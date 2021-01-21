Вот 97 интересных фактов о Франции, охватывающих ее историю, географию, известных людей, еду, культуру, экономику, известные памятники и многое другое.
Франция, официально Французская Республика, является суверенным государством, расположенным в Западной Европе. Она имеет площадь 643 801 кв. Париж является ее столицей и крупнейшим городом. Французский является ее официальным языком . Официальная валюта — евро (€) (EUR). Ее восемь граничащих стран — Андорра , Бельгия , Германия , Италия , Люксембург , Монако (княжество), Испания и Швейцария .
Теперь наверняка вы этого не знали. Во всем мире города пронизаны десятками дорожных знаков, и среди них есть знак остановки. Но знаете ли вы, что в Париже есть только один знак остановки? Теперь ты знаешь.
Для многих людей мысль о том, чтобы даже остаться в одной комнате с мертвым телом, является чистой пыткой. Но во Франции вам по закону разрешено жениться на мертвом человеке. Воистину, тот, кто говорил, что любовь никогда не умирает, не ошибается.
Когда вы рожаете ребенка, ваша естественная и юридическая ответственность — заботиться о нем. Вы не должны быть вознаграждены за это. Но во Франции родители, которые успешно воспитывают нескольких детей с достоинством, награждаются медалью французской семьи (La Médaille de La Famille Francaise) правительством.
Мы все знаем, что столица Франции Париж — всемирно известный город любви. Ну, чего вы не знали, но, вероятно, догадались, так это то, что исследование, проведенное Durex в 2003 году, показало, что у французов больше всего секса за год.
Знаете ли вы, что во французском регионе Савойя есть маленький город по имени Пусси? Во всяком случае, возможно, это было названо так из-за высокой популяции кошек в этом районе. Ты никогда не узнаеешь.
Хорошо известно, что так много людей погибло из-за любви. С такой большой любовью в воздухе, то же самое должно быть во Франции. Исследования показали, что в этой стране самое большое количество людей, страдающих депрессией; поэтому, становится самой депрессивной страной в мире.
Когда царь получает власть, ожидается, что он будет служить очень долго. Но знаете ли вы, что одно из самых коротких правлений короля было во Франции? Если вы не знали, то правление короля Людовика XIX как лидера Франции длилось всего 20 минут.
Спорт и игры для большинства людей являются лишь средством развлечения. Слишком много правил убивают веселье во многих вещах. По этой причине никто не хотел бы иметь игру, в которой слишком много правил. Но во Франции есть традиционная игра с мячом под названием «буль», в которой есть книга правил длиной в 70 страниц.
Самым счастливым человеком в истории может быть один из бывших президентов Франции. Президент Шарль де Голль вошел в историю как человек, переживший большое количество попыток убийства в мире. Президент Голль пережил 32 покушения, заработав себе место в Книге рекордов Гиннеса.
Знаете ли вы, что город во Франции мог быть Святым Престолом и штаб-квартирой Папы и Католической Церкви? В 1309 году штаб-квартира католической церкви была перенесена папой Климентом V из Рима в Авиньон во Франции. Позднее он был возвращен в Рим в 1377 году.
Все дороги во Франции имеют точку, с которой все начинаются. Эта точка называется Точка Ноль, и она отмечена бронзовой звездой, которая установлена на асфальте возле главного входа в собор Нотр-Дам в Париже.
Если вы спросите кого-либо, он скажет вам, что в Великобритании потребление алкоголя в год самое высокое по сравнению с США и Францией. Но правда в том, что во Франции самый высокий уровень потребления — 10,9 литра, за ним следует Великобритания в 8,2 литра и, наконец, в США — 6,3 литра в год на человека.
Франция — самая большая страна в Европейском Союзе . Она включает в себя почти 1/5 тыс от общей площади ЕС.
Детям было бы интересно отметить, что Франция напоминает форму шестиугольника . Следовательно, она также известен как «шестиугольник».
Для многих людей мысль о том, чтобы даже остаться в одной комнате с мертвым телом, является чистой пыткой. Но во Франции вам по закону разрешено жениться на мертвом человеке. Воистину, тот, кто говорил, что любовь никогда не умирает, не ошибается.
