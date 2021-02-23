Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото

617
18
Ганс Гильденбранд, один из пионеров немецкой фотографии, с самого начала Первой мировой регулярно бывал на позициях немецких войск и снимал солдат на позициях и на отдыхе. Все снимки были постановочными: фотопленка еще не могла снимать движение. Но использование редкой в то время цветной пленки и мастерство фотографа сделали фотографии Гильденбранда невероятно живыми и современными.
×
Войска на горе Хартмансвейлер в Вогезских горах, где летом 1916 года проходили ожесточенные бои.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Лодка класса "Фокстрот" - изнутри и во всех подробностях!
- Термиты лишили мужчину сбережений
- В США под домом нашли берлогу с медвежатами
- Кто и зачем придумал татуировки
- 1900-летняя статуя, которая уже тогда носила популярную причёску
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...