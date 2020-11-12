25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой

Есть люди, которые ненавидят пользоваться утюгом, и их можно понять. Чуть зазеваешься - и начинаются проблемы... Так что глажка - занятие только для сильных духом.
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3. "Моя подруга проснулась утром и увидела горячий утюг на своем ноутбуке. Это ее братец постарался"
4. "Мой паровой утюг начал барахлить, поэтому я решил прочистить его с уксусом, полагая, что дело в отложениях кальция... Думаю, я был прав"
5. "Руководство отеля, рассмотрев жалобу на неприятный запах, обнаружило, что постояльцы напились и жарили стейки на утюге"
7. "Подруга включила новый утюг, не проверив низ. Она превратила его в разбрызгиватель кипящего пластика"
17. "В моем доме на каждом шагу можно встретить свидетельства моих потрясающих навыков домохозяйки. Примерно такие"
22. "Вот что случилось с моей единственной белой блузкой, когда я попыталась ее погладить"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Вот почему я предпочитаю ходить в мятой одежде"
"Причина, по которой я не глажу"
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Всё верно, суть в том что "я дебил и учиться ничему не хочу, поэтому не осуждайте меня, что я ещё и выглядеть буду как свинья".
а на ковре ровная дырка - это надолго. если сразу поднять то только небольшой след будет максимум как на 17