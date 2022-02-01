Кто пел за героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?

Для написания песен к «Ивану Васильевичу» Гайдай привлёк проверенный тандем, состоящий из композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенёва, которые уже работали вместе над такими комедиями режиссёра, как «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «12 стульев».
На комедию «Иван Васильевич меняет профессию», снятую Леонидом Гайдаем по пьесе М. Булгакова, я только в детстве ходил в кинотеатр раз пять (это, не считая ТВ-просмотров). Даже сегодня, когда фильмы Гайдая «замылили» бесконечными показами, я нет-нет, да и засмеюсь, услышав про «царскую морду» или «Какое «Житие твое», пёс смердящий?!», хотя все эти диалоги давно разошлись на цитаты.
Более того — даже музыка из фильма вызывала у меня — маленького мальчика — просто какой-то животный восторг. Тексты о любви мне были тогда малоинтересны, но уже первые аккорды «Звенит январская вьюга» захватывали своим напором и экспрессией.
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Эта песня въелась в голову не только мне. Например, музыканты рок-группы АГАТА КРИСТИ неожиданно обнаружили, что припев их хита «Сказочная Тайга» похож на припев «Вьюги», поэтому поначалу даже прозвали свою песню «Иван Васильевич». А впоследствии сняли ностальгический клип, пригласив участвовать в нём многих актёров из старой комедии.
Хотя поющие актёры на экране не редкость, в «Иване Васильевиче» и Наталья Селезнёва, и Леонид Куравлёв пели чужими голосами.
Любопытно, что первой исполнить «Январскую вьюгу» пригласили юную Софию Ротару. Но её подача песни показалась слишком серьёзной, да и голос певицы плохо подходил высокому тембру актрисы Натальи Селезнёвой. В результате, песню исполнила другая певица — Нина Бродская. Правда, первый опыт сотрудничества с Зацепиным у неё был неудачным. Как вспоминала певица в передаче «Песни нашего кино», композитор уже приглашал её записать песню для какого-то другого фильма, но просьбу - "спеть, как школьница" - она выполнить не смогла. Зато к исполнению «Вьюги» никаких требований не было, и Нина Александровна исполнила её так, как хотела.
Хотя претензий к этой песне у советской цензуры не было, из-за ограниченного хронометража текст пришлось сократить, убрав из него второй куплет ("В любви ещё одна задача сложная..."). Впрочем, полный вариант можно было услышать на пластинках или в шуточном телеконцерте «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика» (1977), где её снова исполнила Селезнёва под фонограмму Бродской.
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Да и версия Софии Ротару тоже сохранилась, поэтому можете сравнить. Как по мне, она слишком... как бы так сказать... "вялая".
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Не менее популярен был и второй суперхит «Ивана Васильевича» — «Разговор со счастьем». Тот самый, где жулик Милославский в исполнении Леонида Куравлёва «понтуется» пачкой «Marlboro», а Бунша в исполнении Юрия Яковлева кричит коронное «Танцуют все!». Особенно повеселили меня древнерусские танцовщицы. Когда песня ускорялась и переходила в "галоп", они так энергично мотали головами и косами, что напоминали будущих фанатов хэви-металла.
Саму песню за Куравлёва исполнял другой актёр - Валерий Золотухин. Ему это было не в первой, ведь он и до этого нередко пел в фильмах - например, в "Бумбараше", или в той же комедии Гайдая «12 стульев» (помните, танго Остапа со словами «Где среди пампасов бегают бизоны...»?).
Валерий Золотухин, «Российская Газета», 04.04.2013:
«Наверное, способности к пению у меня от мамы и папы, которые были людьми музыкальными и замечательно пели. Наверное, поэтому, приехав в Москву, я сразу поступил на отделение музыкальной комедии. И пять лет учился вокалу. Бегал на репетиции, когда их в ГИТИСе проводил Борис Александрович Покровский. У нас учился, например, выдающийся певец Владислав Пьявко, ставший потом солистом Большого театра. И такими людьми кафедра гордилась! А к тем, кто выбирал драматический театр относились, как к изменникам. Но я довольствовался тем, что меня назвали «лучшим певцом из театральных актеров» и «лучшим актером из эстрадных певцов»...».
