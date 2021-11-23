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Необычные, забавные и странные пассажиры метро

Необычные, забавные и странные пассажиры метро (46 фото)

Автор:
23 ноября 2021 13:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в метро   забавно   необычные пассажиры метро   пассажиры   подземка   странные люди   
843
46
Интересно, почему именно в метро можно встретить самых странных пассажиров? Как будто вся их уникальность раскрывается именно под землей. Ни в автобусах, ни в трамваях, ни в поездах вы не увидите и сотой доли таких чудес, какие собирает подземка. Вот подборка веселых фотографий на эту тему.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   в метро   забавно   необычные пассажиры метро   пассажиры   подземка   странные люди   
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1k
Анна Анна 2 часа назад

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430
WadDad 21 минуту назад
35. Это же супермен!
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6k
Александр Зотов 39 минут назад
44. "Что это?"
--------
хм, мутировавший Татсуэ из Акиры?)
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3k
vorkuta-72 45 минут назад
Это из Унесенных призраками?
Девочка слева на фото миленькая.

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395
SHAGREEN 57 минут назад
Блин. Хочу теперь маску-лицехвата. Как жить.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
>> в метро можно встретить самых странных пассажиров?
--
Да ладно. У меня тут поблизости нудистский пляж. Вот уж реально ковидобесы зажигают. Полупыстынный пляж,океан ,а они с голой задницей,бубенцами на перевес и в маске. Блин -это как без штанов и в шляпе,ну или на лошади и с вёслами воспринимаетися :-)
-
*Сэр Роберт Найт* - просто Огонь :-)
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