Забирай меня скорей: как знакомились с целью создания семьи 100 лет назад?

Впрочем, представительницы прекрасного пола не уступали парням и прямо заявляли, что ищут конкретно миллионера. Девушки-бесприданницы прямым текстом писали о себе, что неинтересны или бедны, но готовы все компенсировать кротким нравом и искренней заботой о муже и семье. Впрочем, мы не можем их винить, ведь человек ищет, где лучше. К тому же договорные браки до революции были делом обычным.