Ford Country Squire 1968 года выпуска — Универсал, который вмещает десять человек

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Этот семейный универсал Ford Country в исполнении Squire обнаружили в окрестностях Джорджии. А скольких пассажиров вместит его салон, ведь тут только официальных, так сказать, посадочных мест аж целых десять! Как тебе такое, Kia Carnival?
Я всегда думал, что Ford Country Squire это обычный полноразмерный семейный универсал, пока несколько парней из Джорджии не откопали данную машину на задворках какого-то дома, после чего продали на разборку. Машина 1968 года, как и Москвич 408, но разница между ними – в несколько цивилизаций.
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Если заглянуть в салон, то помимо прогнивших насквозь полов там можно увидеть два ряда сидений-диванов, на которых может уместиться шесть человек. Сильно теснить друг друга они не будут потому что машина широкая.
Теперь переместимся к корме и заглянем «на галёрку». Места там поменьше, поэтому тут, как говориться, в тесноте да не в обиде. Но есть и плюс. В пути можно перекинуться в картишки. Если сложить все сиденья до переднего ряда, то салон превращается в очень вместительный фургон, но половину строительного магазина сюда выгружать не стоит. Это всё же не грузовик.
В Пакистане такой семейный универсал легко бы заменил средней вместимости автобус, только залезать не очень удобно. Впрочем, исправная задняя дверь может еще и вбок открываться, просто здесь механизм оказался сломан.
Передние фары скрыты за щитками, они автоматически поднимаются, когда включаются фары. Такие механизмы не блистали надёжностью, удорожали и утяжеляли машину, но зато какой вид.
В движение всё это великолепие приводится 265-сильным карбюраторным V8, который здесь еще работает, невзирая на общее состояние машины. Даже тормоза работают, после небольшой ревизии. Хозяину авторазборки, купившему старый Форд ради каких-то деталей в итоге стало жалко его разбирать.
Редкая по нынешним временам машина возможно получит вторую жизнь, ну а мы напоследок поразмышляем, проводя аналогию с мифом про десять человек в "Запорожце", сколько пассажиров мог вместить Ford Country Squire. Я даже не берусь предполагать, а вы свои версии пишите в комментарий.
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