Секрет «бальзаковского возраста»: к кому относится, и, причём здесь Бальзак

Наверняка каждому знакомо выражение «бальзаковский возраст», которое употребляется в речи вот уже не одно столетие. Однако мало кто знает, какому всё-таки возрасту оно соответствует. И это неудивительно, ведь правильных ответов может быть несколько.
Причём же тут Оноре де Бальзак? Именно этот французский романист ввел данное выражение в литературу, случайно переломившее общественную тенденцию. Раньше героинями романов традиционно становились незамужние девушки 16-18 лет, и вокруг них строилась вся интрига.
История для них обычно заканчивалась свадьбой, а уж, что было после – никому не важно. Замужние дамы за 30 уже считались немолодыми, если не совсем старухами. А что может быть интересного в жизни последних?
Но Бальзак сумел показать, что представительницы прекрасной половины в 30-40 лет ещё могут интересно жить. Он написал на эту тему роман «Тридцатилетняя женщина», состоящий из шести новелл. Одна из них называлась «В тридцать лет» и вышла в 1832 году. Прототипом для героини послужила 45-летняя дама, в которую был влюблен 23-летний писатель.
Сам же роман рассказывал о юной Жюли, вышедшей замуж за офицера. Со временем девушка разочаровывается в военном, семейная жизнь рушится, а сама она влюбляется в другого. Лишь на 30-летнем рубеже она смотрит назад, переоценивает прожитые годы и начинает всё заново.
С выходом произведения о бальзаковском возрасте уже говорили с иронией. Его приписывали к девушкам, схожим с главной героиней: живущим себе на уме и стремящим к независимости.
Позже значение выражения изменилось, им стали называть пору в жизни женщин, когда они молоды и готовы полностью изменить жизнь, но при этом у них уже достаточно целомудренности, чтобы осознавать и анализировать ошибки прошлого.
Впрочем, в современной интерпретации ирония вернулась. Теперь это выражение применяют к уже 30-летним и старше женщинам, пытающимся молодиться, что иногда выходит довольно смешно.
Многие критики были недовольны тем, что Бальзак своим нововведением вытеснил молоденьких героинь, которых привыкли видеть на страницах романов. Русский критик Владимир Соллогуб писал, что французскому романисту можно дать даму любого возраста и любой наружности (желтую и безобразную), и он сделает из неё очаровательного ангела, что далеко от действительности.
Правда, сейчас такое говорить уже смешно. Так что же всё-таки подразумевал Бальзак? То, что бальзаковский возраст больше не про цифру, а про смысл, заключающийся в том, что женщина может начать жить заново, учитывая ошибки прошлого. Тем более что сейчас время «второй молодости» сдвинулось, и, вероятно, сдвинется ещё не раз.
Источник:
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фраза "бальзаковский возраст" подразумевает под собой зрелую женщину. женщину, которая моложе, чем "престарелая", но уже далеко не юная девушка. сейчас это примерно 45-55. во времена Бальзака это было чуть за 30, но тогда женщины в 30 и выглядели совсем не так, как сейчас
В порно это выражение относится к жанру MILF)))