Банк заставил учителей ползать на коленях по ледовой арене

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Добро обретает разные формы, но иногда бывает оскорбительным. Так и произошло в Южной Дакоте, когда учителям предложили собрать благотворительные баксы для помощи своим ученикам.
Глядя на кадры, совершенно ничего не понятно – люди на ледовой арене ползают, чтобы напихать максимум денег себе в футболку. Может это какое-нибудь шоу?
Оказывается, кредитный банк CU Mortgage Direct решил помочь бедным учителям штата, которые страдают от недофинансирования школ и вынуждены собирать деньги на пособия в интернете.
Но нельзя же просто взять и отдать деньги! Нужно устроить "безудержное веселье", а может и немножко прорекламироваться. Поэтому перед началом хоккейного матча представители банка разбросали 5000 долларовыми купюрами, а учителям было дано 5 минут, чтоб их собрать.
Оказывается, кредитный банк CU Mortgage Direct решил помочь бедным учителям штата, которые страдают от недофинансирования школ и вынуждены собирать деньги на пособия в интернете.
Но нельзя же просто взять и отдать деньги! Нужно устроить "безудержное веселье", а может и немножко прорекламироваться. Поэтому перед началом хоккейного матча представители банка разбросали 5000 долларовыми купюрами, а учителям было дано 5 минут, чтоб их собрать.
И вот мы видим запись сего действия – учителя ползают на коленях, чтобы развлечь зрителей на трибунах.
Известно, что деньги пойдут на пособия для учителей и канцелярию для учеников.
Только вот не все зрители были в восторге от данного шоу. Некоторые даже провели параллели с сериалом "Игра в кальмара", когда должники участвовали в смертельных играх, чтобы развеселить богачей.
Данным эпизодом уже заинтересовалась полиция.
Только вот не все зрители были в восторге от данного шоу. Некоторые даже провели параллели с сериалом "Игра в кальмара", когда должники участвовали в смертельных играх, чтобы развеселить богачей.
Данным эпизодом уже заинтересовалась полиция.
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