Ученые открыли новый вид динозавра

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В Мексике обнаружили неизвестный ранее вид динозавра, который обитал 73 миллиона лет назад. Отличительная черта вида Tlatolophus galorum - необычный гребень на голове. Останки существа находили с 2013 года на северо-востоке Мексики - только сейчас исследователям удалось собрать полную картину, и открыть вид.
Эксперты Национального института антропологии и истории Мексики находили останки этого динозавра на северо-востоке страны с 2013 года. Первым нашли хвост, а затем и другие кости скелета. В итоге ученые установили, что перед ними ранее неизвестный вид динозавра - Tlatolophus galorum. Отличительная черта вида - необычный гребень на голове длиной 1,3 метра.
Идентифицировать новый вид удалось благодаря на 80 процентов сохранившемуся черепу. Название нового вида, Тлатолоф, происходит от слова tlahtolli на языке науатль ("слово", "утверждение"), и греческого слова lophus, что означает "гребень". Длина самого динозавра составляет восемь метров, высота - 2,5 метра. Вид относится к семейству гидрозавридов, обитал на планете 72-73 миллиона лет назад, и был исключительно травоядным.
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По предположениям специалистов, "гребень" этих динозавров, соединенный с носом и трахеей, имел коммуникативную функцию. Ученые назвали этих динозавров "разговорчивыми" - они издавали громкие звуки для отпугивания хищников и для привлечения партнеров. Кроме того, чувствительные уши этих существ могли слышать низкочастотные звуки.
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