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Врач со скорой и отец больного ребёнка подрались из-за бахил

Врач со скорой и отец больного ребёнка подрались из-за бахил (5 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: врач   драка   нападение   новосибирск   отец   скорая помощь   
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В Новосибирске в ночь с 12 на 13 декабря поступил вызов о том, что у 9-летнего ребёнка судороги и потеря сознания. По адресу была отправлена скорая помощь вместе с 35-летним врачом Семёном Кудиным.

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Метки: врач   драка   нападение   новосибирск   отец   скорая помощь   
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18k
Matrosskin Час назад
Пора уже к форме врачей приделывать миникамеру. Пришёл, услышал первые требования неадекватов и сразу включил. На второе - спокойно развернулся и ушёл, помощь там не требуется. И никаких проблем - вот доказательство. Плюс штраф за фейковый вызов. А то привыкли, блд: "нам врачи обязаны". Залупу конскую вам на воротник обязаны, чтоб не дуло, ага.
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0
Князь Курбский 10 секунд назад
Нательная камера
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4k
Дмитрий Горчилин 6 минут назад
Есть хорошая статья, "воспрепятствие действию сотрудника полиции". Действие статьи нужно распостратить и на медработников. Начал пациент [мат].. , получи по прейскуранту.
Ну а в данном случае еще и, по меньшей мере, хулиганка с телесными повреждениями.
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7k
Профессор Преображенский 6 минут назад
Набуханная алкашня
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38
Вадим 14 минут назад
Да раньше бы никогда медики не поперлись бы по квартире в грязной обуви, было какое-то уважение.... Приедут втроем натопчут, а потом этой больной, к примеру, бабке лазить с тряпкой убирать...она и убирать не будет, так и сдохнет непонятно от чего ей еще "принесли" Чтобы судить представьте себя на месте очень больного человека -да хрен кто потом вытирать будет, так по квартире и будет "растягивать" в беспамятстве...А бахилы они же везде-это же легко.
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94
Tur4inov 20 минут назад
Киселёв с Соловьёвым про такое не расскажут! И на прямой линии про бахилы не спросят,конечно лучше про Дзюбу спросить!
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1k
teleuser Полчаса назад
Есть же по любому для врачей правила поведения на вызовах. Ознакомить население поголовно что они могут требовать, а что должны сами соблюдать. А врачам надо просто разворачиваться встречая неадекват или вызывать полицию если есть реальная опасность жизни, а им препятствуют дебилы. за нападения на врача привлекать также как за нападение на полицию. ( как бахилы защитят его от корона вируса??? они так не работают... если только на голову ему одеть ...)
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−120
im240 Полчаса назад
на зоне пригодиться его страсть к чистоте.
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840
Йожык Полчаса назад
Папаша похоже сам сына и довел до судорог и потери сознания. Кто знает, что творилось в семье с таким неадекватом.
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571
фхранцуз Полчаса назад
е.бать днище, сколько скота неадекватного у нас в стране, дно бл.ядь!
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0
pashka 36 минут назад
Читаю комменты, ребенок в отключке! Ага ребенок в отключке, а недобатя включил супер героя и давай докторов гонять по площадке... или давайте бахилы одевайте...
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1k
александр 40 минут назад
У меня для таких случаев ( сантехники, врачи, слесаря) на лоджии хранится куски п/э пленки,которой покрывают мебель при ремонте. СтОит копейки, места не занимает... Вызвал, быстренько застелил- и спи спокойно!
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512
Сергей 41 минуту назад
Какие на.... Бахилы. Это не отложная помощь! Время играет против больного. А они бахилы. Вызывайте участкового или терапевта и просите одевать бахилы
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8k
xexeylhf 44 минуты назад
А еще руки с мылом помыть и спиртиком продезинфицировать, маску поменять на свежую. Халатик одноразовый на уличную одежду накинуть. Тепературку померять. Вот тогда и можете заходить. Да, и при выходе из квартире протрите за собой.
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410
кожаный олень xexeylhf 2 минуты назад
ну вообще то так и надо делать:и руки мыть, и халатик одевать, но по поводу бахил в первый раз слышу.
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10k
ЕвгенийДончак 45 минут назад
Яжебать вообще конченное существо: не за ребёнка а за бахилы переживает он, мудло...
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19k
pssst Час назад
Надо как в штатах - вызвал скорую, приехала полиция. Тоже парамедики. Батя начнет выеживаться - уедет на машине с мигалками. В лучшем случае с сине-красными.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Одеяние человека, который в майке-"алкоголичке" ожидает бригаду врачей, говорит о многом. Наследственность ребёнка явно отягощена.
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21k
Vazari Борис Карабанов 47 минут назад
У чувака ребенок без сознания, но он должен брючную пару срочно отгладить и надеть к приезду скорой?
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6k
bum-bum Vazari 2 минуты назад
двоечку врачу прописать он успел приготовить, тем не менее
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
Блин , вот прям так сложно бахилы надеть , и спокойно выполнить свою работу ? Обязательно надо козырнуть что не обязаны ?
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2k
Hallo FreeSpace Едондер пуп 15 минут назад
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6k
Lev Asriev Борис Карабанов 14 минут назад
Это ты так решил? У чувака в подъезде умер сосед от ковида. В принципе можно понять его паранойю. И еще. Слава Богу скорую вызывал последний раз года три назад. Первое, что сделали приехавшие врачи-надели бахилы и спросили где помыть руки.
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2k
Charles Montgomery Burns Hallo FreeSpace 12 минут назад
Бахилы одеть не сложно- но это опасно, в них легко подскользнуться, а так же одевая их он теряет из поля зрения людей, способных причинить вред, а это противоречит ТБ.
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525
Алексей Андреев Hallo FreeSpace 3 минуты назад
Вы вообще в курсе, по какой причине скорой помощи не одевают бахилы? Им просто это запрещено внутренними инструкциями. Бахилы - это полиэтилен, а значит скользкий. Кто будет отвечать, если сотрудник навернётся, ходя в бахилах? У меня эти бахилы, пока хожу спокойно по больнице, постоянно пытаются зацепиться за всё подряд. И это при 40 размере обуви. А еще попробуйте сами в этих бахилах по плитке пройтись. Вообще огонь.
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2k
Hallo FreeSpace Алексей Андреев 37 секунд назад
Да что за глупости , они пьяные чтоль , чтоб в квартире навернуться ? После-то сняли и пошли поплитке , по снегу и тд.
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29k
Alex Час назад
Быдло обыкновенное. Врачам скорой давно пора волыны выдавать, с правом шмалать в неадекватов.
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6k
Lev Asriev Alex 13 минут назад
А ты, с таким лексиконом, прости к кому себя относишь?
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29k
Alex Lev Asriev 5 минут назад
Просто мое детство на 90-е пришлось
Наложило так сказать отпечаток
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7k
ГородДомов 2 часа назад
Этому папаше надо бы жить в презервативе.... чтобы не заразиться .
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
вносить таких в чёрный список и отказывать в любой мед. помощи. даже когда сдохнет, пущай лежит пока мухи не съедят
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3k
Едондер пуп Батончик с маком 2 часа назад
Надетые бахилы vs труп ребенка, съеденный мухами: дилемма скрепного народа.
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