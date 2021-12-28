Мао Цзэдун и то, как он подставил стоматологов

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Мао был странноват. Вот, к примеру, "великий кормчий" наотрез отказывался чистить зубы: "Тигры никогда не чистят зубы и они всегда остаются острыми".
Лидер несомненно заблуждался, причем не только касаемо стоматологии. Не совсем понятно, читал ли Мао Фрейда, но он говорил следующее: "Наши поступки направляются либо голодом, либо сексом. Человеческая потребность в любви сильнее любой другой потребности".
Ел он достаточно, а для продления жизни использовал наложниц. Очень ему было принципиально, чтобы, чтобы они были девственницами, но если уж такие заканчивались, то приходилось брать девушек " с опытом". Ну и если учесть, что Цзэдун никогда не чистил зубы, не мылся (обтирался тряпочками) девушкам можно только посочувствовать. Излишества, беспорядочные связи, полное отсутствие гигиены и как следствие - разные нехорошие заболевания.
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Вылечить лидера вылечили, но возникли некоторые сомнения в правильности его решений и поступков.
Ведь то, что животные никогда не чистят зубы и они у них всегда в прекрасном состоянии - это миф. Животные по-своему их чистят - обгладывая веточки деревьев, пропуская их между зубами, как нить. Кто-то пережевывает листья и корешки. Также хищники грызут сухожилия и хрящи, а бегемотам, акулам и крокодилам зубки чистят всякие мелкие птички или рыбки.
Ведь то, что животные никогда не чистят зубы и они у них всегда в прекрасном состоянии - это миф. Животные по-своему их чистят - обгладывая веточки деревьев, пропуская их между зубами, как нить. Кто-то пережевывает листья и корешки. Также хищники грызут сухожилия и хрящи, а бегемотам, акулам и крокодилам зубки чистят всякие мелкие птички или рыбки.
Но так или иначе пародонтит, кариес и камень у зверей наблюдаются не меньше, чем у человека. И это при том, что иммунитет у зверей лучше, слюны побольше и они не едят сладости и не пьют газировки, как люди.
Так что Мао, хоть и дожил до 82 лет (болея множеством заболеваний и перенеся два тяжелых инфаркта), но в гигиене вообще не шарил и слушать его заветы - это только вредить себе.
Так что Мао, хоть и дожил до 82 лет (болея множеством заболеваний и перенеся два тяжелых инфаркта), но в гигиене вообще не шарил и слушать его заветы - это только вредить себе.
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Метки: Цзэдун врачи гигиена китй правила жизни стоматология факты
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Представляю, что китайцы вылечат зубы и, не приведи Господь, ложками начнут есть, то на планете точно голод наступит!
предохраняла бы зубы от кариеса, большинство людей блистали бы своими и здоровыми зубами до глубокой старости.
И не надо мне рассказывать про то, что кариес и пародонтит у животных так же распространены, как и у людей.
В лесу стоматологов нет...
Что-то не заметил я этого самого "СНИЖЕНИЯ".
Чистка зубов это гигиеническая процедура, а не защита от кариеса.
Так же, как и умывание лица не защита от прыщей.
Почему не надо? Зубы "живут" дольше, чем сами животные, у большинства видов.