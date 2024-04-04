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Ураза на удаленке: мусульманский праздник в Москве перевели на онлайн

Ураза на удаленке: мусульманский праздник в Москве перевели на онлайн

Автор:
04 апреля 2024 17:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Онлайн   г. Москва   мечети   ураза-байрам   
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В целях обеспечения общественной безопасности празднование Ураза-байрам в Москве пройдет в дистанционном формате. Трансляции будут вестись из всех четырех мечетей столицы по ТВ-каналам московского вещания и по интернету.

Ураза-байрам – день разговения перед окончанием поста Рамадан, в этом году он приходится на 10 апреля. Соответственно трансляция начнется в 9 утра 10 апреля, церемонию из Московской Соборной мечети покажут на калане Россия 1 HD по Москве.


В этот день принято собираться в мечетях на молитву и приносить в качестве милостыни продукты малоимущим, а также устраивать праздничные разговения. В этом году в связи с мерами безопасности после теракта в «Крокус Холле» праздник пройдет без массовых собраний.


Такой формат мусульманам российской столицы известен – в период коронавируса Ураза-байрам также проводился в онлайн-режиме.

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Метки: Онлайн   г. Москва   мечети   ураза-байрам   
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8  комментариев
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39k
albedo 5 часов назад
Правильное решение.
Мечеть - в отличии от христианства - НЕ место обитания Бога.
А просто здание, где собирается МЕСТНАЯ мусульманская община.

Нечего пришлым в Москве мусульманам сбиваться в кучки - они должны быть или ассимилированы или ехать на свою малую Родину.
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31k
AzuveR 4 часа назад
Давно пора . По всем городам России ,сделать тоже самое и на постоянной основе. Пусть чуркабесы стоят раком ,в своих норах, что бы их не видно было.
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8k
Alex 4 часа назад
Хоть меньше черножопых на улице будет
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55k
Прораб 4 часа назад
Правильное решение! Ибо нех.уй!
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7k
Lexx 5 часов назад
Осталось переименовать Москву в Нью-Душанбе.
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328
DuckTales 5 часов назад
Да неужели?!
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Роман
  • Дата регистрации: 07.07.2021
  • 9 постов (0 в горячем)

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