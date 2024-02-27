Учёные нашли у берегов Чили более 100 новых морских существ

Также подводный робот обнаружил и заснял новые виды морских существ. Многие из них пока ещё не получили официального названия и не были идентифицированы, но среди них: красная рыба, вероятно, рода Chaunax, а также приземистый омар, который сидел на кораллах на глубине 669 метров, и редко встречающийся кальмар-хлыст на глубине 1 105 метров.