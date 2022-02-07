Криштиану Роналду показал свой потрясающий гараж

Большинство этих автомобилей знакомы поклонникам Роналду - он с удовольствием позирует рядом с ними на фото, которые размещает у себя в инстаграме, - как, например, с этим белым Ferrari, одним из трех автомобилей марки в гараже футболиста. Самой свежей покупкой стал Bentley Flying Spur стоимостью $300 000 для использования в Манчестере, поскольку в августе он вернулся в «Юнайтед» из «Ювентуса».

У него также есть Bentley Continental GT, Lamborghini Urus и Chevrolet Camaro стоимостью «всего» $50 000, который используется для семейных нужд.