Что такое "не везёт" и как с этим бороться

Ответ: никак. Просто принять как данность тот факт, что иногда жизнь подсовывает лимоны, из которых не получится сделать лимонад. Вот отличная коллекция гифок и фотографий на эту животрепещущую тему!

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