Когда вы рожаете ребенка, ваша естественная и юридическая ответственность — заботиться о нем. Вы не должны быть вознаграждены за это. Но во Франции родители, которые успешно воспитывают нескольких детей с достоинством, награждаются медалью французской семьи (La Médaille de La Famille Francaise) правительством.
Мы все знаем, что столица Франции Париж — всемирно известный город любви. Ну, чего вы не знали, но, вероятно, догадались, так это то, что исследование, проведенное Durex в 2003 году, показало, что у французов больше всего секса за год.
Знаете ли вы, что во французском регионе Савойя есть маленький город по имени Пусси? Во всяком случае, возможно, это было названо так из-за высокой популяции кошек в этом районе. Ты никогда не узнаеешь.
Хорошо известно, что так много людей погибло из-за любви. С такой большой любовью в воздухе, то же самое должно быть во Франции. Исследования показали, что в этой стране самое большое количество людей, страдающих депрессией; поэтому, становится самой депрессивной страной в мире.
Когда царь получает власть, ожидается, что он будет служить очень долго. Но знаете ли вы, что одно из самых коротких правлений короля было во Франции? Если вы не знали, то правление короля Людовика XIX как лидера Франции длилось всего 20 минут.
Спорт и игры для большинства людей являются лишь средством развлечения. Слишком много правил убивают веселье во многих вещах. По этой причине никто не хотел бы иметь игру, в которой слишком много правил. Но во Франции есть традиционная игра с мячом под названием «буль», в которой есть книга правил длиной в 70 страниц.
Самым счастливым человеком в истории может быть один из бывших президентов Франции. Президент Шарль де Голль вошел в историю как человек, переживший большое количество попыток убийства в мире. Президент Голль пережил 32 покушения, заработав себе место в Книге рекордов Гиннеса.
Знаете ли вы, что город во Франции мог быть Святым Престолом и штаб-квартирой Папы и Католической Церкви? В 1309 году штаб-квартира католической церкви была перенесена папой Климентом V из Рима в Авиньон во Франции. Позднее он был возвращен в Рим в 1377 году.
Все дороги во Франции имеют точку, с которой все начинаются. Эта точка называется Точка Ноль, и она отмечена бронзовой звездой, которая установлена на асфальте возле главного входа в собор Нотр-Дам в Париже.
Если вы спросите кого-либо, он скажет вам, что в Великобритании потребление алкоголя в год самое высокое по сравнению с США и Францией. Но правда в том, что во Франции самый высокий уровень потребления — 10,9 литра, за ним следует Великобритания в 8,2 литра и, наконец, в США — 6,3 литра в год на человека.
Франция — самая большая страна в Европейском Союзе . Она включает в себя почти 1/5 тыс от общей площади ЕС.
Детям было бы интересно отметить, что Франция напоминает форму шестиугольника . Следовательно, она также известен как «шестиугольник».
×
Франция на карте
Во Франции проживает более пяти миллионов человек арабского и африканского происхождения . В прошлом Франция была колонией, куда приезжали и расселялись люди из разных регионов со всего мира.
Франция — самая посещаемая страна в мире. В 2013 году Франция приняла 84 миллиона иностранных туристов. К концу 2030 года французы рассчитывают увеличить ежегодный показатель до 100 миллионов.
После Германии Франция занимает второе место по численности населения в странах ЕС . И 85% его населения живет в городских районах.
Тем не менее, другие языки и диалекты также популярны во Франции; Французский язык является официальным и первым языком 88% населения.
Италия находится к западу от Франции. Во Франции живет миллион говорящих по-итальянски людей , большинство из которых живут недалеко от итальянской границы.
Знаете ли вы, что самая длинная подтвержденная человеческая продолжительность жизни — французская женщина Жанна Калмент, которая прожила 122 года и 164 дня? Калмент родилась 21 февраля 1875 года и умерла 4 августа 1997 года. Интересно, что она пережила свою дочь и внука на несколько десятилетий .
