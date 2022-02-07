Какое американское оружие хотели запретить во время Первой Мировой войны и почему немцы его боялись?

Первую Мировую еще называют «траншейной войной» - солдаты месяцами сидели в окопах и для боя в таких условиях нужно было особенное оружие. Винтовка Springfield M1903 для этого совсем не подходила, а вот Trench Gun стал идеальным вариантом.

Штука в том, что Winchester был оснащен довольно продвинутым для того времени ударно-спусковым механизмом - в нем отсутствовал разобщитель. И это позволяло выпускать весь боекомплект одним нажатием курка. А скорострельность регулировалась быстротой продергивания цевья. С каждым залпом из дула вылетало по 50 смертоносных дробинок, буквально разрывая противника на куски. А в ограниченном пространстве оно стало настоящей бедой для немецких солдат.

Сначала американцы опробовали Winchester во время подавления филиппинского восстания (1899-1902 гг.), а затем - во время борьбы с мексиканцами в 1910 году. В обоих случаях ружье показало себя отлично, поэтому командование США официально приняло его на вооружение.