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97 интересных фактов о Франции

97 интересных фактов о Франции (6 фото)

Автор:
21 января 2021 08:54
Сообщество : Факты
Метки: город   интересно   париж   познавательно   факты   фото   франция   
586
6
Вот 97 интересных фактов о Франции, охватывающих ее историю, географию, известных людей, еду, культуру, экономику, известные памятники и многое другое.
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Метки: город   интересно   париж   познавательно   факты   фото   франция   
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Сергей Час назад
Гугл переводил? Или яндекс?
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Но во Франции родители, которые успешно воспитывают нескольких детей с достоинством, награждаются медалью французской семьи (La Médaille de La Famille Francaise) правительством.

Вот лауреат этой медали.
Но во Франции родители, которые успешно воспитывают нескольких детей с достоинством, награждаются медалью французской семьи (La Médaille de La Famille Francaise) правительством. Вот лауреат этой медали.
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1k
Shekhar Kapur Час назад
Увы, но этой Франции уже нет лет десять, теперь французская речь слышна редко, в центре Парижа только арабская кухня. Везде очень плохо пахнет и тонны мусора. Везде хиджабы, Арабы и негры. Если пять лет назад можно было поехать в Бризоль и Тулузу, что бы увидеть былую Францию, то сейчас уже и там все арабское .
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