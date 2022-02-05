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Забытое убежище закрытой кондитерской фабрики "Спутник"

Забытое убежище закрытой кондитерской фабрики "Спутник" (36 фото)

Автор:
05 февраля 2022 08:49
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: заброшка   кондитерская фабрика   спутник   убежище   фото   
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Сегодня я расскажу про заброшенное убежище прекратившей своё существование кондитерской фабрики "Спутник" в г. Хабаровск, в котором осталось множество напоминаний о былой деятельности завода.

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Спускаемся в один из двух наклонных входов.

И после поворота встречаем такую защитно-герметическую дверь на входе в тамбур-шлюз.

Это довольно редкая для Дальнего Востока модель гермодвери с четверным ригелем.

Следом в тамбуре установлена ещё одна аналогичная защитно-герметическая дверь.

К слову вес её составляет 750 кг.

Пройдя тамбур мы попадаем в зал для укрываемых на 300 человек.

Львиная его часть завалена рулонами упаковок от различных конфет и других кондитерских изделий.

Множество километров упаковки для огромного ассортимента уже не выпускаемых конфет.

А также для вафель и других сладостей.

Ещё часть зала занимают ящики с бутылями, в которых налиты различные концентрированные сиропы и другие составляющие кондитерских изделий.

До кучи валяется несколько ящиков туши.

Давайте посмотрим на помещения жизнеобеспечения этого защитного сооружения.

Помещение фильтро-вентиляционной.

Здесь расположена фильтро-вентиляционная установка с фильтрами-поглотителями ФП-300.

Это так называемый второй режим вентиляции, когда существует необходимость фильтровать поступающий в убежище воздух от радиоактивной пыли и отравляющих веществ.

Пускатели для моторов вентиляции.

Гермоставень в расширительную камеру одного из режимов забора воздуха.

Ещё одно помещение занимала регенеративная установка. С виду она очень похожа на ФВУ, но на самом деле она служит для другого.

Она вступает в работу в третьем режиме полной изоляции защитного сооружения, когда забор воздуха снаружи не осуществляется вовсе.

Эти регенеративные патроны поглощают углерод из углекислого газа.

А для восполнения кислорода в воздухе была предусмотрена баллонная с кислородными баллонами за отдельной гермодверью.

Но самих баллонов не сохранилось. Кстати гермодверь открывается в сторону помещения, чтобы в случае взрыва баллонов сдержать ударную волну от них.

Возле бака аварийного запаса воды лежит куча запасных фильтров и регенеративных патронов, которые на глаз можно отличить лишь по маркировке и размеру ввода воздуховодов.

Были здесь предусмотрены и санузлы для мужчин и женщин.

На входе в каждый по умывальнику.

И по три туалета.

У второго выхода есть ещё одна вентиляционная шахта с гермоставнями.

Она одновременно служила аварийным выходом.

Ну и сам второй выход.

Здесь установлена лёгкая герметическая дверь, ведущая в ещё один тамбур.

Что интересно, посажена она на раму от другой более мощной защитно-герметической двери, а следом за ней стоит ещё одна, но уже полноценная защитно-герметическая дверь, за которой находится второй наклонный вход.

А на этом всё.

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Метки: заброшка   кондитерская фабрика   спутник   убежище   фото   
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