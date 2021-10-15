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Потрясающие миниатюры, которые показывают всю сложность позиционной войны в Первую мировую

Потрясающие миниатюры, которые показывают всю сложность позиционной войны в Первую мировую (14 фото)

Автор:
15 октября 2021 16:38
Сообщество : Искусство
Метки: Первая мировая   Скульптуры   историк   миниатюры   окопы   первая мировая война   позиционная война   траншеи   
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Энтузиаст-историк и исследователь Первой мировой войны Энди Белси с детства увлекался созданием миниатюрных скульптур, и это привело его к нынешней страсти - историческим моделям. Он подробно изучает окопную войну, подкрепляя все это наглядными моделями, и все свои знания вложил в новую книгу "Первая мировая. Моделирование позиционной войны".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Первая мировая   Скульптуры   историк   миниатюры   окопы   первая мировая война   позиционная война   траншеи   
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