25 досадных неудач, от которых никто не застрахован

Время от времени у всех бывают дни, когда ничего не получается. Иногда утром вы просто просыпаетесь с пульсирующей головной болью. Или машина не заводится, из-за чего вы опаздываете на работу. Или, возможно, вы случайно вырвали ресницы за час до свадьбы. Короче говоря, мир будто ополчился против вас и всё идет не так, как надо.

0 К счастью, есть одно мощное противоядие, которое мгновенно поднимет настроение и поможет забыть о повседневных проблемах. Это такое успокаивающее чувство — знать, что у кого-то еще более ужасный день, чем у тебя.

1. "Привет, это страховая? Моя машина затоплена. О, у меня нет защиты от наводнений? Ну, ничего. Она ведь еще и горит" 0 Источник:

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2. "Осторожно, двери открываются" 0 Источник:

3. "О нет, только не это!" 0 Источник:

4. "Не будем показывать пальцем, но кто-то сожрал мамину губную помаду" 0 Источник:

5. "Неделю назад кофеварка буквально спасла мне жизнь" 0 Источник:

6. "Я не большой поклонник балета. Но моя жена сказала, что это будет незабываемый опыт. Так и произошло" 0 Источник:

7. "Угадай, какое животное нагло столкнуло мою кружку со стола" 0 Источник:

8. "Я случайно выдрала себе ресницы за час до свадьбы" 0 Источник:

9. "Чуть не умер сегодня утром на трассе. Этот брус прилетел ко мне из левого ряда и пронзил лобовое стекло" 0 Источник:

10. "Мы с женой копили годами, чтобы построить домик нашей мечты в лесу. Менее чем через два года в заброшенном доме через дорогу решили открыть табачный магазин" 0 Источник: И иллюминация там, как будто они зажигают сигнальные огни Гондора.

11. "Получил это сегодня. Чем-то напоминает мое психическое состояние" 0 Источник:

12. "Уронил одеколон в раковину" 0 Источник:

13. "Эта неделя началась с разрыва отношений, затем мне пришлось эвакуировать машину, а теперь я случайно накормил свой кроссовок спагетти" 0 Источник:

14. "Купил этот бинокль специально для сегодняшней поездки в Гранд-Каньон" 0 Источник:

15. "Я просто пытаюсь вернуть два билета. И кажется, авиакомпания это чувствует" 0 Источник:

16. "Жена постирала мой любимый свитер" 0 Источник:

17. "К нам в автосервис приехала машина для ремонта после торнадо в Кентукки" 0 Источник:

18. "Было так холодно, что у меня порвался придверный коврик" 0 Источник:

19. "Вид из моего окна сразу после переезда и сейчас" 0 Источник:

20. "Уже месяц пользуюсь и замечала, что звук в правом наушнике звучит глуше, чем в левом, но отмахивалась от этого" 0 Источник:

21. "А ведь на этой карте памяти была куча твоих фотографий, балбес!" 0 Источник:

22. "Кажется, я сегодня единственный, кто пришел в офис. Наверное, было какое-то письмо, которое я пропустил" 0 Источник:

23. "Неожиданно лопнул пакет с покупками, и салат разметало по всей лестнице" 0 Источник:

24. "Я сказала мужу, что самому стричь себе волосы — плохая идея. Так и вышло" 0 Источник: