Ученые нашли останки одной из самых больших саблезубых кошек

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Американские ученые обнаружили, что останки древней кошки, которые годами хранились в музее, принадлежат саблезубой кошке, которая жила от пяти до девяти миллионов лет назад и весила около 400 кг. Гигантская кошка принадлежит к новому виду Machairodus lahayishupup. Она - родственник самой известной в истории саблезубой кошки, смилодона.
Исследователи из университетов Гонзага и Огайо в США завершили изучение останков древней кошки, которые несколько лет хранились в Музее естественной и культурной истории Университета Орегона. Они определили, что останки принадлежат саблезубой кошке, которая обитала 5-9 миллионов лет назад на территории Северной Америки.
Эта кошка оказалась одной из самых больших за всю историю находок - она весила около 400 кг. Ученые рассказали, что такие кошки охотились на добычу соответствующих размеров - они могли, например, пообедать бизоном. Кошку причислили к новому виду Machairodus lahayishupup, который также является родственником смилодона - самого известного хищника из рода саблезубых кошек, вымершего около 10 000 лет назад.
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Идентифицировать вид удалось по массивным плечевым костям длиной 46 см, а также большим зубам. Для сравнения исследователи проанализировали образцы предплечий ягуаров, львов, пум, пантер, тигров и других вымерших кошек из музеев по всему миру. В итоге они установили, что перед ними именно саблезубая кошка. На основе полученных данных и открытий об анализе костей, ученые продолжат изучать и другие останки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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