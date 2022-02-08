В Пермском крае учителям срезали зарплату из-за перехода на удалёнку

В начале пандемии Роструд и Минтруд заявили, что снижать зарплаты из-за перехода на дистанционное обучение не будут, это незаконно. Однако глава города, видимо, не в курсе. Учителя разных школ со всего города недосчитались в зарплате от 400 до 10 000 рублей. Теперь им не хватает на ипотеку, детский сад и продукты. Учителя возмущены тем, что цены на всё растут, в то время как доходы снижаются. Тем временем глава города рассекает на новеньком снегоходе, имеет более 4 гектаров земли, на жену оформлен Toyota Land Cruiser 200. Ещё и катер имеется. Местные общественные активисты выяснили, что 40 минут работы главы города стоит 154 рубля, в то время как те же 40 минут преподавателя 20 рублей. Решив бороться за свои права, преподаватели написали заявление в прокуратуру.