Электромобили довольно популярны во Франции. Франция лидирует во всех других европейских странах по объему продаж электромобилей. В 2018 году во Франции было зарегистрировано 8 779 пассажирских электромобилей .
Французский изобретение — парашют, воздушный шар, кинокамера, велосипед и надувные шины для автомобилей . Французы, очевидно, очень умные люди!
Франция — самая посещаемая страна в мире. В 2013 году Франция приняла 84 миллиона иностранных туристов. К концу 2030 года французы рассчитывают увеличить ежегодный показатель до 100 миллионов.
После Германии Франция занимает второе место по численности населения в странах ЕС . И 85% его населения живет в городских районах.
Тем не менее, другие языки и диалекты также популярны во Франции; Французский язык является официальным и первым языком 88% населения.
Италия находится к западу от Франции. Во Франции живет миллион говорящих по-итальянски людей , большинство из которых живут недалеко от итальянской границы.
Знаете ли вы, что самая длинная подтвержденная человеческая продолжительность жизни — французская женщина Жанна Калмент, которая прожила 122 года и 164 дня? Калмент родилась 21 февраля 1875 года и умерла 4 августа 1997 года. Интересно, что она пережила свою дочь и внука на несколько десятилетий .
Электромобили довольно популярны во Франции. Франция лидирует во всех других европейских странах по объему продаж электромобилей. В 2018 году во Франции было зарегистрировано 8 779 пассажирских электромобилей .
Французский изобретение — парашют, воздушный шар, кинокамера, велосипед и надувные шины для автомобилей . Французы, очевидно, очень умные люди!
Факты об известных французах, французских обычаях, их винах и часовых поясах
Мари Кюри , Блез Паскаль, Пьер Кюри и Жозеф Фурье — некоторые из известных ученых из Франции.
Во Франции принято приветствовать других и говорить «привет» и «доброе утро или день» в зависимости от времени дня. Это все о вежливости .
Французы любят вежливых людей. Это причина, по которой кофейня во Франции продает дешевый кофе тем своим клиентам, которые приветствуют и говорят «добрый день», прежде чем заказывать свой любимый кофе.
Номерные знаки, которые мы видим сегодня на автомобилях, были впервые введены во Франции .
Во Франции незаконно называть свинью «Наполеон».
Франция является одним из крупнейших производителей вина в мире. Они производят от 7 до 8 миллиардов бутылок в год. Многие из этих вин продаются на международном уровне по высоким ценам, в то время как остальные потребляются на местном уровне в стране.
Торговые автоматы с презервативами можно найти почти в 90% средних школах Франции.
Во Франции используется 12 часовых поясов . Это самый высокий показатель среди всех наций в мире.
Между 1814 и 1830 годами французский флаг был просто белым (никакого цвета, только белый) .
Французы ценят, если вы приветствуете их по-французски.
До 2012 года ношение брюк для женщин во Франции было незаконным.
Больше людей в Африке говорят по-французски, чем во Франции.
Во Франции обязательно получить разрешение правительства, а также других предприятий розничной торговли на открытие магазина площадью более 300 квадратных метров.
Французы спят больше всего среди людей в развитом мире. В среднем они спят 8,83 часа в сутки.
В Париже более 1500 велосипедных станций . Вы можете взять напрокат велосипед с любой из этих станций по цене одного евро за один день и вернуть велосипед на любую другую станцию.
Французы начинают свой новый год в сентябре (физиологически говоря). Это называется «la rentrée». В это время во Франции происходит много вещей: дети ходят в школу, предприятия платят налоги и т. Д. Французы всегда в настроении для праздников и отпусков.
Четырнадцать процентов населения Парижа составляют неграждане.
Если бы вы были во Франции в течение длительного времени, весьма вероятно, что вы погрузитесь в их культуру и захотите отказаться от своей национальности и культуры ради их.
В настоящее время традиционная французская кухня во Франции находится в упадке . Большинство ресторанов во Франции предлагают готовые блюда вместо свежих.
Во Франции принято приветствовать других и говорить «привет» и «доброе утро или день» в зависимости от времени дня. Это все о вежливости .
