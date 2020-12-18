Врач со скорой и отец больного ребёнка подрались из-за бахил

Со слов Семёна, когда бригада поднялась в квартиру, их встретил отец и сказал "надевайте бахилы". На это медбрат ответил, что бригада скорой помощи это не обязана делать. Медики попросили проводить их к ребёнку, чтобы оказать срочную помощь и, возможно, реанимационные действия. Отец ребёнка начал нервничать и кричать, что бригада занесет в квартиру коронавирус.



Мужчина дал медикам лист и сказал, чтобы те написали, что отказываются оказывать помощь ребёнку. Врачи отказались что-либо писать. Тогда хозяин квартиры стал выгонять их из жилья. Первыми вышли медбрат и фельдшер. А Кудина мужчина начал оскорблять. Потом выскочил из квартиры и бросился за ним к лифту.



"Мои помощники уже подошли к дверям, которые в коридоре перед лифтом, он захлопнул двери, перегородил выход и пошел на меня. Я перед ним руку выставил, а он грудью уперся. И тут я получил три удара в голову, прямо в висок. После этого он начал меня душить и прижимать к стене, у меня в глазах начало синеть", – рассказал Семён Кудин.