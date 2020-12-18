Врач со скорой и отец больного ребёнка подрались из-за бахил

В Новосибирске в ночь с 12 на 13 декабря поступил вызов о том, что у 9-летнего ребёнка судороги и потеря сознания. По адресу была отправлена скорая помощь вместе с 35-летним врачом Семёном Кудиным.
Со слов Семёна, когда бригада поднялась в квартиру, их встретил отец и сказал "надевайте бахилы". На это медбрат ответил, что бригада скорой помощи это не обязана делать. Медики попросили проводить их к ребёнку, чтобы оказать срочную помощь и, возможно, реанимационные действия. Отец ребёнка начал нервничать и кричать, что бригада занесет в квартиру коронавирус.
Мужчина дал медикам лист и сказал, чтобы те написали, что отказываются оказывать помощь ребёнку. Врачи отказались что-либо писать. Тогда хозяин квартиры стал выгонять их из жилья. Первыми вышли медбрат и фельдшер. А Кудина мужчина начал оскорблять. Потом выскочил из квартиры и бросился за ним к лифту.
"Мои помощники уже подошли к дверям, которые в коридоре перед лифтом, он захлопнул двери, перегородил выход и пошел на меня. Я перед ним руку выставил, а он грудью уперся. И тут я получил три удара в голову, прямо в висок. После этого он начал меня душить и прижимать к стене, у меня в глазах начало синеть", – рассказал Семён Кудин.
Мужчина дал медикам лист и сказал, чтобы те написали, что отказываются оказывать помощь ребёнку. Врачи отказались что-либо писать. Тогда хозяин квартиры стал выгонять их из жилья. Первыми вышли медбрат и фельдшер. А Кудина мужчина начал оскорблять. Потом выскочил из квартиры и бросился за ним к лифту.
"Мои помощники уже подошли к дверям, которые в коридоре перед лифтом, он захлопнул двери, перегородил выход и пошел на меня. Я перед ним руку выставил, а он грудью уперся. И тут я получил три удара в голову, прямо в висок. После этого он начал меня душить и прижимать к стене, у меня в глазах начало синеть", – рассказал Семён Кудин.
Врач обратился в больницу и у него диагностировали черепно-мозговую травму и ссадины.
Нападение на сотрудника скорой помощи вызвало большой резонанс в городе.
Журналисты связались с отцом больного ребёнка. Им оказался 38-летний Никита Агапкин. По его версии случившегося, у ребёнка действительно случился приступ, но они с женой самостоятельно справились, потому что это произошло не впервые.
Когда приехала скорая – мальчику помощь уже не требовалась. Однако из-за того, что у них в подъезде умер человек от коронавируса, то отец переживал, что медики без бахил могут занести болезнь в квартиру.
Никита рассказал, что работники скорой начали многократно нецензурно выражаться, а в коридоре врач первым нанёс удар. Никита просто защищался.
"Сейчас начнется, что это всё было против врачей, что врачи и так сутками работают. А я воевал не с врачом, я защищался от наглости человека", – заявил мужчина.
Оба мужчины написали заявления в полицию. Ведётся следствие.
В Минздраве Новосибирской области заявили, что бригады скорой помощи не обязаны надевать бахилы. Но из-за этого регулярно случаются конфликты и на врачей поступают жалобы.
Журналисты связались с отцом больного ребёнка. Им оказался 38-летний Никита Агапкин. По его версии случившегося, у ребёнка действительно случился приступ, но они с женой самостоятельно справились, потому что это произошло не впервые.
Когда приехала скорая – мальчику помощь уже не требовалась. Однако из-за того, что у них в подъезде умер человек от коронавируса, то отец переживал, что медики без бахил могут занести болезнь в квартиру.
Никита рассказал, что работники скорой начали многократно нецензурно выражаться, а в коридоре врач первым нанёс удар. Никита просто защищался.
"Сейчас начнется, что это всё было против врачей, что врачи и так сутками работают. А я воевал не с врачом, я защищался от наглости человека", – заявил мужчина.
Оба мужчины написали заявления в полицию. Ведётся следствие.
В Минздраве Новосибирской области заявили, что бригады скорой помощи не обязаны надевать бахилы. Но из-за этого регулярно случаются конфликты и на врачей поступают жалобы.
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Метки: врач драка нападение новосибирск отец скорая помощь
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Ну а в данном случае еще и, по меньшей мере, хулиганка с телесными повреждениями.