Убийственная реклама: рекламные ролики от Ford 15-летней давности

Этой рекламе от Ford больше 15 лет. Посмотрите ее и поймете, что в наше время подобный ролик вызвал бы скандал во всех СМИ, демонстрации зоозащитников под окнами представительств автомобильной корпорации и всеобщее осуждение с баснословными исками в судах.