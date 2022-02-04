Найти беглого преступника в Британии помогла массовая любовь женщин

Британская полиция опубликовала фото грабителя и получила его "готовеньким" уже через пару дней. Тысячи женщин страны обратили внимание на снимок мужчины с квадратной челюстью и голубыми глазами. Остаться незамеченным в такой обстановке у него просто не было шансов.
Джонатан Кэхилл получил тюремный срок за ограбление. Когда через время 37-летнему тюремное заключение мужчине заменили на условно-досрочное освобождение, он недолго был паинькой. В конце января Кэхилл нарушил правила и пустился в бега. Чтобы найти преступника, полиция графства Уэст-Йоркшир опубликовала в местной газете его фото. Однако последовавшая реакция удивила даже стражей порядка.
Внезапно у мужчины по всей Британии образовалась целая армия поклонниц, заявивших, что Кэхилл — «самый сексуальный преступник» страны. Женщин пленила его спортивная фигура, правильные черты лица и, конечно, голубые глаза. Британки массово сходили с ума, мечтая заполучить красавца. Их совершенно не смущало, что мужчина не в ладах с законом. Дамы оставляли в соцсетях кучу комментариев, которые злили и раздражали добропорядочных британцев:
"У меня тоже есть наручники"
"Если я его найду, можно оставить его себе?" - писали женщины.
По данным The Sun, под фото Джонатана Кэхилла с квадратной челюстью было оставлено 8000 комментариев — так много, что полиция Западного Йоркшира отключила эту функцию в Твиттере, а потом и в Facebook.
Впрочем, эта популярность Кэхиллу вышла боком. Довольно быстро его нашли и арестовали. Как предположили в полиции, долго оставаться на свободе после внезапного интереса женщин у него бы не получилось. Сейчас мужчина вернулся в тюрьму, и на еще одно условно-досрочное освобождение у него уже нет шансов.
Источник:
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