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Убийственная реклама: рекламные ролики от Ford 15-летней давности

Убийственная реклама: рекламные ролики от Ford 15-летней давности (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2022 23:02
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   авто   автопром   реклама   эко   
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Этой рекламе от Ford больше 15 лет. Посмотрите ее и поймете, что в наше время подобный ролик вызвал бы скандал во всех СМИ, демонстрации зоозащитников под окнами представительств автомобильной корпорации и всеобщее осуждение с баснословными исками в судах.

Телеграм-канал "Олдскульный маркетинг" опубликовал пару рекламных роликов автомобилей Ford, снятых 15 лет назад.

После просмотра ролика можно понять, как жгли креативщики в то время. Но мы, вместе с авторами канала надеемся, что ни одно животное при съёмке не пострадало (на видео внизу два рекламных ролика - смотреть до конца):

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Метки: Ford   авто   автопром   реклама   эко   
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Думай о хорошем! Час назад
ну норм так. ещё сюжет с негром нужен
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vijilante Час назад
Прекрасная реклама , особенно эпизод с котом !
Выпустите её СЕЙЧАС - и продажи просто взлетят !!!
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