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Забирай меня скорей: как знакомились с целью создания семьи 100 лет назад?

Забирай меня скорей: как знакомились с целью создания семьи 100 лет назад? (15 фото)

Автор:
08 февраля 2022 13:56
Сообщество : RealFishki
Метки: брак   газета   жених   знакомство   интересное   невеста   объявление   семья   
1875
15

Человеку нужен человек. Этот тезис актуален во все времена, и к любви, нежности и заботе стремились и наши предки. Правда, при отсутствии социальных сетей и всяческих тиндеров возможностей познакомиться с потенциальным женихом или невестой было не так много. Поэтому невероятным спросом пользовались брачные объявления.

Сейчас перебирать потенциальных партнеров можно до бесконечности: разместил фото на сайте, лайкнул понравившегося человека, перебросились парой фраз, созвонились, пошли на свидание. И хотя со стороны обоих полов друг к другу часто можно слышать обвинения в меркантильности, брачный рынок начала прошлого века был тем еще местечком.


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Просто так жениться в царской России при наличии хоть какого-то титула и капитала было нельзя. И поиск подходящей партии превращался в процесс очень сложный и подчас долгий. Москва считалась городом невест, а Петербург – женихов. И зимой в Москву стремились планирующие свить семейное гнездышко граждане, подчас даже в нарядах, взятых взаймы. Ведь товар надо было продемонстрировать максимально выгодно.


О браке чаще всего договаривались родители. Пользовались спросом и услуги профессиональных свах: те могли предоставить исчерпывающую информацию о потенциальной кандидатуре. Да порой такую, что желание жениться или выходить замуж сразу же испарялось.


Но в XX веке картина мира начала быстро меняться. Услуги свах стоили немало. И отличной альтернативой им стала «Брачная газета» и аналогичные издания. В зависимости от количества строк, объявление в ней обходилось от 1 до 3 рублей. Связь осуществлялась через редакцию или почту. Практически всегда потенциальные возлюбленные просили прислать фото. Но с возвратом, поскольку фотографии были слишком дорогим удовольствием, чтобы раздавать их направо и налево.



Несмотря на циничный взгляд на жизнь современных людей, цинизма было не занимать и брачующимся прошлого. Некоторые женихи с ходу заявляли, что по благосостоянию сравнимы с церковной мышью и настроены на брак только с денежным мешком. Со своей стороны они обещали даме дворянский титул (не всегда) и счастливую жизнь (тоже не всегда).


Впрочем, представительницы прекрасного пола не уступали парням и прямо заявляли, что ищут конкретно миллионера. Девушки-бесприданницы прямым текстом писали о себе, что неинтересны или бедны, но готовы все компенсировать кротким нравом и искренней заботой о муже и семье. Впрочем, мы не можем их винить, ведь человек ищет, где лучше. К тому же договорные браки до революции были делом обычным.


Прямо и искренне.


Религиозность – наше все.


Кажется, объявление от девицы. Но это только на первый взгляд.


Перспективный режиссер хочет использовать брак как трамплин для развития карьеры.


Ищет партнера то ли для брака, то ли для бизнеса.


А как вам тогдашние объявления о знакомстве? Когда они были более искренними – раньше или в наши дни?

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Метки: брак   газета   жених   знакомство   интересное   невеста   объявление   семья   
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10k
Kostick 2 часа назад
в принципе ничего не изменилось)) разве что разводов было на порядки меньше. как и того вторичного рынка.
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25k
Андрей 52 минуты назад
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1k
Albigoec Час назад
Дама 35 лѣтъ. 4 рѣбѣнка. Всѣ по любви. Ищу богатаго,молодаго, съ красивымъ тѣломъ, умѣющаго дѣлать комплимѣнтъ, хозяйствѣннаго, чтобъ любилъ моихъ дѣтѣй. Съ мѣня борщъ и писичка
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5k
Allmaster 2 часа назад
Ну хоть не писали раньше как сейчас, я беременна, хочу найти барана, чтоб содержал меня и моего будущего ребенка!
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433
Дмитрий Самохин 2 часа назад
как без фото сисек писек обходились ?
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73
eutace 2 часа назад
при отсутствии социальных сетей и всяческих тиндеров возможностей познакомиться с потенциальным женихом или невестой было не так много.
====================
а с соц. сетями и тиндером - их ещё меньше
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Комментарий удален
−18
8k
КОСТЯН 2 часа назад
Тогда хоть обмана с фото не было, а сейчас на фото красавица а на встречу приходит жаба бородавчатая без фотошопа
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6k
Максим 2 часа назад
Да у всех нас свои заморочки. Ищем, находим, теряем и снова ищем.
Сдается мне, что и сейчас попроси честно описать желаемого партнера, список будет не меньше.
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