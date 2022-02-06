Секрет «бальзаковского возраста»: к кому относится, и, причём здесь Бальзак

Сам же роман рассказывал о юной Жюли, вышедшей замуж за офицера. Со временем девушка разочаровывается в военном, семейная жизнь рушится, а сама она влюбляется в другого. Лишь на 30-летнем рубеже она смотрит назад, переоценивает прожитые годы и начинает всё заново.

С выходом произведения о бальзаковском возрасте уже говорили с иронией. Его приписывали к девушкам, схожим с главной героиней: живущим себе на уме и стремящим к независимости.