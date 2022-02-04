Дмитрий Золотухин: почему лучший исполнитель юного Петра Первого ушел из актерской профессии?

С конца 80-х Дмитрия около двух десятилетий не видели на экране. Он засомневался в выборе профессии, искал себя. «Режиссура, продюсирование – более мужская профессия: ты сам структурируешь процесс, определяешь свои действия, ты двигаешься сам», — говорил он позже в одном из интервью.



Была и еще одна причина этих метаний — потеря голоса. Ему потребовалась сложная операция и долгое восстановление после нее. Голос вернулся, но времени и сил на это ушло немало. Дмитрий Золотухин в те годы не был в простое. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Уже в 1987 году снял драму «Христиане», сюжет которой основан на рассказе Леонида Андреева.



А еще через семь лет вышла в свет его музыкальная драма "Зона Любэ", где он был не только режиссером, но и сценаристом, и продюсером. Критики восторженно приняли фильм, он удостоен ряда престижных наград. А вот зрители не поняли, не оценили. Сюжет навеян песнями группы Николая Расторгуева. Это были короткие рассказы о судьбах современников, фоном и даже подтекстом для которых и становились хиты «Любэ».



Режиссер планировал работу в содружестве с Георгием Юматовым: фильм «Скоморохи». Актер по состоянию здоровья отказался сниматься, а Дмитрий счел неправильным искать другого исполнителя. Картина так и осталась несостоявшейся.