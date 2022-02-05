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Как умирают врачи…

Как умирают врачи… (1 фото)

Автор:
05 февраля 2022 16:23
Метки: Врачебное   Жизненные   врачи   рассказы   скорая помощь   факты   
1677
1
На подстанцию скорой помощи в 5-00 поступил вызов. В трубке был еле слышен мужской голос, который произнес короткую фразу: «Боли за грудиной более 15 минут, нитроспреем не купируются, дверь открыта». Назвал адрес и далее тишина.

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Диспетчер среагировал молниеносно: «Биты на вызов! ОКС!»
Машина летела по пустой утренней трассе. По названому адресу дверь была и вправду открыта, мужчина лежал на кровати, руга на груди сжимала пузырек от нитроспрея, который был пуст. ЭКГ. Элевация сегмента ST в левых грудных отделах. Давления нет. Вазопрессоры. Морфин. Центр место дает. Полетели. Трасса постепенно наполнялась автомобилями, люди неохотно двигались в направлении Москвы на работы. Пронзительный вой сирены приводил сонных водителей в чувство, машины лениво прижимались к обочине. Внутри машины время замерло, каждая минута, как час, там шла борьба за жизнь. Врач с фельдшером без слов понимали друг друга и молча делали свою работу. Внезапно кардиомонитор сменил свой ритмичный сигнал на истошный вой, которого боится каждый врач. Фибрилляция желудочков. Дефибриллятор. Разряд. Фибрилляция. Разряд. Тридцать минут длились вечно.
×
×

«Позвони на подстанцию, спроси где пациент, уже 50 минут прошло, уж больно долго везут они ОКС–то» - попросил дежурный врач медсестру приемного отделения. Медсестра послушно набрала на телефоне номер подстанции скорой помощи соседнего города, состоялся непродолжительный разговор.
«Доктор, они не приедут» - сестра развела руками, положила трубку и дальше продолжила свою бумажную работу, которой накопилось под утро предостаточно. Дежурный кардиолог развернулся и пошел в сторону своего кабинета, на экране мобильного телефона высветился номер заведующего подстанции скорой помощи, который дежурил в эту ночь на «БИТах»:
- Я не довез. Думали успеем, а он фибрильнул в машине. Я ему давно говорил, бросай курить, АД контролируй, а он…. Я не довез…
- Подожди, ты про кого? - переспросил кардиолог своего коллегу. - Не в курсе? Мы к тебе Саню везли!
У доктора пробежал холод по всему телу. Он положил трубку, так как был не в состоянии что-то говорить. Зашел в кабинет, закурил и тут же выбросил сигарету в окно, молча сел в кресло. Пустота.

Так всегда, когда умирают друзья, коллеги, те, с кем ты бок о бок со студенческой скамьи.

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Метки: Врачебное   Жизненные   врачи   рассказы   скорая помощь   факты   
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3k
Vladimir Lysikov 2 часа назад
Эх, доктора... сами же свои рекомендации не выполняете!..
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68k
parallax 4 минуты назад
Был знакомый кардиолог, тоже умер от инфаркта. Выпить правда любил.
Выпивал часто и крепко, хотя как врач знал, добром такое не кончится. Два года до пенсии не дожил.
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1k
Acid Snake Час назад
И прививка не спасла
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15k
Краюхин Тихон Час назад
Опять, бля.дь, ковид виноват?
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
-..."Назвал адрес и далее тишина. Диспетчер среагировал молниеносно: «Биты на вызов! ОКС!»"-
- в случае с простым больным: "Корью в детстве болели?"...
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