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Ученые открыли новый вид динозавра

Ученые открыли новый вид динозавра (7 фото)

Автор:
18 мая 2021 08:40
Сообщество : Животные
Метки: динозавр   динозавры   древние животные   животные   находки   новости   ученые   фото   
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В Мексике обнаружили неизвестный ранее вид динозавра, который обитал 73 миллиона лет назад. Отличительная черта вида Tlatolophus galorum - необычный гребень на голове. Останки существа находили с 2013 года на северо-востоке Мексики - только сейчас исследователям удалось собрать полную картину, и открыть вид.

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Метки: динозавр   динозавры   древние животные   животные   находки   новости   ученые   фото   
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1  комментарий
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Васильевна Полчаса назад
Ну, кура же )
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