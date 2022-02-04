За что восьмилетний мальчуган получил писательскую премию?

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Второклассник написал захватывающую рукописную историю и стал местной знаменитостью.
Как читатель писателем стал
Диллон Хелбиг, второклассник из американского штата Айдахо, стал местной знаменитостью. Раньше он отличался от сверстников лишь тем, что часто ходил в библиотеку, любил читать. А теперь очередь выстраивается уже за его необычной книгой. История о том, как он стал автором регионального бестселлера, сама довольно увлекательна. О ней в деталях рассказал ресурс МЕЛ со ссылкой на The Washington Post.
Диллон сочинил историю о своих воображаемых приключениях на Северном полюсе. А попал туда герой этой повести сказочным путем. На Рождество мальчик водрузил на елку взрывающуюся звезду. Это-то устройство и помогло ему катапультироваться в место, где происходит основное действие произведения.
Диллон сочинил историю о своих воображаемых приключениях на Северном полюсе. А попал туда герой этой повести сказочным путем. На Рождество мальчик водрузил на елку взрывающуюся звезду. Это-то устройство и помогло ему катапультироваться в место, где происходит основное действие произведения.
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Первые поклонники
Начинающий писатель от руки оформил эту историю в красном блокноте, сопроводив собственными карандашными рисунками. Когда он в очередной раз оказался в публичной библиотеке города Бойсе, то незаметно вложил свою рукопись среди других книг. Через пару дней он рассказал об этом матери, они вместе прибыли в тот же храм книги.
Выяснилось, что «самиздат» уже побывал в руках сотрудника библиотеки мистера Хартмана. Он сам прочел необычное сочинение и поделился находкой с коллегами. Более того, он познакомил с занимательным сюжетом своего шестилетнего сынишку, и Крузен был очень впечатлен. Оказалось, что книга написана с большим юмором, что особо оценил юный читатель.
Выяснилось, что «самиздат» уже побывал в руках сотрудника библиотеки мистера Хартмана. Он сам прочел необычное сочинение и поделился находкой с коллегами. Более того, он познакомил с занимательным сюжетом своего шестилетнего сынишку, и Крузен был очень впечатлен. Оказалось, что книга написана с большим юмором, что особо оценил юный читатель.
Лучший юный романист
«Диллон — уверенный в себе и щедрый парень…Он просто искренне хотел, чтобы другие люди могли насладиться его историей», — прокомментировал библиотекарь новое приобретение учреждения.
Теперь, с согласия автора, книга помечена штрих-кодом и добавлена в каталог, в раздел графических романов. Библиотекари так впечатлились талантом и находчивостью юного сочинителя, что присудили ему особую премию как лучшему молодому романисту. Такой категории раньше не было в истории учреждения, ее ввели именно с учетом нового явления.
Теперь, с согласия автора, книга помечена штрих-кодом и добавлена в каталог, в раздел графических романов. Библиотекари так впечатлились талантом и находчивостью юного сочинителя, что присудили ему особую премию как лучшему молодому романисту. Такой категории раньше не было в истории учреждения, ее ввели именно с учетом нового явления.
Продолжение последует…
О новации рассказала местная радиостанция, и тут же ребятня выстроилась в очередь за уникальной книгой. 55 фамилий в этом списке на данный момент, и он все растет. Рукопись выдают на дом лишь на четыре недели, не дольше, поскольку она пользуется особым спросом.
Даже в других штатах заинтересовались, но пока что сотрудники вынуждены отказывать «чужакам». Но у всех желающих скоро появится шанс насладиться изучением ставшей столь популярной рождественской истории. Автор дал согласие на ее оцифровку. А сам Диллон всерьез задумался о продолжении и уже продумывает новые коллизии для своего героя.
Даже в других штатах заинтересовались, но пока что сотрудники вынуждены отказывать «чужакам». Но у всех желающих скоро появится шанс насладиться изучением ставшей столь популярной рождественской истории. Автор дал согласие на ее оцифровку. А сам Диллон всерьез задумался о продолжении и уже продумывает новые коллизии для своего героя.
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А что есть какие-то книги в библиотеках, которые выдают дольше, чем на 4 недели?