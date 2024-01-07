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Автоматический дробовик АА-12

Автоматический дробовик АА-12

Автор:
07 января 2024 04:35
Метки: АА-12   автоматический   дробовик   
1360
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Автоматическое ружьё АА-12 – один из самых интересных образцов перспективного оружия, обладающее большим потенциалом. Его разработка заняла два десятка лет, но в итоге оно оказалось никому не нужным.

По сути, дробовое ружьё является идеальным оружием для штурма и ближнего боя. Будь то окопы, военные фортификации или городские здания, нет лучшего вида вооружений, чтобы нанести противнику огромный урон практически с одного выстрела. Используемые в нём патроны 12-го калибра достаточно мощные, чтобы быть очень эффективными на ближних дистанциях. Именно поэтому во время войны во Вьетнаме помповые ружья пользовались большим спросом у американских военных.

Солдаты справедливо считали, что подавляющая огневая мощь поможет им оттеснить противника в сражениях, где боестолкновения велись лицом к лицу, буквально в нескольких метрах между противниками. Впрочем, на практике всё оказалось не настолько радужно. Если солдат успевал попасть по противнику, он с большой долей вероятности сразу же выводил его из строя, поскольку тот получал мощный заряд дроби, обладавший большим останавливающим эффектом. В противном случае стрелок оказывался в не очень выгодном положении, поскольку на перезарядку требовалось немало времени даже в том случае, если не нужно было заполнять магазин ружья. В итоге из-за недостаточной скорострельности и маленькой плотности огня стрелок полностью терял преимущество. Вот тогда у некоего Максвелла Атчиссона, инженера по образованию и оружейника-энтузиаста по призванию, родилась идея.

Идея у Атчиссона была простая – нужно было всего лишь заставить дробовик работать с самозарядным автоматическим механизмом. При этом он использовал очень оригинальное решение – инженер объединил между собой два, казалось бы, несовместимых типа конструкции: пистолета-пулемёта и ружья. При этом ствол во время выстрела сдвигался назад, чтобы компенсировать отдачу. Последнее было крайне важным, поскольку сами патроны имели большую мощность, и несколько сделанных последовательно с большой частотой выстрелов неизбежно запрокидывали ствол так, что стрелять становилось совершенно невозможно.

Таким образом можно было уменьшить отдачу до терпимого уровня и получить при этом постоянный шквал огня. Учитывая, что в патроне находилось от 9 до 16 дробин, стрелок мог нанести серьёзный и непоправимый урон противнику.

Конечно, не обошлось и без проблем. Для такой схемы работы в конструкции ружья нужен был ресивер в форме трубки, а из-за особенностей механизма его пришлось делать достаточно длинным и массивным. В результате одна эта деталь весила почти полтора килограмма. В остальном ружьё напоминало чудовище Франкенштейна. Ударно-спусковой механизм, который должен был обладать достаточно большой надёжностью и таким же запасом прочности, позаимствовали у ручного пулемёта Browning BAR-1918, а задняя часть полностью досталась от винтовки М16.

Винтовка Атчиссона получила название AAS (Atchisson Assault Shotgun). Она снаряжалась двумя типами магазинов: более лёгким коробчатым, рассчитанным на пять патронов 12х70 мм, а также более тяжёлым на двадцать патронов. Своё творение он представил военным в 1972 году, но по ряду очень весомых в прямом смысле слова причин они оказались его покупать. Ружьё AAS, снаряжённое одним 20-зарядным магазином, весило почти 7,5 килограмма, а вес одного магазина превышал два килограмма. Учитывая же, что солдату и так постоянно приходилось нести на себе немалый груз, это было слишком много.

Атчиссон отличался завидным упорством и отказался принимать тот факт, что его творение, над которым он так долго трудился, оказалось полностью нежизнеспособным. Он решил переделать винтовку и встроить в неё возвратный механизм, работающий на отработанных пороховых газах. Над стволом он установил газовый поршень, который и приводил в действие затвор. Правда, для отката затвора требовалось много места и для этого использовали приклад. Именно там и находятся две пружины, принимающие на себя большую часть отдачи от выстрела.

