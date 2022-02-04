Он любил синематограф. В США скончался сценарист фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

Скончался советский и российский сценарист, театральный драматург и писатель Эдуард Акопов. Вероятнее всего, вы можете знать его по таким работам, как «Человек с бульвара Капуцинов».
Эдуард Тигранович родился 24 июня 1945 года в Баку, в армянской семье. После школы сначала окончил Азербайджанский институт нефти и химии, а затем поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров: писать начал еще в студенческие годы и даже публиковался в журналах.
В целом, за плечами Акопова сценарии к нескольким десяткам фильмов. Среди них «Солдат и слон» (1977), «Сдаётся квартира с ребёнком» (1978), «Шелковица» (1979), «Будьте моим мужем» (1981), «Воскресный папа» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Друг» (1987) и другие.
За свою долгую карьеру успел поработать и в Ералаше – стал создателем сюжета «Площадь Африки».
Акопов был первым Президентом Гильдии Сценаристов СССР, а затем стал главой Гильдии Сценаристов России, и переизбирался на пост дважды.
В фильмах по его сценариям играли Андрей Миронов, Олег Табаков, Валентин Гафт, Фрунзик Мкртчан и многие другие. А картины «Человек с бульвара Капуцинов», «Солдат и слон», «Шелковица» и другие фильмы, сценарии к которым писал Акопов, не раз выигрывали всевозможные фестивали, в том числе международные. А реплики из его фильмов разошлись в народе на цитаты.
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Близкие говорят, что причиной смерти стал инфаркт, который он перенес на фоне коронавируса. Акопову было 76 лет.
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