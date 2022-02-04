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За что восьмилетний мальчуган получил писательскую премию?

За что восьмилетний мальчуган получил писательскую премию? (4 фото)

Автор:
04 февраля 2022 17:15
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Награда   США   второклассник   книга   очередь   писатель   рукопись   читатель   
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Второклассник написал захватывающую рукописную историю и стал местной знаменитостью.

Как читатель писателем стал

Диллон Хелбиг, второклассник из американского штата Айдахо, стал местной знаменитостью. Раньше он отличался от сверстников лишь тем, что часто ходил в библиотеку, любил читать. А теперь очередь выстраивается уже за его необычной книгой. История о том, как он стал автором регионального бестселлера, сама довольно увлекательна. О ней в деталях рассказал ресурс МЕЛ со ссылкой на The Washington Post.

Диллон сочинил историю о своих воображаемых приключениях на Северном полюсе. А попал туда герой этой повести сказочным путем. На Рождество мальчик водрузил на елку взрывающуюся звезду. Это-то устройство и помогло ему катапультироваться в место, где происходит основное действие произведения.
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Первые поклонники

Начинающий писатель от руки оформил эту историю в красном блокноте, сопроводив собственными карандашными рисунками. Когда он в очередной раз оказался в публичной библиотеке города Бойсе, то незаметно вложил свою рукопись среди других книг. Через пару дней он рассказал об этом матери, они вместе прибыли в тот же храм книги.

Выяснилось, что «самиздат» уже побывал в руках сотрудника библиотеки мистера Хартмана. Он сам прочел необычное сочинение и поделился находкой с коллегами. Более того, он познакомил с занимательным сюжетом своего шестилетнего сынишку, и Крузен был очень впечатлен. Оказалось, что книга написана с большим юмором, что особо оценил юный читатель.

Лучший юный романист

«Диллон — уверенный в себе и щедрый парень…Он просто искренне хотел, чтобы другие люди могли насладиться его историей», — прокомментировал библиотекарь новое приобретение учреждения.

Теперь, с согласия автора, книга помечена штрих-кодом и добавлена в каталог, в раздел графических романов. Библиотекари так впечатлились талантом и находчивостью юного сочинителя, что присудили ему особую премию как лучшему молодому романисту. Такой категории раньше не было в истории учреждения, ее ввели именно с учетом нового явления.

Продолжение последует…

О новации рассказала местная радиостанция, и тут же ребятня выстроилась в очередь за уникальной книгой. 55 фамилий в этом списке на данный момент, и он все растет. Рукопись выдают на дом лишь на четыре недели, не дольше, поскольку она пользуется особым спросом.

Даже в других штатах заинтересовались, но пока что сотрудники вынуждены отказывать «чужакам». Но у всех желающих скоро появится шанс насладиться изучением ставшей столь популярной рождественской истории. Автор дал согласие на ее оцифровку. А сам Диллон всерьез задумался о продолжении и уже продумывает новые коллизии для своего героя.

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Метки: Награда   США   второклассник   книга   очередь   писатель   рукопись   читатель   
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Duckk Час назад
А вдруг?
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20k
Седой Бегемот Час назад
"Рукопись выдают на дом лишь на четыре недели, не дольше,"
А что есть какие-то книги в библиотеках, которые выдают дольше, чем на 4 недели?
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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