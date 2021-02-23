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Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото

Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото (18 фото)

Автор:
23 февраля 2021 12:51
Сообщество : Военное
Метки: Первая мировая   военное   война и немцы   история   немецкие войска   немцы   ретро   фото   
617
18
Ганс Гильденбранд, один из пионеров немецкой фотографии, с самого начала Первой мировой регулярно бывал на позициях немецких войск и снимал солдат на позициях и на отдыхе. Все снимки были постановочными: фотопленка еще не могла снимать движение. Но использование редкой в то время цветной пленки и мастерство фотографа сделали фотографии Гильденбранда невероятно живыми и современными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Первая мировая   военное   война и немцы   история   немецкие войска   немцы   ретро   фото   
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Шура ОсЕчкин Час назад
Окопы серьезные...
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mtonaka 10 минут назад
Личинки будущих фашистов!
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
"уникальные цветные фото" или просто колоризованные?
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Элек Мек Час назад
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