Их боль я чувствую через фото

Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались!
«Тяжёлый случай — я невезучий», — именно эту песенку могли бы напевать герои нашей сегодняшней подборки, потому что удача повернулась в ним тем самым местом, о котором говорить вслух не очень-то прилично. Поверьте, глядя на их оглушительные провалы, вы почувствуете боль даже через экран.
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4. Долго не смогу играть на гитаре
"Включил не ту горелку, а затем схватил металлическую чашу, которая стояла над огнём. Это волдыри. Ага."
11. Показалось, что кто-то в 5.30 въехал в нашу кухню на машине. Но нет, это стеклянный стол внезапно разбился
12. Я слышал, что в Австралии природа бывает жесткой, но в Южной Африке всё иначе. Сегодня утром плавать мы не идём
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И следствие из этого закона: МОЖНО ИСПАЧКАТЬ ВСЁ, НИЧЕГО НЕ ОЧИСТИВ.
в новенький Renault DUSTER, на СТО установили подогреватель от 220В
и вот результат..