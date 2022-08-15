"Олений парк", или Личный бордель Людовика XV

Однажды маркиза де Помпадур стала слишком стара для стареющего Людовика XV. Однако фаворитка поддерживала с королём дружбу и при помощи "Оленьего парка" сделала так, чтобы ни одна новая любовница Людовика не стала новой фавориткой.

"Олений парк" - особняк рядом с Версалем, питомник для любовниц короля, которым управляла Помпадур. Будучи отлучённой от постели короля, маркиза нашла способ остаться там, подсылая туда своих людей. Любая воспитанница, пожелавшая возвысится и настроить короля против Помпадур, немедленно по распоряжению маркизы выдавалась замуж. Забеременевших после контакта с Людовиком выдавали за дальних родственников короля. Девушек выдавали замуж и тогда, когда король просто терял к ним интерес.