Заброшенная морская буровая платформа: как там всё устроено

Эта платформа поплавкового типа. Это значит, что она размещена на плавающих понтонах, которые плавают на поверхности воды, и при этом закреплены тросами за дно. На дне в ил вкопаны бетонные утяжелители, которые не дают буровой платформе уплыть. Как можно видеть на фото, таких буровых здесь много, и некоторые из них уже выработали свой ресурс, а другие ещё побурят. Эта как раз из тех, которую в скором времени отцепят от дна и отбуксируют на реконструкцию.