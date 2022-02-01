Ford Country Squire 1968 года выпуска — Универсал, который вмещает десять человек

Теперь переместимся к корме и заглянем «на галёрку». Места там поменьше, поэтому тут, как говориться, в тесноте да не в обиде. Но есть и плюс. В пути можно перекинуться в картишки. Если сложить все сиденья до переднего ряда, то салон превращается в очень вместительный фургон, но половину строительного магазина сюда выгружать не стоит. Это всё же не грузовик.