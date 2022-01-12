Как жители Лондона искали убежище в метро во время Второй мировой войны

Самыми важными общественными убежищами были станции лондонского метро. Хотя многие гражданские использовали их в качестве убежища во время Первой мировой войны, в 1939 году власти отказались разрешить использовать станции в качестве укрытий, чтобы не мешать пригородным перевозкам и передвижению войск, а также из-за опасений, что оккупанты могут отказаться уходить.

Управлению метрополитена было приказано запирать входы на станции во время налетов, но уже ко второй неделе тяжелых бомбардировок власти уступили и приказали открыть станции. Каждый день люди стояло в очередях до 16:00, ожидая, когда им разрешат войти в метро.

Daily Herald описал, насколько популярным стало это убежище к концу сентября: «Каждую ночь станции лондонского метро переполнены людьми, ищущими убежища. Многие из них прибывают рано вечером, приготовив постельные принадлежности для ночевки на станциях. Некоторые приезжают из пригородов и отдаленных районов».