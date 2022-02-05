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На горном курорте в Сочи сноубордиста накрыла лавина

На горном курорте в Сочи сноубордиста накрыла лавина (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2022 21:05
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Сочи   видео   лавина   сноубордист   спасение   
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К счастью, рядом были товарищи, которые оперативно его откопали.

Сегодня днём на закрытой трассе в Адлерском районе Сочи лавина едва не похоронила под собой одного из катавшихся сноубордистов. К счастью для пострадавшего, сошедший слой снег оказался небольшим, и мужчине удалось выставить руку, что позволило товарищам быстро его найти и откопать.

Сообщается (в видео этого момента нет), что до спины сноубордиста откопали без проблем. Но встать мужчина так и не смог. Оператору пришлось снимать лыжи и использовать их в качестве лопаты. В итоге целого и невредимого Марата вызволили из холодного плена.


Администрация Сочи предупреждает, что в выходные в горах сохраняется лавинная опасность. Но если вдруг решили кататься, то берите с собой друзей. А не Лёху.

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Метки: Сочи   видео   лавина   сноубордист   спасение   
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4  комментария
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3k
ДК Полчаса назад
"Оператору пришлось снимать лыжи" - а вначале он на лыжах откапывал? Все как в анекдоте про чукчу:
Однажды вернулся Чукча с охоты. Жена ему и говорит: "Что ты хочешь?" - "Однако, есть хочу." Она его накормила. "Что еще ты хочешь?" - "Однако, пить хочу." Она его напоила. "Что еще ты очешь?" - "Однако, спать с тобой хочу." Переспали. "Что еще ты хочешь?" - "Однако, лыжи снять хочу."
В любом случае - очень повезло что лавина была небольшой.
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725
Serg Dex 4 минуты назад
Накатался, знал на что шёл, до 20 всём кажется что бессмертен, почему и в армию призывают с 18
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6k
Андрей Крылов 24 минуты назад
А нехрен лезть на закрытые трассы! Сам себе идиот... Пущай радуется. чот не насмерть его там "детской" лавиной прикопало.
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799
Hallo FreeSpace 44 минуты назад
Бывает , но хорошо, что просто пухляш краем зацепил ) , хороших покатушек )
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