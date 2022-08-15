"Олений парк", или Личный бордель Людовика XV

Про школу королевских любовниц.
Людовика XV было мало шансов стать королём. Однако в конце правления его прадедушки Людовика XIV один за другим умерли все наследники, так что остался только правнук. С самого раннего детства (он стал единственным наследником в 2 года, а королём в 5 лет в 1715 году) Людовика XV оберегали так сильно, как не берегли ни одного другого наследника. И в итоге разбаловали будущего короля так, что ни о каких государственных делах он и слушать не хотел, его интересовали лишь девушки и различные забавы, разоряющие казну.
Женили 15-го по счёту Людовика в 15 лет на 22-летней дочери польского короля. Спустя 10 детей жена заявила, что впредь отказывает Людовику в близости, потому что рожать просто больше нет сил. Это окончательно развязало руки королю, то есть у него и до этого были любовницы, но после заявления супруги он и вовсе потерял счёт прекрасным фавориткам.
Эпоху Людовика XV называют "веком женщин" и "правлением трёх юбок", имея в виду фавориток короля, занимавшихся политикой. Самой известной из этих "юбок" была маркиза де Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон). Во время первого знакомства Людовику было 35, а Жанне-Антуанетте - 23 года. Она получила статус официальной фаворитки короля, имела право представлять короля на официальных мероприятиях, влияла на внешнюю и внутреннюю политику Франции, казнила, миловала, раздавала должности, считаясь при этом только со своей выгодой. При дворе её ненавидели (возможно, её единственный ребёнок от короля был отравлен придворными), а Людовику королевские замашки любовницы очень даже нравились. Говорят, что именно Помпадур подарила Людовику XV девиз "после нас хоть потоп". Собственно, его бездействие и произвол королевских фавориток и привели в конечном счёте к потопу, который совершился после него.
Однажды маркиза де Помпадур стала слишком стара для стареющего Людовика XV. Однако фаворитка поддерживала с королём дружбу и при помощи "Оленьего парка" сделала так, чтобы ни одна новая любовница Людовика не стала новой фавориткой.
"Олений парк" - особняк рядом с Версалем, питомник для любовниц короля, которым управляла Помпадур. Будучи отлучённой от постели короля, маркиза нашла способ остаться там, подсылая туда своих людей. Любая воспитанница, пожелавшая возвысится и настроить короля против Помпадур, немедленно по распоряжению маркизы выдавалась замуж. Забеременевших после контакта с Людовиком выдавали за дальних родственников короля. Девушек выдавали замуж и тогда, когда король просто терял к ним интерес.
"Олений парк" выполнял функции социального лифта. Важна была только внешность девушки, но не происхождение. Мало того что девушкам находили хороших женихов, так ещё и выделяли из казны большое приданое. Возраст королевских любовниц был 15-17 лет в соответствии со вкусами короля. В "парк" Людовик XV являлся под видом польского дворянина из свиты польского короля.
Маркиза де Помпадур умерла в 1764 году, ей было всего 46 лет. После её смерти Людовик XV продолжал посещать "Олений парк", где нашёл новую фаворитку, а в итоге и собственную смерть - заразился оспой от одной из любовниц и умер 10 мая 1774 года. Эпоха Людовика XV растянулась на долгих 58 лет. За всю историю Франции дольше правил лишь Людовик XIV - "король-солнце" сидел на троне 72 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понятно какие социальные лифты в Европе сейчас.