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Thunder .50 BMG – симбиоз гаубицы, пистолета и крупнокалиберной винтовки

Thunder .50 BMG – симбиоз гаубицы, пистолета и крупнокалиберной винтовки (5 фото + 3 видео)

Автор:
07 февраля 2022 11:56
Сообщество : Военное
Метки: .50 BMG   Triple .50 BMG   Оружие   мощнейшие пистолеты   пистолет   
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Однозарядный пистолет калибра 12,7×99 мм Triple Action Thunder .50 BMG был впервые представлен общественности в 2004 году.
По своему устройству пистолет схож с артиллерийской пушкой. Патрон подаётся с тыльной стороны оружия. Первоначально оружие позиционировалось как охотничье. Но настоящего применения на охоте данный пистолет не получил по целому ряду причин. Во-первых, винтовкой/ружьём пользоваться куда удобнее. Во-вторых, стрелять из такого орудия нужно очень осторожно, поскольку при выстреле дульная энергия составляет от 15000 до 16000 Дж. Из-за этого стрелок может получить травмы рук.
Из-за калибра пробивная сила ничуть не уступает винтовкам.

Особо оружие полюбилось коллекционерам.

На этой фотографии показан патрон .50 BMG в сравнении с другим калибрами. Видно, что .50 BMG в разы больше 7,62x39.
Для чего же был разработан такой здоровенный патрон? Под пулемёт M2 Browning - M2 Browning.
Получается, что конструкторы создали пистолет под пулеметный патрон.

Thunder был прототипом, созданным для демонстрации азотной системы отдачи/поглощения ударов Triple Actions. Пистолет в серийное производство так и не поступил. Хотя периодически производитель изготавливает небольшие партии оружия.

Хотели бы пострелять из такого?

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Метки: .50 BMG   Triple .50 BMG   Оружие   мощнейшие пистолеты   пистолет   
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Serg2001 24 минуты назад
"На медведя я, друзья, выйду без испуга..." (с)
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Сладких снов Полчаса назад
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