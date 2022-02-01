Кто пел за героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?

Хотя поющие актёры на экране не редкость, в «Иване Васильевиче» и Наталья Селезнёва, и Леонид Куравлёв пели чужими голосами.

Любопытно, что первой исполнить «Январскую вьюгу» пригласили юную Софию Ротару. Но её подача песни показалась слишком серьёзной, да и голос певицы плохо подходил высокому тембру актрисы Натальи Селезнёвой. В результате, песню исполнила другая певица — Нина Бродская. Правда, первый опыт сотрудничества с Зацепиным у неё был неудачным. Как вспоминала певица в передаче «Песни нашего кино», композитор уже приглашал её записать песню для какого-то другого фильма, но просьбу - "спеть, как школьница" - она выполнить не смогла. Зато к исполнению «Вьюги» никаких требований не было, и Нина Александровна исполнила её так, как хотела.