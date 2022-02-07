Криштиану Роналду показал свой потрясающий гараж

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Криштиану Роналду стал гостем телешоу своей подруги Джорджины Родригес, чтобы показать миру свой гараж, полный суперкаров общей стоимостью около $25 миллионов. Один Bugatti Centrodieci, гордость его коллекции, стоит более $10 миллионов!
Поклонники Криштиану Роналду получат немало удовольствия, если посмотрят новое телешоу подруги футболиста Джорджины Родригес на канале Netflix, она показала потрясающий гараж Роналду, полный суперкаров общей стоимостью около $25 миллионов.
Звезда «Манчестер Юнайтед» известен любовью к дорогим машинам. Очередная серия документального шоу «Я, Джорджина» продемонстрировала его коллекцию, которая хранится в доме Роналду в Мадриде.
Звезда «Манчестер Юнайтед» известен любовью к дорогим машинам. Очередная серия документального шоу «Я, Джорджина» продемонстрировала его коллекцию, которая хранится в доме Роналду в Мадриде.
Самый дорогой автомобиль 36-летнего спортсмена - Bugatti Centodieci ограниченной серии стоимостью около $10 миллионов Считается, что Роналду является одним из 10 человек в мире, владеющих суперкаром.
В общей сложности, в мадридской коллекции Роналду - 18 автомобилей, самый деревый из которых стоит около $250 000.
Помимо супердорогого Bugatti Centodieci (на фото) в коллекции Роналду - еще два автомобиля марки: Bugatti Chiron ($2.5 миллиона) и Bugatti Veyron ($2 миллиона).
Машины не простаивают в гараже, Роналду регулярно катается на них - как, например, на этом роллс-ройсе Rolls-Royce Cullinan стоимостью около $400 000.
Шоу Netflix, которое ведет подруга Роналду, 28-летняя Джорджина Родригес, раскрывает еще кое-какие секреты дома Роналду: так, в ходе сюжета модель жалуется, что Wi-Fi никогда не работает в их доме, несмотря на то, что у пары есть четыре маршрутизатора.
Большинство этих автомобилей знакомы поклонникам Роналду - он с удовольствием позирует рядом с ними на фото, которые размещает у себя в инстаграме, - как, например, с этим белым Ferrari, одним из трех автомобилей марки в гараже футболиста. Самой свежей покупкой стал Bentley Flying Spur стоимостью $300 000 для использования в Манчестере, поскольку в августе он вернулся в «Юнайтед» из «Ювентуса».
У него также есть Bentley Continental GT, Lamborghini Urus и Chevrolet Camaro стоимостью «всего» $50 000, который используется для семейных нужд.
У него также есть Bentley Continental GT, Lamborghini Urus и Chevrolet Camaro стоимостью «всего» $50 000, который используется для семейных нужд.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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