Он любил синематограф. В США скончался сценарист фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

В фильмах по его сценариям играли Андрей Миронов, Олег Табаков, Валентин Гафт, Фрунзик Мкртчан и многие другие. А картины «Человек с бульвара Капуцинов», «Солдат и слон», «Шелковица» и другие фильмы, сценарии к которым писал Акопов, не раз выигрывали всевозможные фестивали, в том числе международные. А реплики из его фильмов разошлись в народе на цитаты.