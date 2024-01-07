Автоматический дробовик АА-12

Солдаты справедливо считали, что подавляющая огневая мощь поможет им оттеснить противника в сражениях, где боестолкновения велись лицом к лицу, буквально в нескольких метрах между противниками. Впрочем, на практике всё оказалось не настолько радужно. Если солдат успевал попасть по противнику, он с большой долей вероятности сразу же выводил его из строя, поскольку тот получал мощный заряд дроби, обладавший большим останавливающим эффектом. В противном случае стрелок оказывался в не очень выгодном положении, поскольку на перезарядку требовалось немало времени даже в том случае, если не нужно было заполнять магазин ружья. В итоге из-за недостаточной скорострельности и маленькой плотности огня стрелок полностью терял преимущество. Вот тогда у некоего Максвелла Атчиссона, инженера по образованию и оружейника-энтузиаста по призванию, родилась идея.