Необычные, забавные и странные пассажиры метро

Автор:
23 ноября 2021 13:44
Интересно, почему именно в метро можно встретить самых странных пассажиров? Как будто вся их уникальность раскрывается именно под землей. Ни в автобусах, ни в трамваях, ни в поездах вы не увидите и сотой доли таких чудес, какие собирает подземка. Вот подборка веселых фотографий на эту тему.
1. "Я нашел ее. Она жива"
2. "Трое взрослых не смогли заставить этого маленького засранца убрать ноги с сиденья. Пока какой-то мужик просто не подошел и не сел ему на ноги"
3. "Парень кормит котенка из бутылочки"
4. "Этот человек рисовал людей в метро и говорил им, что они красивые"
5. "Обычный день в лондонской подземке"
6. "Парень принес павлина в метро Нью-Йорка, но все продолжали пялиться в телефоны"
7. "Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка - Спрингфилд"
8. "Вот кого я встретил в метро сегодня, я счастливчик"
9. "Всего лишь Санта, который решил воспользоваться метро"
10. "Он выглядит потрясающе!"
11. "Это какая-то новая мода?"
13. "Праздник к нам приезжает"
14. "Не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла"
16. "«Как поговорить с вашей кошкой о безопасности при обращении с оружием». Интересно"
18. "Привет вам из метро Нью-Йорка"
20. "Старая дама. Во всеоружии"
21. "Похоже, в России изобрели машину времени"
22. "Не пугайтесь. Это просто лондонское метро"
24. "Следующая станция? Конечно, Иерусалим!"
25. "Сэр Роберт Найт: Хранитель метро и защитник невиновных"
26. "Пустынный ястреб в метро"
28. "Человек из будущего"
29. "Всем хорошего Дня благодарения!"
32. "Еще никогда в жизни я так не хотел дотронуться до чьей-то шляпы"
34. "Адская жара в Нью-Йорке приносит не только высокие температуры"
35. "Что бы это значило?"
36. "В нью-йоркском метро Хэллоуин каждый день"
38. "Чувак перевозит рой пчел"
39. "Лучше я сяду на следующий поезд"
40. "Гарантированная социальная дистанция"
41. "У меня очень много вопросов"
42. "Супермаска от коронавируса"
43. "А такое когда-нибудь видели?"
45. "Вы успешно прошли все уровни и теперь вам предстоит битва с боссом"
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— переведено специально для fishki.net
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хм, мутировавший Татсуэ из Акиры?)
Девочка слева на фото миленькая.
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Да ладно. У меня тут поблизости нудистский пляж. Вот уж реально ковидобесы зажигают. Полупыстынный пляж,океан ,а они с голой задницей,бубенцами на перевес и в маске. Блин -это как без штанов и в шляпе,ну или на лошади и с вёслами воспринимаетися :-)
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*Сэр Роберт Найт* - просто Огонь :-)