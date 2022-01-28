В свете жидкого огня: история неоновых вывесок

Первоначально, в 1965 году, когда об электричестве еще никто толком и не знал, астроном Жан Пикар обнаружил в трубке ртутного барометра сияние. Его назвали «барометрическим». О том, что там есть статическое электричество, понятное дело, никто не знал. В итоге астроном так и не смог объяснить, откуда взялось это самое сияние.

Однако несмотря на невозможность объяснить происходящее, ученые все же бросили силы на изучение нового явления.

Позже, в 1885 году, физик-стеклодув Генрих Гейслер изобрел трубку, которая впоследствии станет прообразом газоразрядных ламп.