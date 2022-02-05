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25 досадных неудач, от которых никто не застрахован

25 досадных неудач, от которых никто не застрахован (26 фото)

Автор:
05 февраля 2022 15:50
Сообщество : Юмор
Метки: Эпик фэйлы   Юмор   картинка дня   неудачи   полный провал   улыбаемся и машем   эпик фейл   это провал   
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Время от времени у всех бывают дни, когда ничего не получается. Иногда утром вы просто просыпаетесь с пульсирующей головной болью. Или машина не заводится, из-за чего вы опаздываете на работу. Или, возможно, вы случайно вырвали ресницы за час до свадьбы. Короче говоря, мир будто ополчился против вас и всё идет не так, как надо.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Эпик фэйлы   Юмор   картинка дня   неудачи   полный провал   улыбаемся и машем   эпик фейл   это провал   
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15k
Nikita Час назад
19. "Вид из моего окна сразу после переезда и сейчас"
.
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ОЙ 3,14здежом попахивает......
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15k
Nikita Час назад
17. "К нам в автосервис приехала машина для ремонта после торнадо в Кентукки"
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Мне кажется, что это всё-таки трактор..... Хотя... Если под словом "машина" подразумевался "механизм", то тогда да.
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Mimik 2 часа назад
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