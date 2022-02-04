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Найти беглого преступника в Британии помогла массовая любовь женщин

Найти беглого преступника в Британии помогла массовая любовь женщин (2 фото)

Автор:
04 февраля 2022 09:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Jonathan Cahill   West Yorkshire Police   британия   женщины   любовь   полиция   преступник   
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Британская полиция опубликовала фото грабителя и получила его "готовеньким" уже через пару дней. Тысячи женщин страны обратили внимание на снимок мужчины с квадратной челюстью и голубыми глазами. Остаться незамеченным в такой обстановке у него просто не было шансов.

Джонатан Кэхилл получил тюремный срок за ограбление. Когда через время 37-летнему тюремное заключение мужчине заменили на условно-досрочное освобождение, он недолго был паинькой. В конце января Кэхилл нарушил правила и пустился в бега. Чтобы найти преступника, полиция графства Уэст-Йоркшир опубликовала в местной газете его фото. Однако последовавшая реакция удивила даже стражей порядка.



Внезапно у мужчины по всей Британии образовалась целая армия поклонниц, заявивших, что Кэхилл — «самый сексуальный преступник» страны. Женщин пленила его спортивная фигура, правильные черты лица и, конечно, голубые глаза. Британки массово сходили с ума, мечтая заполучить красавца. Их совершенно не смущало, что мужчина не в ладах с законом. Дамы оставляли в соцсетях кучу комментариев, которые злили и раздражали добропорядочных британцев:

"У меня тоже есть наручники"

"Если я его найду, можно оставить его себе?" - писали женщины.


По данным The Sun, под фото Джонатана Кэхилла с квадратной челюстью было оставлено 8000 комментариев — так много, что полиция Западного Йоркшира отключила эту функцию в Твиттере, а потом и в Facebook.


Впрочем, эта популярность Кэхиллу вышла боком. Довольно быстро его нашли и арестовали. Как предположили в полиции, долго оставаться на свободе после внезапного интереса женщин у него бы не получилось. Сейчас мужчина вернулся в тюрьму, и на еще одно условно-досрочное освобождение у него уже нет шансов.




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Метки: Jonathan Cahill   West Yorkshire Police   британия   женщины   любовь   полиция   преступник   
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Hunson Abadeer 2 минуты назад
не повезло, не фартануло !
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sapsanbosh 37 минут назад
Как в песне: Потому что нельзя быть на свете красивой такой!!!
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18k
nobody® Час назад
Жаль, что фишки давно уже стали филиалом The Sun
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457
Шурман 2 часа назад
Мне вот всегда интересно у кого в Европе нет проблем с законом ? да здесь за любую хрень сразу бац адменистратив и сразу срок если в течении этого срока еще раз то тюрьма , как практика показывает до этого еще ни разу не дошло если конечно ты кого не убил или в течении срока не делал рецидивы . Вчера наши новости читал , полиция поймала деда на миникупере хрен знает какого года рождения но он 70 лет ездил без прав , полиция в шоке как так можно было . После этой публикации сразу новая , выходные полный контроль на дорогах :))
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457
Шурман sivanov1079 23 минуты назад
Существует такая хрень как продео адвокаты это бесплатные те кто проходят практику , для них любое дело вытянуть это как не знаю что , вот им платить не нужно , они зарабатывают себе репутацию , вот такие ребята и спасают , а административку можно получить за все что угодно , начиная за то что тебе присылали счет пару раз но его в ящике не было и все , когда поднимают вопрос почему не заказным они просто отвечают мы напоминали и все , это сразу проигрышное дело но на тебя повышают все пении , было уже такое , счет был 1.22 евро а вырос до 180 евро , пришлось платить 180
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