Военный городок Горное был построен в 1980 году в заливе Касатка на острове Итуруп, недалеко от аэродрома «Буревестник». Место было выбрано не случайно, так как залив считался местом наиболее благоприятным для десантирования вероятного противника.
Квартиры в Горном получили семьи военнослужащих артиллерийского, вертолетного и истребительного полков, дислоцирующихся недалеко от него. После развала СССР два из трех полков были расформированы, часть домов оказались заброшены и разграблены мародерами. Последний гвоздь в гроб Горного вбило Шикотанское землетрясение амплитудой 8.1 балла в ночь с 4 на 5 октября 1994 года.
Горное стал «призраком» не сразу после землетрясения 1994 года, а лишь в июле 2005 года, когда Сергей Иванов, на тот момент занимавший пост министра обороны Российской Федерации, пролетал с проверкой на вертолете в сторону аэродрома «Буревестник». Когда он увидел разрушенные жилые дома с высоты птичьего полета, спросил: «А это что за город-призрак?» Кто-то из военного окружения по понятным причинам ответил: «Там никто не живет». С тех пор городок как «населенный пункт» исчез со всех военно-стратегических карт, а земля и оставшиеся здания числились за министерством обороны до июня 2018 года, когда Горное был передан на баланс в муниципальную собственность Курильского района.
После визита министра обороны на Итуруп в 2005 году дома, в которых никто не жил, были «признаны аварийными» и заминированы. Но удалось взорвать только школу и Дом культуры — они превратились в руины. Жилые дома, сейсмически устойчивые, полностью разрушить так и не смогли.
Обеспечить военные семьи достойным жильем в короткие сроки обязались муниципальные власти еще в 2018 году, звучали даже более-менее конкретные сроки - 3 года, а территорией под строительство нового жилья выбрали село Китовое, расположенное в непосредственной близости от Курильска и аэропорта Итуруп, открытого в сентябре 2014 года.
Прогулявшись по единственной улице военного городка я насчитал 14 нежилых домов, 12 жилых и один дом застыл в полупозиции - в одной его части еще живут люди, а другая ничем не отличается от заброшки. Каким образом удается поддерживать тепло в "пограничных квартирах" зимой я даже не берусь судить...
Это всё, что осталось от "советского изобилия" 80-х, а ведь тогда Горное насчитывал 29 жилых дома, работало три кинотеатра, офицерский и солдатский клубы, чайная, кафе, столовая, ресторан, магазины военторга...
Горное, расположенное в 55 километрах от райцентра, города Курильск, резко контрастирует с остальными благоустроенными населенными пунктами Итурупа. Вместо новых домов, больниц и дорог — полуразрушенные здания с выбитыми окнами, неухоженные придомовые территории и горы строительного мусора.
В военный городок из Курильска ведут две дороги: «по отливу», если ехать по морскому берегу залива Касатка во время океанского отлива, и «стратегичка» — дорога, построенная военными, но по ней, если верить местным жителям, можно проехать разве что на танке.
Любопытное прозвище Горному дали моряки — фата-моргана, в честь морской феи, которая, по преданиям, обитает на дне океана и обманывает путешественников призрачными видениями. Посмотрев снимки и видео в интернете можно подумать о декорациях к какому-то фильму-апокалипсису, но уж точно не о месте в котором живут люди.
В настоящее время в Горном проживает порядка 600 человек, из которых больше 100 — дети, чье детство проходит вот на таких площадках...
В учебный год из Горного в Курильск курсирует автобус со школьниками.
Большая часть жителей Горного это военные пенсионеры со своими семьями. Контрактники здесь на долго не задерживаются и, отслужив срок, продают квартиры вновь прибывшим. Ценник за квартиры, который мне озвучили, колеблется между 100-150 тысячами рублей, при этом никаких документов на квартиры у военных нет — они в свое время просто заняли пустующие квартиры и за свой счет сделали там косметический ремонт.
Жители Горного не знают о счетах на ЖКХ, счетчиках на воду и электричество, и ничего не платят за "обслуживание" (если так можно говорить вообще в контексте происходящего) домов и квартир, в которых проживают.
О городе-призраке на Итурупе я узнал задолго до своей поездки и мне очень интересно было посмотреть на это своими глазами. Большинство туристов острова просто не доезжают до Горного, ограничившись лишь посещением залива Косатка, а желание посмотреть на угасающий военный городок вызывает недоумение на лицах водителей-забросчиков. Сидя в теплой квартире в Москве и набирая этот текст хочется, чтобы деньги на постройку нового жилья для жителей Горного находились так же быстро, как на создание туристического кластера и горнолыжного курорта на Итурупе, предусмотренных для людей, которые всего лишь приезжают на остров посмотреть местные красоты...
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