8 очень странных аллергических реакций

2197
9
Многие из нас страдают аллергией ( а то и не одной) то на шерсть, то на какие-то продукты, то на пыль. Но иногда ее могут спровоцировать самые неожиданные факторы.
Некоторые виды аллергии даже не до конца изучены, и, как следствие, не имеют эффективного лечения. А люди с этими заболеваниями так и продолжают страдать. Ну вот например:
Аллергия на деньги
Официально медицина не признает такой вид аллергии, однако специалисты и не отрицают, что те вещества, которые используются при производстве банкнот и монет, могут отрицательно влиять на здоровье человека.
Например, в российских рублях и копейках в составе есть никель, при контакте с которым у некоторых людей может появиться зудящая сыпь.
В общем, ура бесконтактной оплате и банковским картам.
Например, в российских рублях и копейках в составе есть никель, при контакте с которым у некоторых людей может появиться зудящая сыпь.
В общем, ура бесконтактной оплате и банковским картам.
×
Аллергия на еду
Совершенно любая еда может вызвать аллергию. Кто-то не может переварить только молочные продукты, или только цитрусовые, а у кого-то может быть непереносимыми несколько видов продуктов. А кто-то не может есть вообще.
Самый тяжелый вид пищевой аллергии есть у мальчика из Австралии, его зовут Калеб. Мальчик может воспринимать только лед, воду и один вид лимонада, а все остальное для него является страшно опасным, вызывая страшные боли в животе и рвоту. Врачи поддерживают в мальчике жизнь при помощи специальной смеси с высоким содержанием калорий, которая поступает в его желудок через зонд.
Самый тяжелый вид пищевой аллергии есть у мальчика из Австралии, его зовут Калеб. Мальчик может воспринимать только лед, воду и один вид лимонада, а все остальное для него является страшно опасным, вызывая страшные боли в животе и рвоту. Врачи поддерживают в мальчике жизнь при помощи специальной смеси с высоким содержанием калорий, которая поступает в его желудок через зонд.
Аллергия на воду
Да, мы на 60% состоим из жидкости, поэтому аллергия на воду кажется очень странным явлением. Но она есть. Водяная крапивница вызывает сыпь и красные пятна на коже, а тяжелая форма может привести к опуханию горла и появлению болезненных рубцов.
Так до конца и не изучен механизм этой редчайшей аллергии, но известно, что во время приступа гистамин в крови не повышается, поэтому классические антигистаминные препараты в этом случае совершенно бесполезны.
Так до конца и не изучен механизм этой редчайшей аллергии, но известно, что во время приступа гистамин в крови не повышается, поэтому классические антигистаминные препараты в этом случае совершенно бесполезны.
Аллергия на холод
Статистика утверждает, что примерно каждый сотый аллергик - жертва нестандартной реакции на холод. Вместо привычного стука зубами при замерзании, организм покрывается красными пятнами. Нередко аллергия на холод сопровождается анафилактическим шоком, обмороками. Причиной возникновения такой реакции является сбой защитных функций организма.
Такую аллергию могут спровоцировать проблемы с щитовидкой, корь, дисбактериоз, свинка и рак крови. Заметить ее появление достаточно легко: если к насморку и слезотечению добавляется зуд в горле с волдырями, то лучше перестраховаться и обратиться к врачу.
Такую аллергию могут спровоцировать проблемы с щитовидкой, корь, дисбактериоз, свинка и рак крови. Заметить ее появление достаточно легко: если к насморку и слезотечению добавляется зуд в горле с волдырями, то лучше перестраховаться и обратиться к врачу.
Аллергия на сперму
У некоторых женщин (примерно 12%) наблюдается аллергия на сперму партнера. Кстати, частенько, очень обидно, что только после заключения брака, когда пара отказывается от презервативов и хочет зачать ребенка. Аллергия на сперму вызывается отторжением организмом женщины чужеродного белка и может вызывать удушье, лихорадку, сыпь, жжение и зуд в районе половых органов. Приступ устраняется с помощью антигистаминных препаратов или использования презерватива (интересно, а если и на них аллергия, что делать?)
Аллергия на презервативы
Обидно, что при повсеместной рекомендации по использованию барьерной контрацепции, у очень большого процента мужчин и женщин выявляется аллергия на презервативы. Причем проявления ее очень схожи с симптомами ЗППП: высыпания, зуд, жжение и отеки половых органов. И только при сдаче анализов можно убедиться в том, что это именно аллергическая реакция.
Обычно провокатором аллергии выступает латекс, но это может быть и смазка, спермицид или краситель. Избавиться от этой аллергии достаточно просто - сменить метод контрацепции (да, только надо предварительно сдать анализы на вышеупомянутые ЗППП, прежде чем выбирать безбарьерный способ контрацепции, и никаких одноразовых связей).
Обычно провокатором аллергии выступает латекс, но это может быть и смазка, спермицид или краситель. Избавиться от этой аллергии достаточно просто - сменить метод контрацепции (да, только надо предварительно сдать анализы на вышеупомянутые ЗППП, прежде чем выбирать безбарьерный способ контрацепции, и никаких одноразовых связей).
Аллергия на собственную жену, дом и, по-моему, на жизнь
Несчастный британец Янг Даррен страдает от острой формы аллергии на вещество полиэтиленгликоль. Оно входит в превалирующее количество косметических средств и бытовой химии. Янг по собственному дому ходит с крайней осторожностью, а к жене старается не подходить, потому что стоит ей почистить зубы, или нанести на лицо любой уходовый крем, то она уже и не жена, а сильнейший аллерген.
Аллергия на поцелуй
А точнее на слюну, которая выделяется при процессе поцелуя. Все, что находится в слюне в момент поцелуя, точнее частички пищи, могут привести к покраснению лица, отеку, гортани опуханию губ, если у партнера есть аллергия на какой-нибудь продукт. Ноль романтики, если интересоваться перед поцелуем, что ел ваш партнер, но лучше все-таки спросить, если страдаете от какой-либо пищевой аллергии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Доставайте огнемет: 15 самых странных пауков мира
- Отмеченные и высветленные природой-2
- 15 инопланетян, растущих на нашей планете
- 20 пугающих методов лечения из прошлого, которые, к счастью, уже не практикуют
- Мисс чего-то там: 15 необычных королев красоты
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
Уже лет десять употребляет исключительно самогон собственного приготовления и наша дежурная шутка о самой приятной аллергии ("чешешь и ещё хочется") перестала быть актуальной.
Жена: Что-то у меня левая рука чешется, это к деньгам...
Муж: Не дам!
Вот это и будет истинная аллергия.
А от количества зависит?
При аллергии даже малое количество приводит к сильной ответной реакции.
А вообще это в первую очередь последствие излишней чистоты. Не находя для себя стандартной цели - микробов, паразитов итп иммунная система начинает "убивать" что ей под руку попалось.