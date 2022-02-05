На горном курорте в Сочи сноубордиста накрыла лавина

К счастью, рядом были товарищи, которые оперативно его откопали.
Сегодня днём на закрытой трассе в Адлерском районе Сочи лавина едва не похоронила под собой одного из катавшихся сноубордистов. К счастью для пострадавшего, сошедший слой снег оказался небольшим, и мужчине удалось выставить руку, что позволило товарищам быстро его найти и откопать.
Точнее, товарищу. Лёха, нехороший человек, от страха срулил куда подальше и откапывать Марата пришлось оператору:
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Сообщается (в видео этого момента нет), что до спины сноубордиста откопали без проблем. Но встать мужчина так и не смог. Оператору пришлось снимать лыжи и использовать их в качестве лопаты. В итоге целого и невредимого Марата вызволили из холодного плена.
Администрация Сочи предупреждает, что в выходные в горах сохраняется лавинная опасность. Но если вдруг решили кататься, то берите с собой друзей. А не Лёху.
Полное видео:
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Однажды вернулся Чукча с охоты. Жена ему и говорит: "Что ты хочешь?" - "Однако, есть хочу." Она его накормила. "Что еще ты хочешь?" - "Однако, пить хочу." Она его напоила. "Что еще ты очешь?" - "Однако, спать с тобой хочу." Переспали. "Что еще ты хочешь?" - "Однако, лыжи снять хочу."
В любом случае - очень повезло что лавина была небольшой.