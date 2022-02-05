25 досадных неудач, от которых никто не застрахован

701
26
Время от времени у всех бывают дни, когда ничего не получается. Иногда утром вы просто просыпаетесь с пульсирующей головной болью. Или машина не заводится, из-за чего вы опаздываете на работу. Или, возможно, вы случайно вырвали ресницы за час до свадьбы. Короче говоря, мир будто ополчился против вас и всё идет не так, как надо.
К счастью, есть одно мощное противоядие, которое мгновенно поднимет настроение и поможет забыть о повседневных проблемах. Это такое успокаивающее чувство — знать, что у кого-то еще более ужасный день, чем у тебя.
1. "Привет, это страховая? Моя машина затоплена. О, у меня нет защиты от наводнений? Ну, ничего. Она ведь еще и горит"
×
×
6. "Я не большой поклонник балета. Но моя жена сказала, что это будет незабываемый опыт. Так и произошло"
9. "Чуть не умер сегодня утром на трассе. Этот брус прилетел ко мне из левого ряда и пронзил лобовое стекло"
10. "Мы с женой копили годами, чтобы построить домик нашей мечты в лесу. Менее чем через два года в заброшенном доме через дорогу решили открыть табачный магазин"
И иллюминация там, как будто они зажигают сигнальные огни Гондора.
13. "Эта неделя началась с разрыва отношений, затем мне пришлось эвакуировать машину, а теперь я случайно накормил свой кроссовок спагетти"
20. "Уже месяц пользуюсь и замечала, что звук в правом наушнике звучит глуше, чем в левом, но отмахивалась от этого"
22. "Кажется, я сегодня единственный, кто пришел в офис. Наверное, было какое-то письмо, которое я пропустил"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 25 трагедий вселенского масштаба, которые почему-то вызывают смех
- 24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого
- 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались
- Это полный провал: 35 попыток, не увенчавшихся успехом
- Что такое "не везёт" и как с этим бороться
14
Понравилось14
Новости партнёров
.
.
ОЙ 3,14здежом попахивает......
.
.
.
.
Мне кажется, что это всё-таки трактор..... Хотя... Если под словом "машина" подразумевался "механизм", то тогда да.