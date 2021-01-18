Стрельба из-за угла: кривоствольное ружье Krummlauf

Однако, прежде чем использовать кривоствольное ружье, нужно было решить несколько проблем. Практически сразу инженеры поняли, что изогнутый ствол прослужит недолго. Модель с изгибом в 30 градусов была рассчитана максимум на 300 безопасных выстрелов, затем ствол мог выйти из строя и сломаться. Модель с изгибом ствола под 45 градусов была еще менее прочной и выстрелить из нее можно было всего 160 раз. Изогнутая траектория вызвала большую нагрузку на ствол и патрон. Пули имели тенденцию разламываться на несколько осколков из-за чрезмерного давления, вызванного насильственным изменением их траектории.