Ураза на удаленке: мусульманский праздник в Москве перевели на онлайн

В целях обеспечения общественной безопасности празднование Ураза-байрам в Москве пройдет в дистанционном формате. Трансляции будут вестись из всех четырех мечетей столицы по ТВ-каналам московского вещания и по интернету.
Ураза-байрам – день разговения перед окончанием поста Рамадан, в этом году он приходится на 10 апреля. Соответственно трансляция начнется в 9 утра 10 апреля, церемонию из Московской Соборной мечети покажут на калане Россия 1 HD по Москве.
В этот день принято собираться в мечетях на молитву и приносить в качестве милостыни продукты малоимущим, а также устраивать праздничные разговения. В этом году в связи с мерами безопасности после теракта в «Крокус Холле» праздник пройдет без массовых собраний.
Такой формат мусульманам российской столицы известен – в период коронавируса Ураза-байрам также проводился в онлайн-режиме.
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Мечеть - в отличии от христианства - НЕ место обитания Бога.
А просто здание, где собирается МЕСТНАЯ мусульманская община.
Нечего пришлым в Москве мусульманам сбиваться в кучки - они должны быть или ассимилированы или ехать на свою малую Родину.