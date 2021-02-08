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Их боль я чувствую через фото

Их боль я чувствую через фото (19 фото)

Автор:
08 февраля 2021 10:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   все пошло не так   неудачи   полный провал   провалы   фейлы   худший день   
619
19
Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались!
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Метки: Юмор   все пошло не так   неудачи   полный провал   провалы   фейлы   худший день   
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20k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
Один з законов Мерфи звучит так: ЧТОБЫ ЧТО-ТО ОЧИСТИТЬ -- НУЖНО ЧТО-ТО ИСПАЧКАТЬ.
И следствие из этого закона: МОЖНО ИСПАЧКАТЬ ВСЁ, НИЧЕГО НЕ ОЧИСТИВ.
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9k
котегRUS 14 минут назад
а это мы вчера тушили..
в новенький Renault DUSTER, на СТО установили подогреватель от 220В
и вот результат..
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20k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
Омлет, омлет на всех!!!
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20k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
Резина загорелась?
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