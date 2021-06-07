Что такое "не везёт" и как с этим бороться

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Ответ: никак. Просто принять как данность тот факт, что иногда жизнь подсовывает лимоны, из которых не получится сделать лимонад. Вот отличная коллекция гифок и фотографий на эту животрепещущую тему!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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В Доминикане погибла российская туристка. Девушка высунулась в боковое окно машины и задела головой дорожный знак.
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