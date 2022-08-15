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"Олений парк", или Личный бордель Людовика XV

"Олений парк", или Личный бордель Людовика XV

Автор:
15 августа 2022 13:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Людовик XIV   Людовик XV   король   любовницы   маркиза   олений парк   париж   помпадур   франция   
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Про школу королевских любовниц.

Людовика XV было мало шансов стать королём. Однако в конце правления его прадедушки Людовика XIV один за другим умерли все наследники, так что остался только правнук. С самого раннего детства (он стал единственным наследником в 2 года, а королём в 5 лет в 1715 году) Людовика XV оберегали так сильно, как не берегли ни одного другого наследника. И в итоге разбаловали будущего короля так, что ни о каких государственных делах он и слушать не хотел, его интересовали лишь девушки и различные забавы, разоряющие казну.

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Женили 15-го по счёту Людовика в 15 лет на 22-летней дочери польского короля. Спустя 10 детей жена заявила, что впредь отказывает Людовику в близости, потому что рожать просто больше нет сил. Это окончательно развязало руки королю, то есть у него и до этого были любовницы, но после заявления супруги он и вовсе потерял счёт прекрасным фавориткам.

Эпоху Людовика XV называют "веком женщин" и "правлением трёх юбок", имея в виду фавориток короля, занимавшихся политикой. Самой известной из этих "юбок" была маркиза де Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон). Во время первого знакомства Людовику было 35, а Жанне-Антуанетте - 23 года. Она получила статус официальной фаворитки короля, имела право представлять короля на официальных мероприятиях, влияла на внешнюю и внутреннюю политику Франции, казнила, миловала, раздавала должности, считаясь при этом только со своей выгодой. При дворе её ненавидели (возможно, её единственный ребёнок от короля был отравлен придворными), а Людовику королевские замашки любовницы очень даже нравились. Говорят, что именно Помпадур подарила Людовику XV девиз "после нас хоть потоп". Собственно, его бездействие и произвол королевских фавориток и привели в конечном счёте к потопу, который совершился после него.

Однажды маркиза де Помпадур стала слишком стара для стареющего Людовика XV. Однако фаворитка поддерживала с королём дружбу и при помощи "Оленьего парка" сделала так, чтобы ни одна новая любовница Людовика не стала новой фавориткой.


"Олений парк" - особняк рядом с Версалем, питомник для любовниц короля, которым управляла Помпадур. Будучи отлучённой от постели короля, маркиза нашла способ остаться там, подсылая туда своих людей. Любая воспитанница, пожелавшая возвысится и настроить короля против Помпадур, немедленно по распоряжению маркизы выдавалась замуж. Забеременевших после контакта с Людовиком выдавали за дальних родственников короля. Девушек выдавали замуж и тогда, когда король просто терял к ним интерес.

"Олений парк" выполнял функции социального лифта. Важна была только внешность девушки, но не происхождение. Мало того что девушкам находили хороших женихов, так ещё и выделяли из казны большое приданое. Возраст королевских любовниц был 15-17 лет в соответствии со вкусами короля. В "парк" Людовик XV являлся под видом польского дворянина из свиты польского короля.


Маркиза де Помпадур умерла в 1764 году, ей было всего 46 лет. После её смерти Людовик XV продолжал посещать "Олений парк", где нашёл новую фаворитку, а в итоге и собственную смерть - заразился оспой от одной из любовниц и умер 10 мая 1774 года. Эпоха Людовика XV растянулась на долгих 58 лет. За всю историю Франции дольше правил лишь Людовик XIV - "король-солнце" сидел на троне 72 года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Людовик XIV   Людовик XV   король   любовницы   маркиза   олений парк   париж   помпадур   франция   
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13  комментариев
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70k
Доктор Джонс 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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44k
Михалыч 50 минут назад
13-й Людовик тоже был не прочь прошвырнуться по бабам…

Ссылка youtu.be
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5k
пирожок 4 часа назад
- Какой по счету Людовик был у Помпадур?
- Пятнадцатый!
- Вот шлюха!
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3k
perekrestok 5 часов назад
Ну если король не той головой думает то что еще можно от него ждать? Вот от таких идиотов и рушатся империи.
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91k
sapér Vodička 8 часов назад
Шерше ля фам , епта !
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396
Rom 8 часов назад
Нормальный мужик. ))) С девками же время проводил, а не как то еще )))
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519
Олег Квирулянт 9 часов назад
"в мире жЫвотных"
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12k
сеньор Леонсио 10 часов назад
"Олений парк" выполнял функции социального лифта.(ц)
Понятно какие социальные лифты в Европе сейчас.
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110
Мирлан Дононбаев сеньор Леонсио 9 часов назад
Какие?
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