На горном курорте в Сочи сноубордиста накрыла лавина

Сообщается (в видео этого момента нет), что до спины сноубордиста откопали без проблем. Но встать мужчина так и не смог. Оператору пришлось снимать лыжи и использовать их в качестве лопаты. В итоге целого и невредимого Марата вызволили из холодного плена.





Администрация Сочи предупреждает, что в выходные в горах сохраняется лавинная опасность. Но если вдруг решили кататься, то берите с собой друзей. А не Лёху.