Французы любят вежливых людей. Это причина, по которой кофейня во Франции продает дешевый кофе тем своим клиентам, которые приветствуют и говорят «добрый день», прежде чем заказывать свой любимый кофе.
Номерные знаки, которые мы видим сегодня на автомобилях, были впервые введены во Франции .
Во Франции незаконно называть свинью «Наполеон».
Франция является одним из крупнейших производителей вина в мире. Они производят от 7 до 8 миллиардов бутылок в год. Многие из этих вин продаются на международном уровне по высоким ценам, в то время как остальные потребляются на местном уровне в стране.
Торговые автоматы с презервативами можно найти почти в 90% средних школах Франции.
Во Франции используется 12 часовых поясов . Это самый высокий показатель среди всех наций в мире.
Между 1814 и 1830 годами французский флаг был просто белым (никакого цвета, только белый) .
Французы ценят, если вы приветствуете их по-французски.
До 2012 года ношение брюк для женщин во Франции было незаконным.
Больше людей в Африке говорят по-французски, чем во Франции.
Во Франции обязательно получить разрешение правительства, а также других предприятий розничной торговли на открытие магазина площадью более 300 квадратных метров.
Французы спят больше всего среди людей в развитом мире. В среднем они спят 8,83 часа в сутки.
В Париже более 1500 велосипедных станций . Вы можете взять напрокат велосипед с любой из этих станций по цене одного евро за один день и вернуть велосипед на любую другую станцию.
Французы начинают свой новый год в сентябре (физиологически говоря). Это называется «la rentrée». В это время во Франции происходит много вещей: дети ходят в школу, предприятия платят налоги и т. Д. Французы всегда в настроении для праздников и отпусков.
Четырнадцать процентов населения Парижа составляют неграждане.
Если бы вы были во Франции в течение длительного времени, весьма вероятно, что вы погрузитесь в их культуру и захотите отказаться от своей национальности и культуры ради их.
В настоящее время традиционная французская кухня во Франции находится в упадке . Большинство ресторанов во Франции предлагают готовые блюда вместо свежих.
Факты о Моне Лизе, Эйфелевой башне, еде, француженках, Тур де Франс
Париж является домом для многих всемирно известных произведений искусства, в том числе Моны Лизы и Венеры Милосской . Эти произведения искусства можно увидеть в Лувре, который входит в число крупнейших музеев мира.
Шампанское, игристое вино, производится только в определенном «регионе Шампани» во Франции. Вино, произведенное в любом другом регионе, не будет называться шампанским.
Эйфелева башня названа в честь ее инженера Густава Эйфеля. Это одна из самых признанных структур в мире, хотя ее строительство подверглось критике со стороны некоторых ведущих французских художников и интеллектуалов.
Окрашивается каждые семь лет, каждый раз беря по пять тонн краски.
Эйфелева башня — самый посещаемый платный памятник в мире. Он был построен в 1889 году.
Она так же высокая, как 81-этажное здание . Башня была самым высоким искусственным сооружением в мире в течение почти 41 года до возведения здания Крайслер в Нью-Йорке в 1930 году.
Десять тысяч африканских рабов были освобождены после Французской революции.
Первый в мире настоящий универмаг был открыт в Париже в 1838 году.
Французы довольно увлечены своей едой . Перед едой считается вежливым сказать « Приятного аппетита». Это буквально означает «хороший аппетит» для всех, кто ест вместе с вами.
Любители сыра говорят, что сыр: Франция производит более 365 видов сыров . Таким образом, вы можете наслаждаться более чем одним типом сыра в течение многих дней в течение года.
Франция является вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире.
Еда лошади и кролика довольно распространена во Франции. Вы можете легко найти эти пункты в меню ресторана.
Французы считают вино интеллектуальной частью каждого приема пищи.
Ежегодно французы потребляют около 500 миллионов улиток .
Еда в McDonald’s во Франции обойдется вам вдвое дороже, если вы будете есть в McDonald’s в США. Причина в том, что почти 90% ингредиентов в США производятся на местном уровне.
