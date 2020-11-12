25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой

Есть люди, которые ненавидят пользоваться утюгом, и их можно понять. Чуть зазеваешься - и начинаются проблемы... Так что глажка - занятие только для сильных духом.

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1. На этой гладильной доске отчетливо виден призрак акулы-убийцы из "Челюстей" 0 Источник:

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2. "Не спрашивайте меня, как это произошло. Я тоже себя ненавижу" 0 Источник:

3. "Моя подруга проснулась утром и увидела горячий утюг на своем ноутбуке. Это ее братец постарался" 0 Источник:

4. "Мой паровой утюг начал барахлить, поэтому я решил прочистить его с уксусом, полагая, что дело в отложениях кальция... Думаю, я был прав" 0 Источник:

5. "Руководство отеля, рассмотрев жалобу на неприятный запах, обнаружило, что постояльцы напились и жарили стейки на утюге" 0 Источник:

6. Черт побери! 0 Источник:

7. "Подруга включила новый утюг, не проверив низ. Она превратила его в разбрызгиватель кипящего пластика" 0 Источник:

8. "Это идеально объясняет, почему я ненавижу гладить" 0 Источник:

9. "Погладить новые британские банкноты было не самой хорошей идеей" 0 Источник:

10. Это была попытка погладить защитную маску 0 Источник:

11. "Упс! Теперь не в чем идти на собеседование" 0 Источник:

12. "Это случайно" 0 Источник:

13. "Утюг упал, а я не заметила" 0 Источник:

14. "Кажется, кто-то забыл включенный утюг на стиральной машине" 0 Источник:

15. "Ну кто же знал, что галстуки не гладят" 0 Источник:

16. "Кто-то из сотрудников на работе оставил утюг на столе" 0 Источник:

17. "В моем доме на каждом шагу можно встретить свидетельства моих потрясающих навыков домохозяйки. Примерно такие" 0 Источник:

18. "Домашние злоключения 40-летнего человека" 0 Источник:

19. "Да что ж ты будешь делать!" 0 Источник:

20. "Вот почему я предпочитаю ходить в мятой одежде" 0 Источник:

21. "Причина, по которой я не глажу" 0 Источник:

22. "Вот что случилось с моей единственной белой блузкой, когда я попыталась ее погладить" 0 Источник:

23. "Во время глажки убедитесь, что не ставите горячий утюг на его же шнур питания" 0 Источник:

24. "Не самое лучшее начало дня. Прощай, любимая рубашка!" 0 Источник: