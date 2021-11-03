FISHKINET
Сообщество Юмор 13140 постов • 2749 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Это полный провал: 35 попыток, не увенчавшихся успехом

Это полный провал: 35 попыток, не увенчавшихся успехом (36 фото)

Автор:
03 ноября 2021 14:21
Сообщество : Юмор
Метки: Неудачные попытки   Юмор   и такое бывает   не вышло   не удалось   неудачи   полный провал   попытка   
814
36
Иногда планы просто не сбываются, как бы хорошо они ни выглядели на бумаге или в голове. Онлайн-сообщество r/ThereWasAnAttempt ("Пытались, но не вышло") делится как раз такими примерами неудач, часто весьма забавных.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Неудачные попытки   Юмор   и такое бывает   не вышло   не удалось   неудачи   полный провал   попытка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Nikita 58 минут назад
14. Попытка безопасного вождения

Этот фейк обсуждали уже не один десяток раз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
М С 13 минут назад
Котику с 9 респект.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
kamanch 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
homerchik 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Анна Анна 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! Их боль я чувствую через фото Их боль я чувствую через фото Что такое "не везёт" и как с этим бороться Что такое "не везёт" и как с этим бороться 25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой 25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой 30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло" 30 бытовых катастроф из серии "Уж не повезло так не повезло" Сладость или гадость: самодельная выпечка для Хэллоуина, на которую невозможно смотреть без смеха Сладость или гадость: самодельная выпечка для Хэллоуина, на которую невозможно смотреть без смеха
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13937



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Актриса без "Оскара": в Черняховске женщина бросилась на капот авто, но что-то пошло не так
4
76
Актриса без "Оскара": в Черняховске женщина бросилась на капот авто, но что-то пошло...
Набирающие популярность в сообществах
Салат из капусты, с ветчиной и кукурузой
0
19
Салат из капусты, с ветчиной и кукурузой
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
6
9
14 лучших фильмов ужасов, которые можно найти на Netflix
Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года
Беспроводной пылесос Dreame V12 Pro: самый ожидаемый продукт 2021 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#подборка#актеры#дтп#пандемия#смешные#Москва
#Юмор#кино#картинки#люди#Россия#позитив#новости#фильм#СССР#дети
#интересно#Ynews#история#прикол#приколы#интересное#фотографии#аварии#автомир#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться