97 интересных фактов о Франции

Теперь наверняка вы этого не знали. Во всем мире города пронизаны десятками дорожных знаков, и среди них есть знак остановки. Но знаете ли вы, что в Париже есть только один знак остановки? Теперь ты знаешь.



Для многих людей мысль о том, чтобы даже остаться в одной комнате с мертвым телом, является чистой пыткой. Но во Франции вам по закону разрешено жениться на мертвом человеке. Воистину, тот, кто говорил, что любовь никогда не умирает, не ошибается.



Когда вы рожаете ребенка, ваша естественная и юридическая ответственность — заботиться о нем. Вы не должны быть вознаграждены за это. Но во Франции родители, которые успешно воспитывают нескольких детей с достоинством, награждаются медалью французской семьи (La Médaille de La Famille Francaise) правительством.



Мы все знаем, что столица Франции Париж — всемирно известный город любви. Ну, чего вы не знали, но, вероятно, догадались, так это то, что исследование, проведенное Durex в 2003 году, показало, что у французов больше всего секса за год.



Знаете ли вы, что во французском регионе Савойя есть маленький город по имени Пусси? Во всяком случае, возможно, это было названо так из-за высокой популяции кошек в этом районе. Ты никогда не узнаеешь.



Хорошо известно, что так много людей погибло из-за любви. С такой большой любовью в воздухе, то же самое должно быть во Франции. Исследования показали, что в этой стране самое большое количество людей, страдающих депрессией; поэтому, становится самой депрессивной страной в мире.



Когда царь получает власть, ожидается, что он будет служить очень долго. Но знаете ли вы, что одно из самых коротких правлений короля было во Франции? Если вы не знали, то правление короля Людовика XIX как лидера Франции длилось всего 20 минут.



Спорт и игры для большинства людей являются лишь средством развлечения. Слишком много правил убивают веселье во многих вещах. По этой причине никто не хотел бы иметь игру, в которой слишком много правил. Но во Франции есть традиционная игра с мячом под названием «буль», в которой есть книга правил длиной в 70 страниц.



Самым счастливым человеком в истории может быть один из бывших президентов Франции. Президент Шарль де Голль вошел в историю как человек, переживший большое количество попыток убийства в мире. Президент Голль пережил 32 покушения, заработав себе место в Книге рекордов Гиннеса.



Знаете ли вы, что город во Франции мог быть Святым Престолом и штаб-квартирой Папы и Католической Церкви? В 1309 году штаб-квартира католической церкви была перенесена папой Климентом V из Рима в Авиньон во Франции. Позднее он был возвращен в Рим в 1377 году.



Все дороги во Франции имеют точку, с которой все начинаются. Эта точка называется Точка Ноль, и она отмечена бронзовой звездой, которая установлена ​​на асфальте возле главного входа в собор Нотр-Дам в Париже.



Если вы спросите кого-либо, он скажет вам, что в Великобритании потребление алкоголя в год самое высокое по сравнению с США и Францией. Но правда в том, что во Франции самый высокий уровень потребления — 10,9 литра, за ним следует Великобритания в 8,2 литра и, наконец, в США — 6,3 литра в год на человека.



Франция — самая большая страна в Европейском Союзе . Она включает в себя почти 1/5 тыс от общей площади ЕС.



Детям было бы интересно отметить, что Франция напоминает форму шестиугольника . Следовательно, она также известен как «шестиугольник».