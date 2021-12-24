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Сбежать из секты крайне сложно, а если это секта еще и твоя семья?

Сбежать из секты крайне сложно, а если это секта еще и твоя семья? (9 фото)

Автор:
24 декабря 2021 12:00
Сообщество : Истории
Метки: Баунтифил   Блэкморы   Канада   гарем   интересно   многоженство   секта   фото   
2383
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История трех братьев, которые в прямом смысле слова сбежали от отца-многоженца.

Их отец, канадец Уинстон Блэкмор, буквально воспринял поговорку "У кого детей много, тот не забыт от бога" и наделал более 150 детей.

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Несмотря на то, что в стране красного клена запрещена полигамия, Блэкмор и его большое закрытое сообщество, состоящее из 27 жен и таких же религиозных фанатиков-родственников, фактически основал секту полигамов.

Казалось бы, такой рекорд не мог остаться в стороне от взора правоохранителей. Но Уинстон Блэкмор лишь однажды оказался под домашним арестом и то ненадолго. Обвинения же в полигамии или в связях с несовершеннолетними, в которых лидера секты Баунтифула неоднократно подозревали, не были доказаны.

Да и как их доказать, если пострадавшие не обращались к правоохранителям.

Трем братьям: Уоррену, Мерлину и Мюррею удалось уйти из этой секты. Сейчас они живут в Канаде и соседней Америке, но поддерживают тесную связь друг с другом, надеясь справиться с ужасами, перенесенными в детстве.

Благодаря столь резонансной истории, они стали знаменитыми и ведут свои блоги, в которых рассказывают подробности о жизни в секте.

Так, например, они сообщили, что до сих пор поддерживают связь с некоторыми родственниками, которые все еще состоят в Баунтифуле. При этом их родственники не видят ничего плохого в образе жизни, который проповедует их лидер.

В действительности, в быту жизнь сектантов мало отличается от жизни обычных канадцев. Они приветливы и доброжелательны.


Еще братья Блэкморы рассказали, что они учились в классах вместе со своими племянниками.

А некоторых из своих родственников они даже никогда не видели, только слышали об их существовании.


Несмотря на то, что их родственники не спешат покидать свою "общину", братья все же верят в то, что им удастся спасти из секты других членов своей многочисленной семьи.

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Метки: Баунтифил   Блэкморы   Канада   гарем   интересно   многоженство   секта   фото   
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417
Киса Кацман Час назад
"надеясь справиться с ужасами, перенесенными в детстве ...
... В действительности, в быту жизнь сектантов мало отличается от жизни обычных канадцев. Они приветливы и доброжелательны." (с)
Нихрена не понял, в чём заключались "УЖАСЫ"?
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191
Трям 42 минуты назад
Очевидно, что все трое - гомосеки.
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Anton Chigurh 47 минут назад
Пост ни о чем, конкретики нет, информации нет....
Авто в лес!!!
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Herr Mannelig Час назад
Так какие ужасы они пережили? Их били, насиловали или заставляли работать с малолетства?
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