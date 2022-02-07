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Криштиану Роналду показал свой потрясающий гараж

Криштиану Роналду показал свой потрясающий гараж (10 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спорт   автоколлекция   гараж   звезды   знаменитости   криштиану роналду   фото   футбол   
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Криштиану Роналду стал гостем телешоу своей подруги Джорджины Родригес, чтобы показать миру свой гараж, полный суперкаров общей стоимостью около $25 миллионов. Один Bugatti Centrodieci, гордость его коллекции, стоит более $10 миллионов!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спорт   автоколлекция   гараж   звезды   знаменитости   криштиану роналду   фото   футбол   
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2  комментария
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420
Faithless 8 минут назад
Ни одной нормальной машины нет, одни понторезки. Какой смысл людям давать много бабла, чтоб они подобной [мат] занимались, собирали автошлак?
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−5
пофаласий 3 минуты назад
ху-йло зажравшееся ...
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