
jonnyD 2 часа назад
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15
Мурзик 2 часа назад
Оперативно соорентировался пока злобные бабы не оклеветали в изнасиловании
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1k
Гур 2 часа назад
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23k
ПаганецЪ 2 часа назад
Это просто какая-то вопиющая антитолерантность! Кто им дал право вмешиваться в свободный выбор индивидуумов, желающих стать небинарными? Разве это по-европейски?
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12k
кира 2 часа назад
Нет предела человеческому безумию!!!
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27k
Aqueronte 3 часа назад
Отрезать это так скучно, можно было в капкан сунуть.
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596
Bendix 3 часа назад
Как мои деточки всегда кричали - British cop is the best cop!
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457
Nevad Black 3 часа назад
хоспаде ж тыж божешь мой! да откуда такие придурки берутся то? хорошо, что сам себя наследников лишил
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3k
satra 3 часа назад
Писец. Аж мурашки. Нафиг нафиг
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8k
Garpia121 3 часа назад
Зачем их ловить? Они сами решат проблему распространения ненормальных.
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15k
Михаил Гривин 3 часа назад
Как скучно я живу...
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2k
Hamsterskiller 3 часа назад
Каких же идиотов земля носит... Что же у них в бошках творится то?
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193
KS 3 часа назад
Чем больше евнухов - тем меньше евнухов. Вроде так это работает :)
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