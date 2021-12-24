Сбежать из секты крайне сложно, а если это секта еще и твоя семья?

История трех братьев, которые в прямом смысле слова сбежали от отца-многоженца.
Их отец, канадец Уинстон Блэкмор, буквально воспринял поговорку "У кого детей много, тот не забыт от бога" и наделал более 150 детей.
Несмотря на то, что в стране красного клена запрещена полигамия, Блэкмор и его большое закрытое сообщество, состоящее из 27 жен и таких же религиозных фанатиков-родственников, фактически основал секту полигамов.
Казалось бы, такой рекорд не мог остаться в стороне от взора правоохранителей. Но Уинстон Блэкмор лишь однажды оказался под домашним арестом и то ненадолго. Обвинения же в полигамии или в связях с несовершеннолетними, в которых лидера секты Баунтифула неоднократно подозревали, не были доказаны.
Да и как их доказать, если пострадавшие не обращались к правоохранителям.
Трем братьям: Уоррену, Мерлину и Мюррею удалось уйти из этой секты. Сейчас они живут в Канаде и соседней Америке, но поддерживают тесную связь друг с другом, надеясь справиться с ужасами, перенесенными в детстве.
Благодаря столь резонансной истории, они стали знаменитыми и ведут свои блоги, в которых рассказывают подробности о жизни в секте.
Так, например, они сообщили, что до сих пор поддерживают связь с некоторыми родственниками, которые все еще состоят в Баунтифуле. При этом их родственники не видят ничего плохого в образе жизни, который проповедует их лидер.
В действительности, в быту жизнь сектантов мало отличается от жизни обычных канадцев. Они приветливы и доброжелательны.
Еще братья Блэкморы рассказали, что они учились в классах вместе со своими племянниками.
А некоторых из своих родственников они даже никогда не видели, только слышали об их существовании.
Несмотря на то, что их родственники не спешат покидать свою "общину", братья все же верят в то, что им удастся спасти из секты других членов своей многочисленной семьи.
Источник:
- 13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры
- Откуда взялись заброшенные православные церкви в канадской степи
- 10 феноменальных геологических образований на Земле
- Как выглядит гигантская рыба-луна, и где ее обнаружили
- Редкие вещи, которые были придуманы для решения неочевидных проблем
Понравилось27
... В действительности, в быту жизнь сектантов мало отличается от жизни обычных канадцев. Они приветливы и доброжелательны." (с)
Нихрена не понял, в чём заключались "УЖАСЫ"?
Авто в лес!!!