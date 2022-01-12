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Как жители Лондона искали убежище в метро во время Второй мировой войны

Как жители Лондона искали убежище в метро во время Второй мировой войны (31 фото)

Автор:
12 января 2022 21:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1940-е   Великобритания   военные фото   вторая мировая война   исторические фото   лондон   
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Во время Второй мировой войны лондонцы всех социальных статусов искали укрытие на подземных станциях, спасаясь от немецких бомбардировщиков.

«Лондонский блиц» — кампания стратегических бомбардировок Лондона и других городов Англии авиацией гитлеровской Германии. «Блиц» продолжался с сентября 1940 года по май 1941 года, бомбардировкам подвергались населенные пункты, фабрики и верфи. В результате бомбардировок были убиты более 40 000 мирных жителей, половина из них в Лондоне, где было полностью разрушено или повреждено более миллиона домов.

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Самыми важными общественными убежищами были станции лондонского метро. Хотя многие гражданские использовали их в качестве убежища во время Первой мировой войны, в 1939 году власти отказались разрешить использовать станции в качестве укрытий, чтобы не мешать пригородным перевозкам и передвижению войск, а также из-за опасений, что оккупанты могут отказаться уходить.

Управлению метрополитена было приказано запирать входы на станции во время налетов, но уже ко второй неделе тяжелых бомбардировок власти уступили и приказали открыть станции. Каждый день люди стояло в очередях до 16:00, ожидая, когда им разрешат войти в метро.

Daily Herald описал, насколько популярным стало это убежище к концу сентября: «Каждую ночь станции лондонского метро переполнены людьми, ищущими убежища. Многие из них прибывают рано вечером, приготовив постельные принадлежности для ночевки на станциях. Некоторые приезжают из пригородов и отдаленных районов».

В середине сентября 1940 г. в подземке ночевало около 150 000 человек в сутки, хотя к зиме и весне их число сократилось до 100 000 и менее. На самых глубоких станциях было легче заснуть, поскольку звуки бомбардировок были приглушены, но многие погибли от прямых попаданий на станции.

В марте 1943 года на станции метро Bethnal Green толпа задавила насмерть 173 человек, среди которых были дети, после того, как женщина упала со ступенек при входе на станцию. Одно прямое попадание в убежище в Сток-Ньюингтоне в октябре 1940 года унесло жизни 160 мирных жителей.

Пик использования метро в качестве убежища пришелся на 27 сентября 1940 года — тогда в метро укрывались 177 000 человек. Перепись населения Лондона в ноябре 1940 года показала, что около 4% жителей укрывались в метро и других крупных убежищах, 9% — в общественных наземных убежищах и 27% — в частных домах, из чего следует, что оставшиеся 60% жителей города оставались дома.

В октябре 1940 года общественный спрос вынудил власти построить новые глубокие убежища в подземке, чтобы вместить 80 000 человек, но период самых сильных бомбардировок прошел до того, как работы были закончены.

К концу 1940 года убежища в подземке и многие другие крупные общественные убежища обустроили. Власти предоставили печи и обустроили ванные комнаты, а поезда доставляли еду. На койки в больших приютах выдавали талоны, чтобы сократить время ожидания в очереди.

В убежищах быстро сформировались комитеты, выступавшие в роли неофициальных органов власти, а различные организации, такие как Британский Красный Крест и Армия Спасения, работали над улучшением условий. Из развлечений у временных обитателей метро были концерты, фильмы, пьесы и книги из местных библиотек.

«Блиц» не вызвал психологический кризис в стране даже в период сильнейших бомбардировок сентября 1940 года. Один американский очевидец писал: «По всем тестам и параметрам, которые я могу применить, эти люди стойки до мозга костей и не сдаются… Британцы сейчас сильнее и находятся в лучшем положении, чем были в начале». Люди относились к налетам как к погоде, приговаривая, что день был «очень блицевым».

Хотя стресс войны привел к многочисленным приступам тревоги, расстройствам пищевого поведения, утомлению, выкидышам и другим физическим и психическим недугам, общество выстояло. Количество самоубийств и пьянства снизилось, и в первые три месяца бомбардировок в Лондоне фиксировалось лишь около двух случаев «бомбового невроза» в неделю.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1940-е   Великобритания   военные фото   вторая мировая война   исторические фото   лондон   
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Zmey Gorynych 6 минут назад
Ну у нас метро как бы тоже объект ГО. Там и скважины и дизеля, санузлы и пр. есть. И гермы на входах и тоннелях
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