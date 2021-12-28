Мао Цзэдун и то, как он подставил стоматологов

Но так или иначе пародонтит, кариес и камень у зверей наблюдаются не меньше, чем у человека. И это при том, что иммунитет у зверей лучше, слюны побольше и они не едят сладости и не пьют газировки, как люди.

Так что Мао, хоть и дожил до 82 лет (болея множеством заболеваний и перенеся два тяжелых инфаркта), но в гигиене вообще не шарил и слушать его заветы - это только вредить себе.