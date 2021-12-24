Сбежать из секты крайне сложно, а если это секта еще и твоя семья?

Казалось бы, такой рекорд не мог остаться в стороне от взора правоохранителей. Но Уинстон Блэкмор лишь однажды оказался под домашним арестом и то ненадолго. Обвинения же в полигамии или в связях с несовершеннолетними, в которых лидера секты Баунтифула неоднократно подозревали, не были доказаны.

Да и как их доказать, если пострадавшие не обращались к правоохранителям.