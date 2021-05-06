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Ученые нашли останки одной из самых больших саблезубых кошек

Ученые нашли останки одной из самых больших саблезубых кошек (6 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: древние животные   животные   находки   новости   раскопки   ученые   фото   хищники   
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Американские ученые обнаружили, что останки древней кошки, которые годами хранились в музее, принадлежат саблезубой кошке, которая жила от пяти до девяти миллионов лет назад и весила около 400 кг. Гигантская кошка принадлежит к новому виду Machairodus lahayishupup. Она - родственник самой известной в истории саблезубой кошки, смилодона.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: древние животные   животные   находки   новости   раскопки   ученые   фото   хищники   
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