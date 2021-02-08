Их боль я чувствую через фото

«Тяжёлый случай — я невезучий», — именно эту песенку могли бы напевать герои нашей сегодняшней подборки, потому что удача повернулась в ним тем самым местом, о котором говорить вслух не очень-то прилично. Поверьте, глядя на их оглушительные провалы, вы почувствуете боль даже через экран.