Шампанское, игристое вино, производится только в определенном «регионе Шампани» во Франции. Вино, произведенное в любом другом регионе, не будет называться шампанским.
Эйфелева башня названа в честь ее инженера Густава Эйфеля. Это одна из самых признанных структур в мире, хотя ее строительство подверглось критике со стороны некоторых ведущих французских художников и интеллектуалов.
Окрашивается каждые семь лет, каждый раз беря по пять тонн краски.
Эйфелева башня — самый посещаемый платный памятник в мире. Он был построен в 1889 году.
Она так же высокая, как 81-этажное здание . Башня была самым высоким искусственным сооружением в мире в течение почти 41 года до возведения здания Крайслер в Нью-Йорке в 1930 году.
Десять тысяч африканских рабов были освобождены после Французской революции.
Первый в мире настоящий универмаг был открыт в Париже в 1838 году.
Французы довольно увлечены своей едой . Перед едой считается вежливым сказать « Приятного аппетита». Это буквально означает «хороший аппетит» для всех, кто ест вместе с вами.
Любители сыра говорят, что сыр: Франция производит более 365 видов сыров . Таким образом, вы можете наслаждаться более чем одним типом сыра в течение многих дней в течение года.
Франция является вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире.
Еда лошади и кролика довольно распространена во Франции. Вы можете легко найти эти пункты в меню ресторана.
Французы считают вино интеллектуальной частью каждого приема пищи.
Ежегодно французы потребляют около 500 миллионов улиток .
Еда в McDonald’s во Франции обойдется вам вдвое дороже, если вы будете есть в McDonald’s в США. Причина в том, что почти 90% ингредиентов в США производятся на местном уровне.
Макдональдс бургер. Факты о Франции
Питание ценно для французов. Большинство владельцев магазинов во Франции делают двухчасовой перерыв на обед. Они закрывали свои магазины в основном в 12 часов дня и открывались где-то около 2 часов дня или даже 3 часов дня.
Еще один забавный факт для детей о Франции заключается в том, что картофель фри и тосты не являются французскими изобретениями.
В одном только Париже насчитывается 5000 ресторанов .
Только 15% женщин во Франции страдают ожирением по сравнению с 64% только в США.
Французский язык является официальным языком во многих странах, включая: Канаду , Швейцарию , Конго и Люксембург. Он также является вторым по распространенности языком после английского и является родным языком для более чем 75 миллионов человек во всем мире.
Во Франции насчитывается 44 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО .
На протяжении более 300 лет французский язык также являлся официальным языком Англии .
Во Франции в поезде запрещается целоваться .
Все деревья в столице Франции, Париже, измерены и на них даны ссылки . Их 470 000.
Во всем Париже есть только один стоп-знак .
Франция также проводит один из четырех чемпионатов Большого шлема по теннису. Открытый чемпионат Франции проводится каждый год в Париже.
Луи Пастер был французским ученым, который изобрел процесс пастеризации , чтобы предотвратить рост микробов и сохранить такие продукты питания, как молоко.
Бордо, Бургундия, Шампань, Луара и Прованс — названия винодельческих регионов Франции.
В то время как вино в большинстве случаев бесплатно во Франции, пиво считается роскошью.
Канал Tunnel , который соединяет Кент в Великобритании с Coquelles на севере Франции, имеет самую длинную подводную часть любого туннеля в мире. Это 50,5 километров в длину. Этот туннель перевозит пассажирские и грузовые поезда и имеет ограничение скорости 160 километров в час.
Концепция «джинсовой» одежды родилась во Франции. Он был импортирован Леви Страуссом из Соединенных Штатов Америки с первоначальной необходимостью изготовления жесткой одежды для золотоискателей.
В 1984 году во Франции была создана интернет-сеть, где люди могли делать покупки и оплачивать счета за коммунальные услуги в Интернете. Это было до того, как мир стал настолько широко внедрять Интернет, что он стал необходимостью для миллиардов людей во всем мире.
