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Что такое "не везёт" и как с этим бороться

Что такое "не везёт" и как с этим бороться (9 фото + 12 гиф)

Автор:
07 июня 2021 14:43
Сообщество : Юмор
Метки: Гиф неудачи   Юмор   гиф-юмор   не везёт   не повезло   неудачи   обломы   полный провал   
2807
21
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Ответ: никак. Просто принять как данность тот факт, что иногда жизнь подсовывает лимоны, из которых не получится сделать лимонад. Вот отличная коллекция гифок и фотографий на эту животрепещущую тему!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гиф неудачи   Юмор   гиф-юмор   не везёт   не повезло   неудачи   обломы   полный провал   
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12  комментариев
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16k
MarkovAlexandr 3 часа назад
При чём тут везение? КМК лучше эти ролики описывает девиз "Слабоумие и отвага".
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10k
Дмитрий 16 минут назад
Ну и хуетаааа....
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6k
Василий Алибабаев 55 минут назад
Если присмотреться , то видно , что самодельный крючок сделан из проволоки в толстой изоляции - не закоротит . Так что теперь главное , что бы она не перетёрлась !

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3k
au3 2 часа назад
Не повезло тут тем, у кого эти идиоты родились
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17k
Zergos 2 часа назад
Только на 15 и 18 "не повезло". Остальные просто долбоёбы.
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57
Чумной Доктор 2 часа назад
Вы дебилов с тем кому не повезло не путайте, есть еще рукожопы и есть криворукие . в подборке у вас в основном дебилы.
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−29
Лучший Друг 3 часа назад
При чем тут "не везёт"? В основном подборка дебилов
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10k
Голос Вселенной 3 часа назад
КАКОЕ отношение имеет понятие "везение" к этому посту? Практически во всех ситуациях, за исключением разве что пары-тройки, люди занимаются дурью и получают соответствующий результат. При чем тут везение?????
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24k
Е-Лена 3 часа назад
Вот эта негритянка, что из машины выпала, напомнила ту дурищу, которая умерла после "позирования" похожим образом. Ту, что в столб головой врезалась.
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