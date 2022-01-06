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На грани провала: уходящий под землю город Березники

На грани провала: уходящий под землю город Березники (8 фото)

Автор:
06 января 2022 09:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Березники   аномалия   грунт   пермский край   природа   
438
8
Город Березники в Пермском крае - это мощный промышленный центр. Место уникально своими запасами солей калия и магния. В Сети регулярно появляются фото все новых провалов грунта.
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Метки: Березники   аномалия   грунт   пермский край   природа   
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Росомаха Час назад
Фото старые как говно мамонта...
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980
Старичок Полчаса назад
такие провалы появляются во многих географических местах.
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18
dot Старичок 18 минут назад
и что это значит? типа если где то провал появился, то нам в России тогда можно?
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