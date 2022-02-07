Thunder .50 BMG – симбиоз гаубицы, пистолета и крупнокалиберной винтовки

По своему устройству пистолет схож с артиллерийской пушкой. Патрон подаётся с тыльной стороны оружия. Первоначально оружие позиционировалось как охотничье. Но настоящего применения на охоте данный пистолет не получил по целому ряду причин. Во-первых, винтовкой/ружьём пользоваться куда удобнее. Во-вторых, стрелять из такого орудия нужно очень осторожно, поскольку при выстреле дульная энергия составляет от 15000 до 16000 Дж. Из-за этого стрелок может получить травмы рук.