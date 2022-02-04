Дмитрий Золотухин: почему лучший исполнитель юного Петра Первого ушел из актерской профессии?

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Чем сейчас занимается продолжатель династии? Через какие испытания ему пришлось пройти?
Генетическая предрасположенность
Талантливый человек талантлив во всем. Это известное изречение как нельзя больше подходит Дмитрию Золотухину. Он действительно очень разносторонний человек. Зрители его помнят в основном по ярчайшим образам молодого Петра Первого. При этом к актерской профессии, как ни удивительно, сам не стремился. Хотя при таких родителях это даже странно.
Лев Золотухин, глава семейства, был одним из ведущих актеров МХАТа, имел звание Заслуженного артиста РСФСР. Старшее поколение его знает по картинам «Блокада», «Горячий снег», «Застава Ильича» и ряду других. Виктория Завгородняя, мать Дмитрия, также была театральной актрисой.
Но сын, выросший в этой творческой атмосфере, больше увлекался языками и историей Востока. С этой тематикой планировал связать судьбу, готовился поступать в МГУ. Отец же видел артистические задатки сына и убедил идти в Школу-студию МХАТ. Он не ошибся, юноша легко выдержал вступительные испытания и успешно отучился в прославленной кузнице театральных кадров.
Лев Золотухин, глава семейства, был одним из ведущих актеров МХАТа, имел звание Заслуженного артиста РСФСР. Старшее поколение его знает по картинам «Блокада», «Горячий снег», «Застава Ильича» и ряду других. Виктория Завгородняя, мать Дмитрия, также была театральной актрисой.
Но сын, выросший в этой творческой атмосфере, больше увлекался языками и историей Востока. С этой тематикой планировал связать судьбу, готовился поступать в МГУ. Отец же видел артистические задатки сына и убедил идти в Школу-студию МХАТ. Он не ошибся, юноша легко выдержал вступительные испытания и успешно отучился в прославленной кузнице театральных кадров.
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Редкая удача и… «черная метка»
Ему уже было уготовано место в штате лучшего театра страны. Но еще до окончания учебного заведения Дмитрий был приглашен Сергеем Герасимовым на главную роль в кинодилогии «Юность Петра» и «В начале славных дел». Выбор был не случайным и очень точным: Золотухин и впрямь в те годы был удивительно похож на легендарного российского монарха.
Фотопробы он прошел блестяще, и тут же уселся за чтение книг и документов по истории петровской эпохи. Он не сомневался в выборе режиссера, хотя официально был утвержден лишь через полгода. Позже он размышлял в интервью: «Хотя историки судят о Петровской эпохе по-разному, я убежден, что он обрушил старый мир на благо России, что великая держава, эпоха воинских побед и просвещения началась именно с Петра I. Мне импонирует как актеру мужество царя…»
9 марта 1981 года в его памяти осталось навсегда как день премьеры фильма «Юность Петра». Успех! Картина — лидер проката, сам Дмитрий признан лучшим актером года по версии популярного журнала «Советский экран». Им восхищались, его ставили в пример молодежи, как истинного патриота страны.
Фотопробы он прошел блестяще, и тут же уселся за чтение книг и документов по истории петровской эпохи. Он не сомневался в выборе режиссера, хотя официально был утвержден лишь через полгода. Позже он размышлял в интервью: «Хотя историки судят о Петровской эпохе по-разному, я убежден, что он обрушил старый мир на благо России, что великая держава, эпоха воинских побед и просвещения началась именно с Петра I. Мне импонирует как актеру мужество царя…»
9 марта 1981 года в его памяти осталось навсегда как день премьеры фильма «Юность Петра». Успех! Картина — лидер проката, сам Дмитрий признан лучшим актером года по версии популярного журнала «Советский экран». Им восхищались, его ставили в пример молодежи, как истинного патриота страны.
Вторая часть кинодилогии такого успеха уже не имела. Зато Золотухина позвали в телефильм «Россия молодая», и опять для воплощения образа Петра Великого. Вроде бы, надо радоваться. Но для актера важно показывать разные характеры, открывать другие грани таланта. А режиссеры стали эксплуатировать его как носителя нашего национального характера. Причем, в самой акцентированной, героической форме.
