Учёные нашли у берегов Чили более 100 новых морских существ

Океаны покрывают более 70% поверхности нашей планеты, но полностью исследовано и изучено только 5%. Поэтому на океанских глубинах нам предстоит ещё много открытий. Недавно учёные, исследующие воды у побережья Чили, обнаружили огромную подводную гору, где обитает множество странных и удивительных существ.
Учёные из Океанического института Шмидта нашли у берегов Чили огромную подводную гору, где обитает множество новых видов морских существ. Их около 100 — от глубоководных кораллов до приземистых омаров. Изначально команда наткнулась на подводную гору во время исследования хребта Салас-и-Гомес: там находится более 200 подводных гор, которые простираются от побережья Чили до острова Пасхи.
Учёные опустили подводного робота на глубину 4500 метров, и составили карту морского дна общей площадью 52 777 квадратных километров. Они обнаружили четыре новые подводные горы, каждая из которых имеет свою собственную экосистему. Высота самой большой из них — 3530 метров.
Также подводный робот обнаружил и заснял новые виды морских существ. Многие из них пока ещё не получили официального названия и не были идентифицированы, но среди них: красная рыба, вероятно, рода Chaunax, а также приземистый омар, который сидел на кораллах на глубине 669 метров, и редко встречающийся кальмар-хлыст на глубине 1 105 метров.
Также обнаружили различные новые виды кораллов, губок и ежей. По словам учёных, полная идентификация видов может занять много лет. Пока что они планируют продолжить исследования океанского дна в поисках новых видов. Их цель — найти 100 000 новых морских видов в течение следующих десяти лет.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода
- Ученые засняли удивительный процесс - формирование крыла внутри бабочки-куколки
- Ученые впервые нашли "двуполого" жука-палочника
- Учёные нашли глубоководное существо - и сначала подумали, что это "цветок"
- Ученые обнаружили жутковатую морскую звезду с десятками зубов