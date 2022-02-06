Убийственная реклама: рекламные ролики от Ford 15-летней давности

Этой рекламе от Ford больше 15 лет. Посмотрите ее и поймете, что в наше время подобный ролик вызвал бы скандал во всех СМИ, демонстрации зоозащитников под окнами представительств автомобильной корпорации и всеобщее осуждение с баснословными исками в судах.
Телеграм-канал "Олдскульный маркетинг" опубликовал пару рекламных роликов автомобилей Ford, снятых 15 лет назад.
После просмотра ролика можно понять, как жгли креативщики в то время. Но мы, вместе с авторами канала надеемся, что ни одно животное при съёмке не пострадало (на видео внизу два рекламных ролика - смотреть до конца):
Источник:
Источник:
- Почему Ford переносил дату презентации нового Bronco? И при чем здесь убийство двух человек?
- В свете жидкого огня: история неоновых вывесок
- В Казани повторили порно-мем с неграми и блондинкой
- Ford Country Squire 1968 года выпуска — Универсал, который вмещает десять человек
- Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+
Понравилось20
Выпустите её СЕЙЧАС - и продажи просто взлетят !!!