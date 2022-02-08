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В Пермском крае учителям срезали зарплату из-за перехода на удалёнку

В Пермском крае учителям срезали зарплату из-за перехода на удалёнку (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 00:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Глава города   дистанционное обучение   добрянка   пермский край   снизили зарплату   учителя   
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В Добрянке глава города решил сократить расходы бюджета, снизив заработную плату преподавателей. Константин Лызов постановил сделать перерасчёт, так как из дома работать легче.
В начале пандемии Роструд и Минтруд заявили, что снижать зарплаты из-за перехода на дистанционное обучение не будут, это незаконно. Однако глава города, видимо, не в курсе. Учителя разных школ со всего города недосчитались в зарплате от 400 до 10 000 рублей. Теперь им не хватает на ипотеку, детский сад и продукты. Учителя возмущены тем, что цены на всё растут, в то время как доходы снижаются. Тем временем глава города рассекает на новеньком снегоходе, имеет более 4 гектаров земли, на жену оформлен Toyota Land Cruiser 200. Ещё и катер имеется. Местные общественные активисты выяснили, что 40 минут работы главы города стоит 154 рубля, в то время как те же 40 минут преподавателя 20 рублей. Решив бороться за свои права, преподаватели написали заявление в прокуратуру.
Лызов после этого сразу активировался и заявил, что это было не его постановление, а директора школы. Почему тогда зарплаты снизились во всех школах, не разъяснил. Наверное, во всех школах Добрянки один директор.

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Метки: Глава города   дистанционное обучение   добрянка   пермский край   снизили зарплату   учителя   
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490
WORLD 2 часа назад
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25k
КешаИванов 12 минут назад
Да, и много, где кому ещё. Но то частники, а здесь государство. Непонятно...
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30k
Растрелли В.В. 20 минут назад
Становись главой города и будешь получать столько же, сколько и он. В чём проблема?
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17k
Vital Idol Час назад
а, вот стоимость платного обучения из-за удалёнки в институтах и колледжах НИКТО не снизил...
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578
bobobo 2 часа назад
Сказали же - в бизнес. Учить детей не рентабельно.
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3k
Voland 2 часа назад
Ну, мля... что за тупое сравнение стоимости часа работы... ну вот сейчас у меня час работы стоит 1500 рублей и значит я круче этого главы буду? А хер, не буду - работаю ибо 12 часов в неделю из-за здоровья. И да, препод в школе.
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2k
Moon24 2 часа назад
Этот глава просто грязный подонок . Нужно бастовать а не сопли жевать
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27k
Макарыч 3 часа назад
Гнида
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