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Банк заставил учителей ползать на коленях по ледовой арене

Банк заставил учителей ползать на коленях по ледовой арене (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 декабря 2021 08:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Южная Дакота   благотворительность   деньги   ледовая арена   сша   учителя   хоккей   
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Добро обретает разные формы, но иногда бывает оскорбительным. Так и произошло в Южной Дакоте, когда учителям предложили собрать благотворительные баксы для помощи своим ученикам.
Глядя на кадры, совершенно ничего не понятно – люди на ледовой арене ползают, чтобы напихать максимум денег себе в футболку. Может это какое-нибудь шоу?

Оказывается, кредитный банк CU Mortgage Direct решил помочь бедным учителям штата, которые страдают от недофинансирования школ и вынуждены собирать деньги на пособия в интернете.

Но нельзя же просто взять и отдать деньги! Нужно устроить "безудержное веселье", а может и немножко прорекламироваться. Поэтому перед началом хоккейного матча представители банка разбросали 5000 долларовыми купюрами, а учителям было дано 5 минут, чтоб их собрать.
И вот мы видим запись сего действия – учителя ползают на коленях, чтобы развлечь зрителей на трибунах.
Известно, что деньги пойдут на пособия для учителей и канцелярию для учеников.

Только вот не все зрители были в восторге от данного шоу. Некоторые даже провели параллели с сериалом "Игра в кальмара", когда должники участвовали в смертельных играх, чтобы развеселить богачей.

Данным эпизодом уже заинтересовалась полиция.

Источник:

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Метки: Южная Дакота   благотворительность   деньги   ледовая арена   сша   учителя   хоккей   
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21k
pssst 2 часа назад
До чего Путин довел страну...
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344
Сигизмунд Лазаревич 12 минут назад
кто-то заставлял? Сами любят ползать, вот и ползают
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137
Akabushkin Petr 38 минут назад
Норм акция, всё как надо, вызвала гнев, обратила внимание на проблему.
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13k
Broser 39 минут назад
Учителям подать в суд иск за унижение и получить компенсацию в пару миллионов.
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151
Knives22 Час назад
"Банк заставил"- у них в шлемах взрывчатка заложена и если они в этой дичи участвовать не будут то их убьют?
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−2
дионисий Час назад
напомнило блины с лопаты
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3k
Outcast Час назад
Самое интересно что у банка столько денег что он ими может просто разбрасываться а учителям приходится побираться.

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1k
Алксандр Шевченко Час назад
У нас и таких акций учителям не проводят, сидим завидует. Все довольны подачкой в 10000 за выборы? Растягивайте это на 6 лет. Мне вот детские пришли на 3 их детей - 642 рубля, можно шикануть.
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26k
Батончик с маком Час назад
При Линкольне такого бардака не было
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120
<name> Час назад
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3k
ezhik 2 часа назад
как то печально и унизительно это
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