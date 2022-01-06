На грани провала: уходящий под землю город Березники

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Город Березники в Пермском крае - это мощный промышленный центр. Место уникально своими запасами солей калия и магния. В Сети регулярно появляются фото все новых провалов грунта.
Уходящий под землю – так называют находящийся в Пермском крае город Березники. Его "визиткой" стали многочисленные провалы – город построен над шахтами, то есть под жилыми домами просто пусто. Фотографии, опубликованные сотнями СМИ и блогов по всему миру, показывают торчащие из воды затопленные здания.
Город появился в 1932-м году путём объединения рабочих посёлков и ближайших деревень. Цель – разработка уникального Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, которое является одним из богатейших в мире. Запасы калийных солей на тот момент оценивались в 2,4 млрд тонн.
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Первый провал был зафиксирован в 1986-м году, а в "сложные 90-е" они стали почти привычным делом. Техногенные землетрясения, затопления шахт, появление "озёр" посреди города и рушащиеся дома - вот краткое описание того, что происходило тогда в городе.
Не изменилось ситуация и в новом веке. Так в 2010-м году в возникшем вдруг провале оказалась часть ж/д путей и даже вагон ехавшего в это время "товарняка" – пришлось проводить новую ветку. Таким же образом в городе появляются новые автодороги и жилые комплексы, расселить пришлось сразу несколько микрорайонов.
Проблему, похоже, до конца не решить – так в апреле 2021-го года администрации пришлось расселить ещё 9 домов, а также перенести часть сетей водоснабжения и линию электропередачи. Сейчас некоторые городские "озёра" достигают площади до 8 тыс. кв. метров, а их фотографии также кочуют по блогам. Непонятно только, чем закончится вся эта история.
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Метки: Березники аномалия грунт пермский край природа
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