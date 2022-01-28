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В свете жидкого огня: история неоновых вывесок

В свете жидкого огня: история неоновых вывесок (12 фото)

Автор:
28 января 2022 18:28
Сообщество : Факты
Метки: вывески   интересно   история   неон   реклама   факты   
895
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Что лучше всего описывает депрессивную атмосферу захудалого мотеля где-нибудь на обочине США? А детективные агентства? Как правило, неоновые вывески, которые одиноко мигают где-нибудь в гетто. Но как они вообще появились и стали символом упадка в кино? Разбираемся в материале.

Первоначально, в 1965 году, когда об электричестве еще никто толком и не знал, астроном Жан Пикар обнаружил в трубке ртутного барометра сияние. Его назвали «барометрическим». О том, что там есть статическое электричество, понятное дело, никто не знал. В итоге астроном так и не смог объяснить, откуда взялось это самое сияние.

Однако несмотря на невозможность объяснить происходящее, ученые все же бросили силы на изучение нового явления.

Позже, в 1885 году, физик-стеклодув Генрих Гейслер изобрел трубку, которая впоследствии станет прообразом газоразрядных ламп.

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Когда устройство усовершенствовали, внутрь прозрачного сосуда стали загонять газ, и под электрическим напряжением он начинал светиться.

Что же касается неоновых ламп, то они тоже этакие газоразрядные лампы. Элемент неон был открыт в Лондоне в 1898 году Уильямом Рэмси и М.В. Траверсом. Это был благородный газ без цвета или запаха, который при прохождении тока светился красным светом. Правда, придумать, как его использовать, смог француз Жорж Клод.

Первую неоновую лампу Клод сделал еще в 1902 году, а уже в 1910-м представил ее общественности. Спустя пять лет изобретение запатентовали. Лампы в итоге предложил использовать в рекламе друг Клода Жак Фонсекью.

Он заметил, что яркий свет хорошо привлекает внимание ночью. Впервые рекламу опробовали на фасаде небольшой парикмахерской на Монмартре в 1912 году.

Как мы знаем, 20-е годы прошлого столетия были «ревущими». Тогда же случился прорыв в рекламе и искусстве масс-медиа. И тогда неоновые вывески оказались весьма кстати: яркие, сияющие, очень красивые.

Вес ламп, к слову, был большим, да и на крышах заведений крепить их приходилось очень аккуратно устанавливать.

Конечно, лучше всего ее использовали американцы: первопроходцем в вопросе неоновой рекламы вне Франции оказался владелец автосалона Packard в Лос-Анджелесе Эрл Энтони, который в итоге показал всей Америке, как надо делать бизнес. Клоду посыпались предложения о продаже лицензии, и он разбогател: каждую он продавал по сто тысяч долларов.

В свою очередь, люди были поражены тому, как красиво выглядит неон. Люди прозвали такие вывески «жидким огнем», и ходили посмотреть на это чудо к заведениям с подобной рекламой даже днем.

Имя Клода, к слову, увековечилось в памяти американцев. Они даже думали, что его зовут Неон Клод.

Что касается разноцветного свечения, то для этого в трубки научились подавать различные смеси газов. Ну или тонировали стекло. В общей сложности в какой-то момент удалось достичь сорока цветовых комбинаций.

Спад спроса на неон случился в 40-х: по ночам отключали свет, а днем неон бесполезен. Затем, уже после войны, появились более дешевые варианты: пластиковые трубки. Поэтому многие владельцы заведений решили уйти в экономию, оставляя лишь маленькие значки.

В 70-е к неону вновь устремились взоры. Производители начали воспроизводить старые техники и стили, и в итоге неон стал частью искусства. Даже сейчас неоновые вывески – неотъемлемая часть современного города.

В наших широтах неоновые вывески появились значительно позже. Да, реклама была, и в 20-е тоже. Тогда был, в конце концов, нэп, и разных креативщиков было множество. Но первая неоновая вывеска появилась лишь в 1931 году.

Использовали ее, конечно, не для рекламы: в нашей стране вывесками украшали парки, кинотеатры и прочие места для отдыха. Очень долго их вообще были всего три: «Сад» над одним из московских парков, и «Палас» и «Центральный» над кинотеатрами.

Широко применяться неоновые вывески начали в 60-х годах. Тогда неоновую рекламу производили на рекламных комбинатах. Это были серьезные предприятия, где трудились художники и были оборудованы целые цеха. В Ленинграде даже был завод «Газосвет», который сотрудничал с небольшими мастерскими. В итоге в нашей стране бум неона случился именно после 60-х: универсамы, бакалеи, гастрономы и прочие магазины были украшены жидким огнем, который привлекал множество людей.

Что же касается искусства, то неон прочно ассоциируется с неонуаром – жанром фильмов. Здесь обязательно присутствует яркий свет, который передает отнюдь не радостную атмосферу происходящего и как бы выступает в роли эдакого показателя одиночества персонажа в большом городе или мире. Маленький человек Гоголя, который попал в современный мир, иначе говоря.

Первопроходцем в визуальном плане стал фильм 2011 года «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли. Он оказал огромное влияние на массовую культуру, и в итоге стал культовым. Позже Гослинг появился в еще одном фильме с яркими неоновыми вывесками и сияющим светом в «Бегущем по лезвию 2049».

Если посмотреть картину «Стрингер» о беспринципном представителе профессии, то там тоже будет этот яркий свет – многие события происходят ночью.

А помните «Город грехов»? Да, он вышел значительно раньше «Драйва», но то, насколько много там вывесок и их сияния, как бы намекает нам на общество, которое в упадке, и все, что у нас есть – бесконечное желание продавать. Он даже больше похож на классический нуар сороковых-пятидесятых.

В общем и целом, неон – огромная часть культурного и технического пласта человечества, который уверенно вошел в нашу жизнь и останется надолго с нами. А вам нравятся неоновые вывески?

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Метки: вывески   интересно   история   неон   реклама   факты   
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Алексей Попов 45 минут назад
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