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Ford Country Squire 1968 года выпуска — Универсал, который вмещает десять человек

Ford Country Squire 1968 года выпуска — Универсал, который вмещает десять человек (13 фото)

Автор:
01 февраля 2022 08:48
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford Country Squire   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   универсал   
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Этот семейный универсал Ford Country в исполнении Squire обнаружили в окрестностях Джорджии. А скольких пассажиров вместит его салон, ведь тут только официальных, так сказать, посадочных мест аж целых десять! Как тебе такое, Kia Carnival?
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Метки: Ford   Ford Country Squire   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   универсал   
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