Ураза на удаленке: мусульманский праздник в Москве перевели на онлайн

Ураза-байрам – день разговения перед окончанием поста Рамадан, в этом году он приходится на 10 апреля. Соответственно трансляция начнется в 9 утра 10 апреля, церемонию из Московской Соборной мечети покажут на калане Россия 1 HD по Москве.

В этот день принято собираться в мечетях на молитву и приносить в качестве милостыни продукты малоимущим, а также устраивать праздничные разговения. В этом году в связи с мерами безопасности после теракта в «Крокус Холле» праздник пройдет без массовых собраний.

Такой формат мусульманам российской столицы известен – в период коронавируса Ураза-байрам также проводился в онлайн-режиме.