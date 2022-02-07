Какое американское оружие хотели запретить во время Первой Мировой войны и почему немцы его боялись?

Его обожали американские солдаты и называли «окопной метлой». Оно и правда «подметало» врагов и обращало их в бегство. Огромная убойная сила плюс высокая скорострельность - все это делало его одним из самых эффективных на той тяжелой и изматывающей войне.
Помповое ружье Winchester M97 спроектировал Джон Браунинг в 1897 году. Оно состояло на вооружении армии США вплоть до 1957 года, за это время было выпущено около миллиона ружей.
За основу Браунинг взял свое же ружье Winchester Model 1893, усовершенствовал его и вывел на рынок. Оружие создано под 12 калибр с бездымным порохом. Его выпускали в 2-х модификациях: Riot Gun (Полицейский дробовик) и Trench Gun. К Trench Gun можно было крепить штык. Эта модель и стала «окопной метлой».
Первую Мировую еще называют «траншейной войной» - солдаты месяцами сидели в окопах и для боя в таких условиях нужно было особенное оружие. Винтовка Springfield M1903 для этого совсем не подходила, а вот Trench Gun стал идеальным вариантом.
Штука в том, что Winchester был оснащен довольно продвинутым для того времени ударно-спусковым механизмом - в нем отсутствовал разобщитель. И это позволяло выпускать весь боекомплект одним нажатием курка. А скорострельность регулировалась быстротой продергивания цевья. С каждым залпом из дула вылетало по 50 смертоносных дробинок, буквально разрывая противника на куски. А в ограниченном пространстве оно стало настоящей бедой для немецких солдат.
Сначала американцы опробовали Winchester во время подавления филиппинского восстания (1899-1902 гг.), а затем - во время борьбы с мексиканцами в 1910 году. В обоих случаях ружье показало себя отлично, поэтому командование США официально приняло его на вооружение.
Впервые немцы увидели Винчестеры, когда взяли в плен американских солдат. Как только они разобрались в его конструкции, то сразу же направили командованию США ноту протеста, назвав Winchester Model 1897 негуманным оружием. И потребовали его запретить. Как указало кайзеровское командование: «использование подобных дробовиков - это прямое нарушение 23 статьи Гаагской конвенции о правилах и традициях ведения сухопутной войны». А солдат из США назвали «варварами, неприспособленными использовать цивилизованные нарезные винтовки».
Довольно странно слышать такое от людей, которые использовали в той войне химическое оружие. Тем не менее, американцы их услышали. И ответили в своем обычном стиле: ружье будет использоваться, даже если во всем мире его запретят. И точка.
Чтобы избежать излишней огласки - запретили корреспондентам из Антанты фотографировать солдат с Винчестерами. Если их никто не увидит, значит их вроде бы и нет. И не будет никакой шумихи и скандалов.
Мировое сообщество сначала вроде бы повозмущалось, а потом в России грянула революция, страна вышла из войны и все внимание переключилось на более сложные проблемы. Стало не до ружей и немцев, которые, к тому же, проигрывали.
А солдаты США продолжили «подметать» окопы с помощью дробовиков, быстро и эффективно. То, что это негуманно - никогда их особенно не волновало.
Источник:
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А вот про амеров вы попали в точку. То что они творят - даже хуже фашизма. У фашизма хоть идеология какая-никакая, у амеров - нефтедоллары и завышенный патриотизм, в лице звёздно-полосатого флага. И это прискорбно.
Как бы это ужасно не звучало, но я искренне надеюсь, что они испытают на себе, что такое воевать на своей земле, в своих разрушенных городах.