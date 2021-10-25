Горное стал «призраком» не сразу после землетрясения 1994 года, а лишь в июле 2005 года, когда Сергей Иванов, на тот момент занимавший пост министра обороны Российской Федерации, пролетал с проверкой на вертолете в сторону аэродрома «Буревестник». Когда он увидел разрушенные жилые дома с высоты птичьего полета, спросил: «А это что за город-призрак?» Кто-то из военного окружения по понятным причинам ответил: «Там никто не живет». С тех пор городок как «населенный пункт» исчез со всех военно-стратегических карт, а земля и оставшиеся здания числились за министерством обороны до июня 2018 года, когда Горное был передан на баланс в муниципальную собственность Курильского района.