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А вот эта же песня в уже упомянутом телеконцерте «Новые сновидения Шурика».
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Надо сказать, что и "Вьюга", и "Разговор со счастьем" не имели чёткой привязки к сюжету, поэтому легко могли стать эстрадными хитами и без фильма.
Леонид Гайдай:
«Для меня главное, чтобы музыка по внутреннему мироощущению была современной. Мне представляется также чрезвычайно важным, чтобы звучащая в фильмах музыка легко запоминалась. И главное — чтобы она просто нравилась зрителям!».
Александр Зацепин:
«Я подумал: зачем писать музыку времён Ивана Грозного, мы же сегодняшними глазами смотрим».
Впрочем, не все песни из «Ивана Васильевича» были столь современными и эстрадными. Например, знаменитая «Маруся» была записана в стиле марша и исполнена Б. Кузнецовым и Л. Полосиным при поддержке хора МВО.
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Нельзя не упомянуть и короткую, но очень смешную, «псевдодревнерусскую» песню про «Собаку Крымского царя». Далеко не все знают, что текст последней не выдуман Дербенёвым, а взят из сборника песен, записанных для английского путешественника Ричарда Джемса в 1619-1620 годах. Правда, стихи относились не к эпохе Ивана Грозного, а к более поздним — Смутным временам. Вот отрывок оригинала:
А не силная туча затучилася,
а не силнии громы грянули:
куде едет собака крымской царь?
А ко силнему царству Московскому:
«А нынечи мы поедем к каменной Москве,
а назад мы поидем, Резань возмем».
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Не все знают и то, что, попавшая в фильм, песня Владимира Высоцкого — «Вариация на цыганские темы», так опечалившая Иоанна Васильевича — тоже имеет свои истоки. Её припев - «Эх, раз, ещё раз, ещё много-много раз» заимствован из «Цыганочки» поэта XIX века — Аполлона Григорьева.
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Не менее смешно, прозвучала и обработка «Собачьего вальса» в сцене приёма шведского посла. По замыслу Зацепина, эта музыка должна была символизировать «мещанство и тупость».
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Кроме того, мелодии главных трёх песен регулярно звучали на протяжении всего фильма в разном темпе и сочетаниях, чаще всего сопровождая разнообразные погони.
Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть блестящую сцену, когда запутавшийся в верёвках колоколов Бунша вызванивает сначала мелодию «Чижика-Пыжика», а затем - «Подмосковных вечеров».
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Уже после распада Союза, когда началось повальная ностальгия по "старым песням о главном", песни из фильмов Гайдая стали крутить где угодно и исполнять все, кому не лень. Так в 2020 году компьютерный Жорж Милославский и положенная на модные ритмы «Январская вьюга» перекочевали в рекламный ролик российского «Сбербанка». Кстати, Нине Бродской ролик очень не понравился, и она назвала его «профанацией».
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Но это пустяки. Не знаю, что бы сказала Бродская, услышь она версию «Январской вьюги» 2022 года от некоего Косты Лакосты. Я бы даже не стал упоминать об этом ужасающе убогом треке, спетом гнусавым, как будто обкуренным, голосом, если бы «кавер» не собрал на YouTube более 965 тысяч просмотров и 22 тысячи лайков (на начало февраля 2022 года). Боюсь даже представить, сколько он собрал на Тик-Токе, где, судя по всему, и был впервые опубликован.
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Напоследок, чтобы немного сгладить ощущения от "убитой" наповал песни, предлагаю вашему вниманию две другие версии. Возможно, они и не шедевры, но уж точно необычные и интересные. Первая версия - это «Январская вьюга» в рок-аранжировке итальянской группы VANILLA SKY. Группа исполняла эту песню (причём на русском языке!) во время гастролей по России в 2014 году.
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Если же вы хотите узнать, как «Вьюга» звучит на... японском языке, к вашим услугам - версия от Нацуки Сугавары и Виталия Сунцева.
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