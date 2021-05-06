Ученые нашли останки одной из самых больших саблезубых кошек

Идентифицировать вид удалось по массивным плечевым костям длиной 46 см, а также большим зубам. Для сравнения исследователи проанализировали образцы предплечий ягуаров, львов, пум, пантер, тигров и других вымерших кошек из музеев по всему миру. В итоге они установили, что перед ними именно саблезубая кошка. На основе полученных данных и открытий об анализе костей, ученые продолжат изучать и другие останки.