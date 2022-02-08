В Лондоне арестовали членов секты культа евнухов из-за онлайн трансляций кастрации

Охота на почитателей "странного культа" началась после того, как в поле зрения правоохранительных органов Великобритании попала видеозапись кастрации участников секты, осуществленная ранее в прямом эфире.

Три дня понадобилось полицейским, чтобы провести доскональный обыск в парке Финсбери на севере Лондона, изымая настольные компьютеры, ноутбуки и другие улики.

Утверждается, что удаление частей тела производилось в подвальном помещении дома и демонстрировалось платно через канал для взрослых, поддерживаемый учетной записью в Твиттер .

Проживающий в доме 44-летний норвежец был задержан по подозрению в заговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений. Вместе с ним арестованы еще шесть человек в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет.

Говорят, что предполагаемый главарь, который живет в этом доме, дал себе прозвище «Создатель евнухов» и сам перенес ампутацию.



