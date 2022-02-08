В Лондоне арестовали членов секты культа евнухов из-за онлайн трансляций кастрации

Лондонская полиция задержала семерых членов культа евнухов «Нулло», в том числе их 60-летнего лидера. Адепты секты подозреваются в том, что удаляли на камеру мужские интимные части тела и транслировали процесс в прямом эфире за деньги.
Охота на почитателей "странного культа" началась после того, как в поле зрения правоохранительных органов Великобритании попала видеозапись кастрации участников секты, осуществленная ранее в прямом эфире.
Три дня понадобилось полицейским, чтобы провести доскональный обыск в парке Финсбери на севере Лондона, изымая настольные компьютеры, ноутбуки и другие улики.
Утверждается, что удаление частей тела производилось в подвальном помещении дома и демонстрировалось платно через канал для взрослых, поддерживаемый учетной записью в Твиттер .
Проживающий в доме 44-летний норвежец был задержан по подозрению в заговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений. Вместе с ним арестованы еще шесть человек в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет.
Говорят, что предполагаемый главарь, который живет в этом доме, дал себе прозвище «Создатель евнухов» и сам перенес ампутацию.
В настоящий момент все семеро подозреваемых отпущены под залог.
Как сообщает Daily Mail, адепты группы вдохновлялись творчеством асексуального японского художника Мао Сугияма, который девять лет назад, будучи в возрасте 23 лет, удалил себе гениталии и скормил их гостям на эксклюзивном «банкете», участие в котором стоило 800 фунтов стерлингов на человека. Готовил Мао сам лично, спустя два месяца после операции под чутким руководством шеф-повара.
В общей сложности мероприятие посетили около 70 человек. Правда, кулинарный эксклюзив от Мао отведали только пятеро: супружеская пара, художник манги, 32-летняя женщина и сам виновник торжества и организатор мероприятия.
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