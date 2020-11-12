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25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой

25 забавных неудач и болезненных провалов, связанных с глажкой (26 фото)

Автор:
12 ноября 2020 11:57
Сообщество : Юмор
Метки: глажка   косяки   неудачи   полный провал   провал   утюг   фейлы   юмор   
500
26
Есть люди, которые ненавидят пользоваться утюгом, и их можно понять. Чуть зазеваешься - и начинаются проблемы... Так что глажка - занятие только для сильных духом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: глажка   косяки   неудачи   полный провал   провал   утюг   фейлы   юмор   
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5  комментариев
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9k
Serg2001 53 минуты назад
Глажку придумал дьявол!.. )
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26k
Игорь 36 минут назад
"Ну кто же знал, что галстуки не гладят"
"Вот почему я предпочитаю ходить в мятой одежде"
"Причина, по которой я не глажу"
======
Всё верно, суть в том что "я дебил и учиться ничему не хочу, поэтому не осуждайте меня, что я ещё и выглядеть буду как свинья".
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625
Тамара Коршунова 48 минут назад
Чтобы так прожечь одежду надо забыть утюг минут на пять.Болтать по телефону надо меньше...
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657
Konstantine Тамара Коршунова Полчаса назад
по одежде часто хватает одного касания для дырки.
а на ковре ровная дырка - это надолго. если сразу поднять то только небольшой след будет максимум как на 17
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 50 минут назад
В большинстве случаев обычные разявы.
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