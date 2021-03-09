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8 очень странных аллергических реакций

8 очень странных аллергических реакций (9 фото)

Автор:
09 марта 2021 19:07
Сообщество : Факты
Метки: аллергия   болезнь   врачи   интересное   необычное   странное   факты   
2197
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Многие из нас страдают аллергией ( а то и не одной) то на шерсть, то на какие-то продукты, то на пыль. Но иногда ее могут спровоцировать самые неожиданные факторы.
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Метки: аллергия   болезнь   врачи   интересное   необычное   странное   факты   
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255k
Booharik 3 часа назад
У одного товарисча из нашей компании аллергия на магазинную водку - по всему телу красные пятна разной формы, которые ещё и чешутся.
Уже лет десять употребляет исключительно самогон собственного приготовления и наша дежурная шутка о самой приятной аллергии ("чешешь и ещё хочется") перестала быть актуальной.
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540
Миша 24 минуты назад
У меня точно аллергия на деньги, как только ко мне попадают начинают руки жечь.

Жена: Что-то у меня левая рука чешется, это к деньгам...
Муж: Не дам!
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
У меня аллергия на тещу: как только она к нам приезжает,то я покрываюсь красными пятнами,меня начинает трясти
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564
qwer Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
У многих такой вид аллергии, к сожалению он не лечится, уходит только вместе со смертью. Чьей либо.
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27k
a.fey Час назад
У меня аллергия на работу. Как приходишь на работу, обязательно какая-то хуния начинается.
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4k
Ya 2 часа назад
Думал я одинок, оказывается нет, у меня то же аллергия на бывшую жену.
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32k
Лесли 🥰 2 часа назад
У меня аллергия на лук и чеснок. А я их люблю очень. На свежий лук и чеснок.
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19k
Альберт Лесли 🥰 2 часа назад
Если прикоснуться кусочком лука (или чеснока) к коже на внутренней стороне запястья, то через несколько часов кожа в этом месте припухнет, покраснеет и появится зуд.
Вот это и будет истинная аллергия.
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32k
Лесли 🥰 Альберт 2 часа назад
Если я съем свежий лук и чеснок, т.е не приготовленые, то у меня будет отёк горла!(
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19k
Альберт Лесли 🥰 Час назад
Может это реакция слизистой на химическое раздражение.
А от количества зависит?
При аллергии даже малое количество приводит к сильной ответной реакции.
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5k
Maxo 2 часа назад
Алергия на свет, тоже весьма себе...
А вообще это в первую очередь последствие излишней чистоты. Не находя для себя стандартной цели - микробов, паразитов итп иммунная система начинает "убивать" что ей под руку попалось.
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17k
kamanch Maxo Час назад
Все проще - он вампир
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5k
Maxo kamanch Час назад
Одно другого не исключает
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Победитель по жизни - кот с аллергией на кошачью шерсть! )))
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