Потрясающие миниатюры, которые показывают всю сложность позиционной войны в Первую мировую

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Энтузиаст-историк и исследователь Первой мировой войны Энди Белси с детства увлекался созданием миниатюрных скульптур, и это привело его к нынешней страсти - историческим моделям. Он подробно изучает окопную войну, подкрепляя все это наглядными моделями, и все свои знания вложил в новую книгу "Первая мировая. Моделирование позиционной войны".
Энди Белси целыми днями занимается созданием архитектурных моделей, но именно модели, которые он конструирует в свободное время, привлекают к нему внимание всего мира. В частности, его невероятно подробный взгляд на позиционную войну (это война, в которой вооруженная борьба ведется в основном на сплошных, относительно стабильных фронтах с глубокоэшелонированной обороной. Как правило, характеризуется развитым инженерным обеспечением позиций).
Белси занимается этими исследованиями с 2013 года и ведет посвященный им блог. Последние полтора года он посвятил тому, чтобы собрать все накопленные знания воедино и издать книгу.
Белси занимается этими исследованиями с 2013 года и ведет посвященный им блог. Последние полтора года он посвятил тому, чтобы собрать все накопленные знания воедино и издать книгу.
Существует подробное исследование того, как французы, немцы и британцы создавали свои траншеи и бункеры, и как эти знания могут быть преобразованы в реалистичные модели. В последнее время Белси также сотрудничает с другими известными производителями моделей, в том числе с известным художником-фигуристом Майком Батлером.
Батлер, который живет в Новой Зеландии, и Белси, живущий в Великобритании, уже больше года отправляют друг другу модели, так как работают над ними совместно. Благодаря этому они смогли улучшить работу Белси, придав потрясающий реализм лицам его солдат.
Батлер, который живет в Новой Зеландии, и Белси, живущий в Великобритании, уже больше года отправляют друг другу модели, так как работают над ними совместно. Благодаря этому они смогли улучшить работу Белси, придав потрясающий реализм лицам его солдат.
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В 2017 году Белси только начинал конструировать французские и немецкие модели траншей. Теперь у него есть 10 моделей секций, каждая из которых наглядно объясняет различные аспекты позиционной войны. Пришлось провести много исследований, чтобы сделать эти модели, и каждая глава книги Белси начинается с соответствующей исторической справки.
Модели изобилуют множеством интересных деталей. В одной из них отдается дань уважения семейной истории Белси: там изображена землянка британцев на передовой, а в ней на столе - уменьшенные копии писем его деда времен Первой мировой войны.
Работа Белси не только сложна, но и поучительна. Его модели ясно показывают, что использовалось в этом конкретном типе войны.
Модели изобилуют множеством интересных деталей. В одной из них отдается дань уважения семейной истории Белси: там изображена землянка британцев на передовой, а в ней на столе - уменьшенные копии писем его деда времен Первой мировой войны.
Работа Белси не только сложна, но и поучительна. Его модели ясно показывают, что использовалось в этом конкретном типе войны.
Энди Белси известен своими впечатляющими моделями позиционной войны времен Первой мировой в масштабе 1:32
Его подробные модели британских, французских и немецких траншей принесли ему всеобщее признание
Он даже начал сотрудничать с известным художником-модельером Майком Батлером, чтобы создавать еще более реалистичных солдат
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Первая мировая Скульптуры историк миниатюры окопы первая мировая война позиционная война траншеи
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