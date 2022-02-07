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Какое американское оружие хотели запретить во время Первой Мировой войны и почему немцы его боялись?

Какое американское оружие хотели запретить во время Первой Мировой войны и почему немцы его боялись? (5 фото)

Автор:
07 февраля 2022 22:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Антанта   Оружие   Первая мировая   американцы   винчестер   дробовик   немцы   окопы   
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Его обожали американские солдаты и называли «окопной метлой». Оно и правда «подметало» врагов и обращало их в бегство. Огромная убойная сила плюс высокая скорострельность - все это делало его одним из самых эффективных на той тяжелой и изматывающей войне.

Помповое ружье Winchester M97 спроектировал Джон Браунинг в 1897 году. Оно состояло на вооружении армии США вплоть до 1957 года, за это время было выпущено около миллиона ружей.

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За основу Браунинг взял свое же ружье Winchester Model 1893, усовершенствовал его и вывел на рынок. Оружие создано под 12 калибр с бездымным порохом. Его выпускали в 2-х модификациях: Riot Gun (Полицейский дробовик) и Trench Gun. К Trench Gun можно было крепить штык. Эта модель и стала «окопной метлой».

Первую Мировую еще называют «траншейной войной» - солдаты месяцами сидели в окопах и для боя в таких условиях нужно было особенное оружие. Винтовка Springfield M1903 для этого совсем не подходила, а вот Trench Gun стал идеальным вариантом.

Штука в том, что Winchester был оснащен довольно продвинутым для того времени ударно-спусковым механизмом - в нем отсутствовал разобщитель. И это позволяло выпускать весь боекомплект одним нажатием курка. А скорострельность регулировалась быстротой продергивания цевья. С каждым залпом из дула вылетало по 50 смертоносных дробинок, буквально разрывая противника на куски. А в ограниченном пространстве оно стало настоящей бедой для немецких солдат.

Сначала американцы опробовали Winchester во время подавления филиппинского восстания (1899-1902 гг.), а затем - во время борьбы с мексиканцами в 1910 году. В обоих случаях ружье показало себя отлично, поэтому командование США официально приняло его на вооружение.

Впервые немцы увидели Винчестеры, когда взяли в плен американских солдат. Как только они разобрались в его конструкции, то сразу же направили командованию США ноту протеста, назвав Winchester Model 1897 негуманным оружием. И потребовали его запретить. Как указало кайзеровское командование: «использование подобных дробовиков - это прямое нарушение 23 статьи Гаагской конвенции о правилах и традициях ведения сухопутной войны». А солдат из США назвали «варварами, неприспособленными использовать цивилизованные нарезные винтовки».

Довольно странно слышать такое от людей, которые использовали в той войне химическое оружие. Тем не менее, американцы их услышали. И ответили в своем обычном стиле: ружье будет использоваться, даже если во всем мире его запретят. И точка.

Чтобы избежать излишней огласки - запретили корреспондентам из Антанты фотографировать солдат с Винчестерами. Если их никто не увидит, значит их вроде бы и нет. И не будет никакой шумихи и скандалов.

Мировое сообщество сначала вроде бы повозмущалось, а потом в России грянула революция, страна вышла из войны и все внимание переключилось на более сложные проблемы. Стало не до ружей и немцев, которые, к тому же, проигрывали.

А солдаты США продолжили «подметать» окопы с помощью дробовиков, быстро и эффективно. То, что это негуманно - никогда их особенно не волновало.

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Метки: Антанта   Оружие   Первая мировая   американцы   винчестер   дробовик   немцы   окопы   
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7  комментариев
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1k
Владимир Час назад
Я думаю, что в 1 МВ более страшным было химическое оружие. Основоположником его создания был немецкий еврей Фриц Габер. Он был патриотом своей страны и заявлял, что ученые в мирное время принадлежат миру, а в военное своей стране. После применения этого оружия, жена Габера совершила самоубийство. Для сельского хозяйства Габер создал газ Циклон Б . , а в 34-ом году, он по понятной причине эмигрировал из Германии, а его изобретением уничтожались миллионы узников и в том числе, все родственники Габера. В 45-ом году сын Габера, тоже живший в США , совершил суицид из-за того, что изобрел его отец. Правда Ф.Габер уже этого не мог знать, так как умер в 34-ом году по дороге в Палестину из Америки.
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9k
Павел Час назад
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
И тогда в Гаагу жаловались
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37k
Вепс 2 часа назад
По-идиотски лживый заголовок.
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324
zz 2 часа назад
Смешно-одни фашисты делают предъявы другим фашистам. И вообше-это война, какие могут быть предъявы?
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