Следующими были персонажи русского богатыря Василия Буслаева в сказке режиссера Геннадия Васильева. Это былинный образ, а был и вполне реальный силач, наш великий борец Иван Поддубный, в фильме "Знай наших". Пожалуй, единственный образ, что не вписывался в «былинный» ряд, это роль Константина в картине Никиты Михалкова «Очи черные». Фильм был поставлен по рассказам Чехова, а роль, хоть и второго плана, но она очень дорога исполнителю.
Следующими были персонажи русского богатыря Василия Буслаева в сказке режиссера Геннадия Васильева. Это былинный образ, а был и вполне реальный силач, наш великий борец Иван Поддубный, в фильме "Знай наших". Пожалуй, единственный образ, что не вписывался в «былинный» ряд, это роль Константина в картине Никиты Михалкова «Очи черные». Фильм был поставлен по рассказам Чехова, а роль, хоть и второго плана, но она очень дорога исполнителю.
Сомнения, болезнь и поиски себя
С конца 80-х Дмитрия около двух десятилетий не видели на экране. Он засомневался в выборе профессии, искал себя. «Режиссура, продюсирование – более мужская профессия: ты сам структурируешь процесс, определяешь свои действия, ты двигаешься сам», — говорил он позже в одном из интервью.
Была и еще одна причина этих метаний — потеря голоса. Ему потребовалась сложная операция и долгое восстановление после нее. Голос вернулся, но времени и сил на это ушло немало. Дмитрий Золотухин в те годы не был в простое. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Уже в 1987 году снял драму «Христиане», сюжет которой основан на рассказе Леонида Андреева.
А еще через семь лет вышла в свет его музыкальная драма "Зона Любэ", где он был не только режиссером, но и сценаристом, и продюсером. Критики восторженно приняли фильм, он удостоен ряда престижных наград. А вот зрители не поняли, не оценили. Сюжет навеян песнями группы Николая Расторгуева. Это были короткие рассказы о судьбах современников, фоном и даже подтекстом для которых и становились хиты «Любэ».
Режиссер планировал работу в содружестве с Георгием Юматовым: фильм «Скоморохи». Актер по состоянию здоровья отказался сниматься, а Дмитрий счел неправильным искать другого исполнителя. Картина так и осталась несостоявшейся.
Была и еще одна причина этих метаний — потеря голоса. Ему потребовалась сложная операция и долгое восстановление после нее. Голос вернулся, но времени и сил на это ушло немало. Дмитрий Золотухин в те годы не был в простое. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Уже в 1987 году снял драму «Христиане», сюжет которой основан на рассказе Леонида Андреева.
А еще через семь лет вышла в свет его музыкальная драма "Зона Любэ", где он был не только режиссером, но и сценаристом, и продюсером. Критики восторженно приняли фильм, он удостоен ряда престижных наград. А вот зрители не поняли, не оценили. Сюжет навеян песнями группы Николая Расторгуева. Это были короткие рассказы о судьбах современников, фоном и даже подтекстом для которых и становились хиты «Любэ».
Режиссер планировал работу в содружестве с Георгием Юматовым: фильм «Скоморохи». Актер по состоянию здоровья отказался сниматься, а Дмитрий счел неправильным искать другого исполнителя. Картина так и осталась несостоявшейся.
День сегодняшний
Дмитрий Золотухин снова в поиске новых форм. Он освоил цифровое ТВ, продюсирует проекты для мобильного IPТV.
После длительного перерыва вновь обратился к актерскому делу. 2016 год стал довольно продуктивным: он снялся в фильмах "Экипаж" и "Несокрушимый". Роли небольшие, зато значимые киноленты. «Несокрушимые», например, рассказывают о подвиге советских танкистов. Съемки проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Это был весьма интересный опыт.
Дмитрий Золотухин признается, что готов к новым актерским экспериментам: «Мне хочется опять сыграть, попробовать кое-какие вещи, хочется сделать что-то интересное уже в зрелом возрасте».
После длительного перерыва вновь обратился к актерскому делу. 2016 год стал довольно продуктивным: он снялся в фильмах "Экипаж" и "Несокрушимый". Роли небольшие, зато значимые киноленты. «Несокрушимые», например, рассказывают о подвиге советских танкистов. Съемки проходили в условиях, максимально приближенных к боевым. Это был весьма интересный опыт.
Дмитрий Золотухин признается, что готов к новым актерским экспериментам: «Мне хочется опять сыграть, попробовать кое-какие вещи, хочется сделать что-то интересное уже в зрелом возрасте».
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