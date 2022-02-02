Госдолг США обновил антирекорд

1630
2
Сумма перевалила за 30 триллионов долларов.
Газета The New York Times со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов сообщает: государственный долг США побил свой же собственный рекорд. Показатель достиг суммы в 30,012 триллиона долларов. Это около 130 процентов к ВВП страны.
Аналитики отмечают, что к таким цифрам Америка подошла раньше, чем обещали прогнозы. Причины очевидны: пандемия коронавируса, что вынуждает власти раскошеливаться, да и аппетиты на мировой арене не особо снижаются. Ушли из Афганистана, но в других регионах мира продолжают «прививать демократию». А это не дешевое «хобби».
Аналитики отмечают, что к таким цифрам Америка подошла раньше, чем обещали прогнозы. Причины очевидны: пандемия коронавируса, что вынуждает власти раскошеливаться, да и аппетиты на мировой арене не особо снижаются. Ушли из Афганистана, но в других регионах мира продолжают «прививать демократию». А это не дешевое «хобби».
Впрочем, 130 процентов от ВВП — это не самый высокий показатель в мире. Тут рекордсмены — японцы, у них госдолг превышает 200% валового внутреннего продукта. За ней следует Великобритания, а США лишь замыкает тройку «лидеров». На почетном 4-м месте — еврозона. У России отношение госдолга к ВВП составляет 17,8%.
Аналитики группы Всемирного банка озвучили свой прогноз развития мировой экономики, довольно пессимистичный. Эксперты ВБ говорят о замедлении роста мирового ВВП в начавшемся году до 4,1%. Объяснение — все тот же вирус вкупе с сокращением мер господдержки бизнеса. К тому же, и логистика межгосударственных и внутригосударственных поставок затруднена пресловутой пандемией.
Аналитики группы Всемирного банка озвучили свой прогноз развития мировой экономики, довольно пессимистичный. Эксперты ВБ говорят о замедлении роста мирового ВВП в начавшемся году до 4,1%. Объяснение — все тот же вирус вкупе с сокращением мер господдержки бизнеса. К тому же, и логистика межгосударственных и внутригосударственных поставок затруднена пресловутой пандемией.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену
- "Путин нападёт": разведка США пообещала Украине войну с Россией в начале 2022 года
- Убойные санкции или живительная санация экономики: откликнулось совсем не так, как ожидали аукающие
- Журнал Wired 1997 года: Коронавирус, преступность, цены на энергоресурсы и другие сбывшиеся пророчества
- Почему на Аляске до сих пор русские названия
14
Понравилось14
Новости партнёров
Там в доступной форме показано, как это все работает. Крайне советую.
$10 трулей держат иностранные инвесторы, как центробанки, так и частные конторы.