За что восьмилетний мальчуган получил писательскую премию?

Начинающий писатель от руки оформил эту историю в красном блокноте, сопроводив собственными карандашными рисунками. Когда он в очередной раз оказался в публичной библиотеке города Бойсе, то незаметно вложил свою рукопись среди других книг. Через пару дней он рассказал об этом матери, они вместе прибыли в тот же храм книги.



Выяснилось, что «самиздат» уже побывал в руках сотрудника библиотеки мистера Хартмана. Он сам прочел необычное сочинение и поделился находкой с коллегами. Более того, он познакомил с занимательным сюжетом своего шестилетнего сынишку, и Крузен был очень впечатлен. Оказалось, что книга написана с большим юмором, что особо оценил юный читатель.