Один мужчина в Париже, Джим Хейнс, приглашал незнакомцев на ужин каждую неделю в течение последних 30 лет. Вы можете посетить его веб-сайт, чтобы забронировать себе место на предстоящей вечеринке.
Вы знали, что в Эйфелевой башне в Париже насчитывает 1665 лестниц ? И до 1909 года башня была освещена газом?
В Париже квартира оставалась необитаемой арендатором в течение 70 лет . Когда арендатор умер, а квартира была разблокирована, была найдена картина стоимостью 2,1 миллиона евро.
Еще один забавный факт для детей о Франции заключается в том, что картофель фри и тосты не являются французскими изобретениями.
В одном только Париже насчитывается 5000 ресторанов .
Только 15% женщин во Франции страдают ожирением по сравнению с 64% только в США.
Французский язык является официальным языком во многих странах, включая: Канаду , Швейцарию , Конго и Люксембург. Он также является вторым по распространенности языком после английского и является родным языком для более чем 75 миллионов человек во всем мире.
Во Франции насчитывается 44 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО .
На протяжении более 300 лет французский язык также являлся официальным языком Англии .
Во Франции в поезде запрещается целоваться .
Все деревья в столице Франции, Париже, измерены и на них даны ссылки . Их 470 000.
Во всем Париже есть только один стоп-знак .
Франция также проводит один из четырех чемпионатов Большого шлема по теннису. Открытый чемпионат Франции проводится каждый год в Париже.
Луи Пастер был французским ученым, который изобрел процесс пастеризации , чтобы предотвратить рост микробов и сохранить такие продукты питания, как молоко.
Бордо, Бургундия, Шампань, Луара и Прованс — названия винодельческих регионов Франции.
В то время как вино в большинстве случаев бесплатно во Франции, пиво считается роскошью.
Канал Tunnel , который соединяет Кент в Великобритании с Coquelles на севере Франции, имеет самую длинную подводную часть любого туннеля в мире. Это 50,5 километров в длину. Этот туннель перевозит пассажирские и грузовые поезда и имеет ограничение скорости 160 километров в час.
Концепция «джинсовой» одежды родилась во Франции. Он был импортирован Леви Страуссом из Соединенных Штатов Америки с первоначальной необходимостью изготовления жесткой одежды для золотоискателей.
В 1984 году во Франции была создана интернет-сеть, где люди могли делать покупки и оплачивать счета за коммунальные услуги в Интернете. Это было до того, как мир стал настолько широко внедрять Интернет, что он стал необходимостью для миллиардов людей во всем мире.
Один мужчина в Париже, Джим Хейнс, приглашал незнакомцев на ужин каждую неделю в течение последних 30 лет. Вы можете посетить его веб-сайт, чтобы забронировать себе место на предстоящей вечеринке.
Вы знали, что в Эйфелевой башне в Париже насчитывает 1665 лестниц ? И до 1909 года башня была освещена газом?
В Париже квартира оставалась необитаемой арендатором в течение 70 лет . Когда арендатор умер, а квартира была разблокирована, была найдена картина стоимостью 2,1 миллиона евро.
Несколько случайных фактов
Франция также собирает самый высокий налог на богатство в Европе .
Интересный факт: Смеха День (1 — е апреля) , как полагают, возник во Франции.
Статуя Свободы была подарком народа Франции Соединенным Штатам Америки. Она была построена Гюставом Эйфелем , человеком, который также построил Эйфелеву башню.
Жан Нико, был французский дипломат, никотин назван в его честь .
Исследование показало, что по крайней мере тридцать четыре процента населения Франции могут свободно говорить по-английски.
Слово « предприниматель» также было изобретено французами.
Франция по закону разрешает вам жениться на мертвом человеке .
Франция выиграла чемпионат мира по футболу в 1998 году.
Президент Франции Шарль де Голль пережил 32 покушения , самое большое в мире среди всех.
Французский журналист и велосипедист Анри Десгранж — человек, который стоит за « Тур де Франс» — ежегодной многоступенчатой велогонкой. Он начал гонку за продвижение своей газеты в 1903 году. Стыд был доведен до известного события, когда в 1998 году несколько команд были дисквалифицированы за допинг, в том же году Франция выиграла чемпионат мира по футболу.
