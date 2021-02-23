Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото

Ганс Гильденбранд, один из пионеров немецкой фотографии, с самого начала Первой мировой регулярно бывал на позициях немецких войск и снимал солдат на позициях и на отдыхе. Все снимки были постановочными: фотопленка еще не могла снимать движение. Но использование редкой в то время цветной пленки и мастерство фотографа сделали фотографии Гильденбранда невероятно живыми и современными.

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0 Источник: Немецкие солдаты на руинах французской деревни Соммепи на Марне.

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0 Источник: Немецкие окопы.

0 Источник: Массовое захоронение немецких солдат.

0 Источник: Немецкий военный лагерь в Шампани, 1915 г.

0 Источник: Окопы. Между боями.

0 Источник: В ожидании атаки.

0 Источник: Военные на отдыхе.

0 Источник: Пулеметчики на позиции.

0 Источник: Немецкая армия в Вогезских горах.

0 Источник: Военные инженеры возле замаскированного бункера в Шампани.

0 Источник: У разрушенной церкви в захваченной французской деревне.

0 Источник: Войска на горе Хартмансвейлер в Вогезских горах, где летом 1916 года проходили ожесточенные бои.

0 Источник: Зима в Эльзасе, 1916 г.

0 Источник: Оккупированная французская деревня Сан-Мари-а-Пи, лето 1915 г.

0 Источник: Поле боя.

0 Источник: На развалинах Верденна, лето 1916 г.