Банк заставил учителей ползать на коленях по ледовой арене

Глядя на кадры, совершенно ничего не понятно – люди на ледовой арене ползают, чтобы напихать максимум денег себе в футболку. Может это какое-нибудь шоу?



Оказывается, кредитный банк CU Mortgage Direct решил помочь бедным учителям штата, которые страдают от недофинансирования школ и вынуждены собирать деньги на пособия в интернете.



Но нельзя же просто взять и отдать деньги! Нужно устроить "безудержное веселье", а может и немножко прорекламироваться. Поэтому перед началом хоккейного матча представители банка разбросали 5000 долларовыми купюрами, а учителям было дано 5 минут, чтоб их собрать.