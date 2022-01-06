На грани провала: уходящий под землю город Березники

Проблему, похоже, до конца не решить – так в апреле 2021-го года администрации пришлось расселить ещё 9 домов, а также перенести часть сетей водоснабжения и линию электропередачи. Сейчас некоторые городские "озёра" достигают площади до 8 тыс. кв. метров, а их фотографии также кочуют по блогам. Непонятно только, чем закончится вся эта история.