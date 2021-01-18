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Стрельба из-за угла: кривоствольное ружье Krummlauf

Стрельба из-за угла: кривоствольное ружье Krummlauf (13 фото)

Автор:
18 января 2021 15:09
Сообщество : Военное
Метки: винтовка   вторая мировая   изобретения   изогнутый   инженеры   немцы   оружие   ствол   
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13
Krummlauf - специальный изогнутый ствол для штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, приспособление, разработанное Германией во время Второй мировой войны. Это кривоствольное ружье было оборудовано перископическим прицелом для безопасной стрельбы из-за угла.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтовка   вторая мировая   изобретения   изогнутый   инженеры   немцы   оружие   ствол   
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9  комментариев
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11k
робт 4 минуты назад
почему пишут про некое ружье когда это по факту просто универсальная насадка на ствол?
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0
dune 15 минут назад
Ля ты крыса )
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1k
ALEX Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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6k
Перст Указующий 52 минуты назад
лучше ножом.
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15k
Robin Hood 54 минуты назад
Не совсем из-за угла но все же
Не совсем из-за угла но все же
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1k
lekha-fil Час назад
Кто найдет видео из очень ранних выпусков КВН? Там была пародия со стрельбой из-за угла?
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12k
Денис Час назад
Никто не забыт, ничто не забыто.
Corner Shot предназначено для вооружения полицейских и армейских спец. подразделений действующих в городе. Устройство разработано и серийно производиться Американо - Израильской компанией Corner Shot Holdings L.L.C.
Правда говорят, что меткость хреновая.
Что, в общем-то и понятно :)
Никто не забыт, ничто не забыто. Corner Shot предназначено для вооружения полицейских и армейских спец. подразделений действующих в городе. Устройство разработано и серийно производиться Американо - Израильской компанией Corner Shot Holdings L.L.C. Правда говорят, что меткость хреновая. Что, в общем-то и понятно :)
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4k
Безроду Безплемени Денис 43 минуты назад
Кому интересно здесь https://arsenal-info.ru/pub/art/10511https://arsenal-info.ru/pub/art/10511 поболее будет информации, чем у автора статьи
Кому интересно здесь поболее будет информации, чем у автора статьи
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11k
робт Денис 6 минут назад
в этой х*уерге, если не заметил, в поворотной части тупо вставлен обычный пистолет
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