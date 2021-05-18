Ученые открыли новый вид динозавра

Эксперты Национального института антропологии и истории Мексики находили останки этого динозавра на северо-востоке страны с 2013 года. Первым нашли хвост, а затем и другие кости скелета. В итоге ученые установили, что перед ними ранее неизвестный вид динозавра - Tlatolophus galorum. Отличительная черта вида - необычный гребень на голове длиной 1,3 метра.