До ума свою идею Атчиссон так и не довёл. Он потратил слишком много времени и денег на разработку автоматического дробовика, и над ним навился реальная угроза банкротства. Чтобы полностью не прогореть, в 1987 году он был вынужден продать свой проект наиболее заинтересованной в нём компании – Military Police System, где его переименовали в АА-12. Там над ружьём как следует поработали, увеличили ёмкость магазина до 32 патронов и подняли эксплуатационный ресурс. В последней его версии в магазин можно было вкладывать практически любые патроны 12-го калибра, включая и специализированные.

До серийного производства ружьё АА-12 так и не добралось. Известно, что в 2004 году его выпустили крошечной партией для тестирования, но потом никаких движений в направлении массового производства так и не последовало.


Источник:

Метки: АА-12   автоматический   дробовик   
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25  комментариев
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37k
АнтонПолднев 7 часов назад
А жаль, что оказалась непрактичной. Так-то крутая машина. В компьютерных играх вполне востребована
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815
ZeroCross.ru 10 минут назад
дробовик c прицелом лучше продается ?

за мир во всем мире !
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4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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20k
Дмитрий 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Михаил 53 минуты назад
В дивижке он называется ACS-12
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30k
Ваня 2 часа назад
хорошая надпись на футболке - я слышу голоса в своей голове, но они говорят по-русски...
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34k
Юрий 3 часа назад
Как раз против мелких дронов на ближней дистанции....
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4k
Василий Афиногенов 3 часа назад
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4k
wwwoffka 1 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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127k
Аааа 4 часа назад
>> дробовое ружьё является идеальным оружием для штурма и ближнего боя. Будь то окопы, военные фортификации или городские здания, нет лучшего вида вооружений, чтобы нанести противнику огромный урон практически с одного выстрела

Это бред и вымысел.
1) Пробивная способность никакая.
2) Патроны большие и тяжелые, соответственно боезапас с собой очень маленький.
3) Тупая форма гильзы приводит к постоянным заклиниваниям при подаче нового патрона и к "печным трубам" при выбросе гильзы. Сюда же можно добавить ущербность рантованного патрона.
4) Если вдруг понадобится стрелять дальше 50 метров, то что делать? Брать с собой второе оружие? Так только в играх работает. В реальности любой боец на вес "второго" оружия лучше возьмет лишних патронов для "первого". И выбор всегда будет не в пользу гладкоствольной бесполезной ерунды.

>> До серийного производства ружьё АА-12 так и не добралось.
Это, собственно, следствие бесполезности гладкоствольных патронов на войне.

Почему во Вьетнаме было чуть иначе? Да потому что противник был буквально голый, без какой-либо защиты. Плюс специфика подземных туннелей, где на далеко стрелять просто некуда.

Ну а в России самозарядные автоматообразные дробовики (Сайга, Вепрь) серийно выпускаются только из-за ущербности оружейного законодательства, не позволяющего гражданам покупать нормальное оружие. Их покупают их за редким исключением только любители милитари и "спортсмены". Потому как для охоты покупают ружья совершенно другой формы и конструкции.
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533
Maksim 7 часов назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайга_(огнестрельное_оружие)https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайга_(огнестрельное_оружие)
К концу 1990-х годов на базе компоновочной схемы автомата Калашникова был создан и гладкоствольный карабин «Сайга» под охотничий патрон 12-го калибра, ставший одним из самых мощных образцов самозарядного оружия. Интересно, что «Сайга-12» в исполнении «030» применяется не только гражданскими стрелками на соревнованиях по практической стрельбе, но и представляет серьёзный интерес для профессионалов в качестве мощного штурмового оружия. В боевом варианте она называется карабин «18,5 КС-К»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайга-12https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайга-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайга-20https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайга-20
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Иван Кемеров

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