До введения евро французский франк был официальной валютой Франции. Франк был введен королем Иоанном II в 1360 году.
На сегодняшний день всего 67 лауреатов Нобелевской премии из Франции. Первым гражданином Франции, получившим престижную награду, была Салли Прюдом , которая получила премию 1901 года по литературе . Они имеют наибольшее количество лауреатов Нобелевской премии в этой категории (литература) .
Французы целуют друг друга в щеку как приветствие. Однако поцелуи на железных дорогах страны запрещены.
Считается, что французы заботятся о своем имидже , поэтому им не нравится разделять счет, когда они посещают ресторан со своими друзьями. Тем не менее, они любят отдавать свою долю.
Во Франции запрещено фотографировать полицейских или их транспортные средства, даже на заднем плане.
С 8 до 20 часов 70% музыки, исполняемой по радио во Франции, должны исполняться французскими артистами .
Традиционный французский багет состоит только из муки, дрожжей и соли. 10 миллиардов багетов выпекаются каждый год в стране.
Французская столица Париж известен как «Город Света». В городе 296 освещенных мест, состоящих из мостов, церквей, фонтанов, отелей и национальных зданий.
Каждый день по крайней мере две кулинарные книги публикуются во Франции.
И, наконец, Франция — самая инновационная страна Европы .
Интересный факт: Смеха День (1 — е апреля) , как полагают, возник во Франции.
Статуя Свободы была подарком народа Франции Соединенным Штатам Америки. Она была построена Гюставом Эйфелем , человеком, который также построил Эйфелеву башню.
Жан Нико, был французский дипломат, никотин назван в его честь .
Исследование показало, что по крайней мере тридцать четыре процента населения Франции могут свободно говорить по-английски.
Слово « предприниматель» также было изобретено французами.
Франция по закону разрешает вам жениться на мертвом человеке .
Франция выиграла чемпионат мира по футболу в 1998 году.
Президент Франции Шарль де Голль пережил 32 покушения , самое большое в мире среди всех.
Французский журналист и велосипедист Анри Десгранж — человек, который стоит за « Тур де Франс» — ежегодной многоступенчатой велогонкой. Он начал гонку за продвижение своей газеты в 1903 году. Стыд был доведен до известного события, когда в 1998 году несколько команд были дисквалифицированы за допинг, в том же году Франция выиграла чемпионат мира по футболу.
До введения евро французский франк был официальной валютой Франции. Франк был введен королем Иоанном II в 1360 году.
На сегодняшний день всего 67 лауреатов Нобелевской премии из Франции. Первым гражданином Франции, получившим престижную награду, была Салли Прюдом , которая получила премию 1901 года по литературе . Они имеют наибольшее количество лауреатов Нобелевской премии в этой категории (литература) .
Французы целуют друг друга в щеку как приветствие. Однако поцелуи на железных дорогах страны запрещены.
Считается, что французы заботятся о своем имидже , поэтому им не нравится разделять счет, когда они посещают ресторан со своими друзьями. Тем не менее, они любят отдавать свою долю.
Во Франции запрещено фотографировать полицейских или их транспортные средства, даже на заднем плане.
С 8 до 20 часов 70% музыки, исполняемой по радио во Франции, должны исполняться французскими артистами .
Традиционный французский багет состоит только из муки, дрожжей и соли. 10 миллиардов багетов выпекаются каждый год в стране.
Французская столица Париж известен как «Город Света». В городе 296 освещенных мест, состоящих из мостов, церквей, фонтанов, отелей и национальных зданий.
Каждый день по крайней мере две кулинарные книги публикуются во Франции.
И, наконец, Франция — самая инновационная страна Европы .
Источник:
Ссылки по теме:
- Теорема Пуанкаре простыми словами
- 35 интересных фактов о Лермонтове
- А вы знали? Интересные факты о Москве
- Современные подкасты — что это такое и какая нам от них польза
- 10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
Вот лауреат этой медали.