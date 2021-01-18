Стрельба из-за угла: кривоствольное ружье Krummlauf

Krummlauf - специальный изогнутый ствол для штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, приспособление, разработанное Германией во время Второй мировой войны. Это кривоствольное ружье было оборудовано перископическим прицелом для безопасной стрельбы из-за угла.
Немецкие инженеры во время войны первыми изобрели ружье, способное стрелять из-за угла. Они начали со стандартной штурмовой винтовки STG44 и оснастили ее специальной насадкой для ствола, которая изгибалась на 30 или 45 градусов. Но как тогда целиться? Немцы подумали об этом и установили перископический прицельный прибор, который повышал шанс стрелка поразить цель. Испытания того времени показали, что опытный стрелок способен попасть в квадрат 35x35 см с расстояния 100 метров.
Однако, прежде чем использовать кривоствольное ружье, нужно было решить несколько проблем. Практически сразу инженеры поняли, что изогнутый ствол прослужит недолго. Модель с изгибом в 30 градусов была рассчитана максимум на 300 безопасных выстрелов, затем ствол мог выйти из строя и сломаться. Модель с изгибом ствола под 45 градусов была еще менее прочной и выстрелить из нее можно было всего 160 раз. Изогнутая траектория вызвала большую нагрузку на ствол и патрон. Пули имели тенденцию разламываться на несколько осколков из-за чрезмерного давления, вызванного насильственным изменением их траектории.
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Обходное решение, которое придумали инженеры, заключалось в том, чтобы просверлить небольшие вентиляционные отверстия в стволе. Это давало возможность сбросить давление газа, движущего пулю. Результатом стала более низкая скорость (и меньшая дальность) оружия. Не случилось и заметного эффекта в продлении срока службы ствола. Кроме того, появились непредвиденные последствия: горячие газы из вентиляционных отверстий возвращались прямо в лицо стрелку.
Всего было заказано 20 000 единиц STG44 Krummlauf, но на поле боя попали только 500 экземпляров. Изогнутая винтовка предназначалась для установки внутри бронетехники и танков на башне наверху, что позволяло вести огонь на 360 градусов, в то время как спусковой крючок оставался в безопасности внутри машины.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Corner Shot предназначено для вооружения полицейских и армейских спец. подразделений действующих в городе. Устройство разработано и серийно производиться Американо - Израильской компанией Corner Shot Holdings L.L.C.
Правда говорят, что меткость хреновая.
Что, в общем-то и понятно :)