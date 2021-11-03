Это полный провал: 35 попыток, не увенчавшихся успехом

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Иногда планы просто не сбываются, как бы хорошо они ни выглядели на бумаге или в голове. Онлайн-сообщество r/ThereWasAnAttempt ("Пытались, но не вышло") делится как раз такими примерами неудач, часто весьма забавных.
1. Попытка отдать самый плохой участок земли
В 1913 году Сара Ректор, 10-летняя чернокожая девочка, получила земельный участок в 160 акров в Оклахоме. Лучшая сельскохозяйственная земля была зарезервирована для белых, поэтому ей дали бесплодный участок. Вскоре там была обнаружена нефть, и она стала первым чернокожим миллионером в США.
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2. Попытка обмануть войска противников
Во время Второй мировой войны немцы построили фальшивый деревянный аэродром с деревянными самолетами, транспортными средствами и ангарами, чтобы обмануть противника. Королевские ВВС, зная о секретном проекте в течение нескольких месяцев, терпеливо ждали, пока закончится стройка, а затем сбросили туда единственную фальшивую деревянную бомбу.
7. Попытка ограбить магазин с "невидимыми" чернилами на лице
19 апреля 1995 года мужчина в США ограбил банк, намазав лицо лимонным соком. Он знал, что лимонный сок можно использовать в качестве невидимых чернил, и думал, что это сделает его лицо невидимым для камеры наблюдения.
9. Попытка возместить ущерб
Котенок сгрыз кабель для зарядки телефона и принес своему хозяину змею в качестве замены.
10. Попытка стащить еду из холодильника
"Перед тем как закрывать, проверьте, не торчит ли где кошачья лапа"
13. Попытка продавать бургеры большего размера
Американская компания A&W как-то ввела в меню "третьфунтовый бургер", который продавался по той же цене, что и четвертьфунтовый бургер McDonald's. Покупатели высказали резкое недовольство - они решили, что их обманывают, потому что три меньше, чем четыре. Продавцы, понимая, что не могут объяснять взрослым людям математику начальных классов, не производя впечатление снисходительных придурков, просто тихо убрали этот бургер из меню.
14. Попытка безопасного вождения
Концептуальный дизайн автомобильных ремней безопасности 1960-х годов.
17. Попытка прорекламировать использование бытовых электроприборов
"Не убивайте свою жену работой! Позвольте электричеству сделать это"
20. Попытка остановить офисного шутника
"Тому, кто расклеивает по всему офису игрушечные глазки. Пожалуйста, прекратите".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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