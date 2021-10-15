Потрясающие миниатюры, которые показывают всю сложность позиционной войны в Первую мировую

В 2017 году Белси только начинал конструировать французские и немецкие модели траншей. Теперь у него есть 10 моделей секций, каждая из которых наглядно объясняет различные аспекты позиционной войны. Пришлось провести много исследований, чтобы сделать эти модели, и каждая глава книги Белси начинается с соответствующей исторической справки.



Модели изобилуют множеством интересных деталей. В одной из них отдается дань уважения семейной истории Белси: там изображена землянка британцев на передовой, а в ней на столе - уменьшенные копии писем его деда времен Первой мировой войны.



Работа Белси не только сложна, но и поучительна. Его модели ясно показывают, что использовалось в этом конкретном типе войны.