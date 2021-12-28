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Мао Цзэдун и то, как он подставил стоматологов

Мао Цзэдун и то, как он подставил стоматологов (5 фото)

Автор:
28 декабря 2021 16:01
Сообщество : RealFishki
Метки: Цзэдун   врачи   гигиена   китй   правила жизни   стоматология   факты   
1640
5
Мао был странноват. Вот, к примеру, "великий кормчий" наотрез отказывался чистить зубы: "Тигры никогда не чистят зубы и они всегда остаются острыми".
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Метки: Цзэдун   врачи   гигиена   китй   правила жизни   стоматология   факты   
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14  комментариев
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10k
Максимка 2 часа назад
Но есть и положительная сторона.
Представляю, что китайцы вылечат зубы и, не приведи Господь, ложками начнут есть, то на планете точно голод наступит!
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30k
a.fey 9 минут назад
А еще Мао никогда не пользовался туалетом. Не мог. Он, как собака, все делал на прогулке. Среди сопровождающих его всегда был человек с лопатой. Мао отходил в кустики, а когда возвращался, туда шел человек с лопатой и присыпал кучку.
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456
Карл Такойто 16 минут назад
Вообще конечно странно,ладно в западной Европе не мылись,так это ещё было в 16-18 веке, и то среди дворянства,обычный народ мылся))Мне кажется над ними в то время кто то прикололся,какой нибудь астролог или уважаемый советник шенпул королю что мыться вредно,тот и поверил. Придворные естественно стали повторять за монархом и понеслось
зато французы духи изобрели- чтобы не так воняло от аристократии и моду на маленьких собачек для женщин,на собачек вши перебирались соответственно меньше кусали хозяйку)) Но тут 20век,лидер нации- человек как минимум не глупый,но с средневековыми понятиями в отношении личной гигиены,ему интересно тоже кто то шепнул на ухо,какой нибудь монах опиума обкурившийся?
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2k
Владимир 18 минут назад
чтобы плавать-надо плавать...
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21k
Альберт Час назад
Если бы регулярная чистка зубов, да ещё и с фторсодержащими пастами,
предохраняла бы зубы от кариеса, большинство людей блистали бы своими и здоровыми зубами до глубокой старости.
И не надо мне рассказывать про то, что кариес и пародонтит у животных так же распространены, как и у людей.
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456
Карл Такойто Альберт 14 минут назад
Ты тоже зубы не чистишь и не моешься? Подражаешь великим
и в общественном транспорте всегда свободно вокруг,что несомненно плюс отсутствия гигиены
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12k
Великий Кормчий Час назад
Пойду корешок погрызу чтоль...
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6k
Андрей Крылов Час назад
кт хочет что-от узнать про Мао пчитайте кгижку "Особый район Китая". нагуглиьт не сложно. Чел был реально странноват и себе на уме. Ну, впросем, он во многом собой показывает весь китай и образ мыслей тамошних дителей. Я это не в вину илине похвальбу говорю. Везде есть плбюсы и минусы. Но тому из наших, кому приходится общаяться с киайцами, или придётся и планируется, то эта книжка будет очень полезна в понимании людей порой "другой вселенной или другого измерения". Можно. конечно и "троецарствие" в переводе почитать... Но там столь много букв, что я тот "талмуд" осиливал лет 7 и то не скажу, что осилил. ;)
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19k
Luc72 2 часа назад
Животным в большинстве своем вообще незачем чистить зубы, они и не чистят специально, в нашем понимании, только если что то застряло и есть дискомфорт в ощущениях и "само почистилось" от рациона. "Чистят зубы" они, ага, ага
, прям, вечер наступил, "та-а-ак, вечер, спать скоро, надо зубы почистить..."

Почему не надо? Зубы "живут" дольше, чем сами животные, у большинства видов.
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