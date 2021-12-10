Заброшенная морская буровая платформа: как там всё устроено

Эта платформа поплавкового типа. Это значит, что она размещена на плавающих понтонах, которые плавают на поверхности воды, и при этом закреплены тросами за дно.
Далее со слов автора: Наконец-то нас пустили на заброшенную морскую буровую платформу. Полгода не пускали, и тут вдруг решили, что ничего страшного не случится, если мы походим по ней и поснимаем, как там всё устроено. Единственным условием было - ничего не выкручивать и с собой не уносить.
Эта платформа поплавкового типа. Это значит, что она размещена на плавающих понтонах, которые плавают на поверхности воды, и при этом закреплены тросами за дно. На дне в ил вкопаны бетонные утяжелители, которые не дают буровой платформе уплыть. Как можно видеть на фото, таких буровых здесь много, и некоторые из них уже выработали свой ресурс, а другие ещё побурят. Эта как раз из тех, которую в скором времени отцепят от дна и отбуксируют на реконструкцию.
Подплываем к ней на лодке, и там нас никто не встречает. Буровая платформа оказалась вообще без никого, там даже охранника не было. Мы пришвартовались и поднялись на неё.
Затем нам предстояло долго подниматься по лестнице.
И вот наконец мы на уровне мостика. Эти платформы тут выстроены в ряд. На фото это видно, как вдалеке стоят такие же.
Заходим на мостик, и там царит какой-то бардак. Могли бы и прибраться за собой. А то всё бросили и свалили.
Теперь весь Дзен будет знать, какой у них тут беспорядок.
Идём дальше, и тут у нас диспетчерская.
Что же касается жилого отсека для бурильщиков, то нужно спуститься на уровень ниже. Там есть комнаты отдыха.
Все они примерно одинаковые, вот одна из них:
Двухэтажные кровати, и также здесь есть туалет, умывальник и душевая на каждую комнату.
На этом же этаже есть столовая, где бурильщики принимают пищу.
А вот так выглядит кухня:
Есть также и прачечная со стиральными и сушильными машинами.
Переходим на уровень ниже. Здесь расположено сложное оборудование, которое обеспечивает нормальное функционирование жилого отсека.
Также есть и дизель-генератор, и он тоже запитывает только жилой отсек.
Теперь идём смотреть само бурильные оборудование. Большая его часть уже демонтирована и вывезена. Для этого переходим ещё на уровень ниже.
Сама буровая вышка, или же башня предназначена для подачи буровых труб в скважины. Всё это рассчитано на откачку нефти и сланцевого газа путём гидроразрыва пласта.
Также тут есть и аппараты для погружения. Они нужны для инспекции всего того оборудования, которое находится под водой в процессе добычи.
Теперь переходим в то место, где из буровой вышки буры погружаются в воду.
Вот так это выглядит:
Оборудование очень сложное и узко специализированное, так что без профильного образования здесь не разберёшься.
А вот и то место, из которого буровые трубы погружались в воду и бурили скважины в дне.
По одним трубам в скважины закачивалась морская вода, а по другим выкачивалась нефть, а также и сланцевый газ, если он был в породе.
В этом помещении стоят мощные насосы, они синего цвета. Также на потолке можно видеть сложную разводку труб.
На этом наша экскурсия по заброшенной морской буровой платформе подошла к концу.
Источник:
- Где находится самая старая улица в Европе и почему она с одного конца шире, чем с другого
- Куда вставляли дискеты на космической станции?
- Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком
- Ретро-фото библиотеки Цинциннати, которую снесли в 1955 году
- Пора приодеться: выбираем уродливый свитер на Новый год
Понравилось19
Они больше похожи на спасательные боты. ?