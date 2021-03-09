8 очень странных аллергических реакций

Совершенно любая еда может вызвать аллергию. Кто-то не может переварить только молочные продукты, или только цитрусовые, а у кого-то может быть непереносимыми несколько видов продуктов. А кто-то не может есть вообще.

Самый тяжелый вид пищевой аллергии есть у мальчика из Австралии, его зовут Калеб. Мальчик может воспринимать только лед, воду и один вид лимонада, а все остальное для него является страшно опасным, вызывая страшные боли в животе и рвоту. Врачи поддерживают в мальчике жизнь при помощи специальной смеси с высоким содержанием калорий, которая поступает в его желудок через зонд.