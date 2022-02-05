Забытое убежище закрытой кондитерской фабрики "Спутник"

Сегодня я расскажу про заброшенное убежище прекратившей своё существование кондитерской фабрики "Спутник" в г. Хабаровск, в котором осталось множество напоминаний о былой деятельности завода.
Спускаемся в один из двух наклонных входов.
И после поворота встречаем такую защитно-герметическую дверь на входе в тамбур-шлюз.
Это довольно редкая для Дальнего Востока модель гермодвери с четверным ригелем.
Следом в тамбуре установлена ещё одна аналогичная защитно-герметическая дверь.
К слову вес её составляет 750 кг.
Пройдя тамбур мы попадаем в зал для укрываемых на 300 человек.
Львиная его часть завалена рулонами упаковок от различных конфет и других кондитерских изделий.
Множество километров упаковки для огромного ассортимента уже не выпускаемых конфет.
А также для вафель и других сладостей.
Ещё часть зала занимают ящики с бутылями, в которых налиты различные концентрированные сиропы и другие составляющие кондитерских изделий.
До кучи валяется несколько ящиков туши.
Давайте посмотрим на помещения жизнеобеспечения этого защитного сооружения.
Помещение фильтро-вентиляционной.
Здесь расположена фильтро-вентиляционная установка с фильтрами-поглотителями ФП-300.
Это так называемый второй режим вентиляции, когда существует необходимость фильтровать поступающий в убежище воздух от радиоактивной пыли и отравляющих веществ.
Пускатели для моторов вентиляции.
Гермоставень в расширительную камеру одного из режимов забора воздуха.
Ещё одно помещение занимала регенеративная установка. С виду она очень похожа на ФВУ, но на самом деле она служит для другого.
Она вступает в работу в третьем режиме полной изоляции защитного сооружения, когда забор воздуха снаружи не осуществляется вовсе.
Эти регенеративные патроны поглощают углерод из углекислого газа.
А для восполнения кислорода в воздухе была предусмотрена баллонная с кислородными баллонами за отдельной гермодверью.
Но самих баллонов не сохранилось. Кстати гермодверь открывается в сторону помещения, чтобы в случае взрыва баллонов сдержать ударную волну от них.
Возле бака аварийного запаса воды лежит куча запасных фильтров и регенеративных патронов, которые на глаз можно отличить лишь по маркировке и размеру ввода воздуховодов.
Были здесь предусмотрены и санузлы для мужчин и женщин.
На входе в каждый по умывальнику.
И по три туалета.
У второго выхода есть ещё одна вентиляционная шахта с гермоставнями.
Она одновременно служила аварийным выходом.
Ну и сам второй выход.
Здесь установлена лёгкая герметическая дверь, ведущая в ещё один тамбур.
Что интересно, посажена она на раму от другой более мощной защитно-герметической двери, а следом за ней стоит ещё одна, но уже полноценная защитно-герметическая дверь, за которой находится второй наклонный вход.
А на этом всё.
Источник:
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