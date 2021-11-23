Необычные, забавные и странные пассажиры метро

Интересно, почему именно в метро можно встретить самых странных пассажиров? Как будто вся их уникальность раскрывается именно под землей. Ни в автобусах, ни в трамваях, ни в поездах вы не увидите и сотой доли таких чудес, какие собирает подземка. Вот подборка веселых фотографий на эту тему.

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1. "Я нашел ее. Она жива" 0 Источник:

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2. "Трое взрослых не смогли заставить этого маленького засранца убрать ноги с сиденья. Пока какой-то мужик просто не подошел и не сел ему на ноги" 0 Источник:

3. "Парень кормит котенка из бутылочки" 0 Источник:

4. "Этот человек рисовал людей в метро и говорил им, что они красивые" 0 Источник:

5. "Обычный день в лондонской подземке" 0 Источник:

6. "Парень принес павлина в метро Нью-Йорка, но все продолжали пялиться в телефоны" 0 Источник:

7. "Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка - Спрингфилд" 0 Источник:

8. "Вот кого я встретил в метро сегодня, я счастливчик" 1 Источник:

9. "Всего лишь Санта, который решил воспользоваться метро" 0 Источник:

10. "Он выглядит потрясающе!" 0 Источник:

11. "Это какая-то новая мода?" 0 Источник:

12. "Шарф из кошки" 0 Источник:

13. "Праздник к нам приезжает" 0 Источник:

14. "Не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла" 0 Источник:

15. "Просто ручная лиса" 0 Источник:

16. "«Как поговорить с вашей кошкой о безопасности при обращении с оружием». Интересно" 0 Источник:

17. "Девушка и утка" 0 Источник:

18. "Привет вам из метро Нью-Йорка" 0 Источник:

19. "Замечено в метро" 0 Источник:

20. "Старая дама. Во всеоружии" 0 Источник:

21. "Похоже, в России изобрели машину времени" 0 Источник:

22. "Не пугайтесь. Это просто лондонское метро" 0 Источник:

23. "Король Лев" 0 Источник:

24. "Следующая станция? Конечно, Иерусалим!" 0 Источник:

25. "Сэр Роберт Найт: Хранитель метро и защитник невиновных" 0 Источник:

26. "Пустынный ястреб в метро" 0 Источник:

27. "Неожиданно" 0 Источник:

28. "Человек из будущего" 0 Источник:

29. "Всем хорошего Дня благодарения!" 0 Источник:

30. "Рабочее совещание" 0 Источник:

31. "Хорошие ребята" 0 Источник:

32. "Еще никогда в жизни я так не хотел дотронуться до чьей-то шляпы" 0 Источник:

33. "Святое метро" 0 Источник:

34. "Адская жара в Нью-Йорке приносит не только высокие температуры" 0 Источник:

35. "Что бы это значило?" 0 Источник:

36. "В нью-йоркском метро Хэллоуин каждый день" 0 Источник:

37. "Сама связала" 0 Источник:

38. "Чувак перевозит рой пчел" 0 Источник:

39. "Лучше я сяду на следующий поезд" 0 Источник:

40. "Гарантированная социальная дистанция" 0 Источник:

41. "У меня очень много вопросов" 0 Источник:

42. "Супермаска от коронавируса" 0 Источник:

43. "А такое когда-нибудь видели?" 0 Источник:

44. "Что это?" 0 Источник: