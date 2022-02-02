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Госдолг США обновил антирекорд

Госдолг США обновил антирекорд (2 фото)

Автор:
02 февраля 2022 21:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   США   Япония   антирекорд   госдолг   проценты   экономика   
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Сумма перевалила за 30 триллионов долларов.
Газета The New York Times со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов сообщает: государственный долг США побил свой же собственный рекорд. Показатель достиг суммы в 30,012 триллиона долларов. Это около 130 процентов к ВВП страны.

Аналитики отмечают, что к таким цифрам Америка подошла раньше, чем обещали прогнозы. Причины очевидны: пандемия коронавируса, что вынуждает власти раскошеливаться, да и аппетиты на мировой арене не особо снижаются. Ушли из Афганистана, но в других регионах мира продолжают «прививать демократию». А это не дешевое «хобби».
Впрочем, 130 процентов от ВВП — это не самый высокий показатель в мире. Тут рекордсмены — японцы, у них госдолг превышает 200% валового внутреннего продукта. За ней следует Великобритания, а США лишь замыкает тройку «лидеров». На почетном 4-м месте — еврозона. У России отношение госдолга к ВВП составляет 17,8%.

Аналитики группы Всемирного банка озвучили свой прогноз развития мировой экономики, довольно пессимистичный. Эксперты ВБ говорят о замедлении роста мирового ВВП в начавшемся году до 4,1%. Объяснение — все тот же вирус вкупе с сокращением мер господдержки бизнеса. К тому же, и логистика межгосударственных и внутригосударственных поставок затруднена пресловутой пандемией.

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Метки: Россия   США   Япония   антирекорд   госдолг   проценты   экономика   
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784
Hallo FreeSpace 3 часа назад
мне кажется им как-то наплевать
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789
VSh 11 минут назад
Снова все плохо в штатах, снова им кабздец. Только почему то мы хреново живём а не они. Нелепица какая то.
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1k
Педигри 16 минут назад
У этого госдолга есть хотя бы дно, край или конец или амеры и дальше будут обновлять этот антирекорд? Что дальше 50, 100, 200 триллионов?
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704
Сергей Своенравов Полчаса назад
Какая разница сколько долг? Его разве кто то собирается отдавать?
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8k
Ном-Номыч 42 минуты назад
Напечатают еще. А еще им нужна какая-нибудь война, на которую можно будет списать многое и хапануть многое. Падлы.
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1k
Владимир Час назад
Теперь придется целую неделю новые печатать
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1k
Сергей Ковалев Час назад
Главный критерий доверия эта сумма которую тебе дают в долг. Не важно сколько у тебя долгов,важно,что ты в состоянии обслуживать этот долг. А учитывая,что доллар главная валюта на данный момент,то никто не будет портить отношения со страной,которая эту валюту печатает.
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185
Карл Такойто Час назад
Он у них и так растёт не по детски,плюс они ещё в связи с ковидом кучу необеспеченных трудом и продукцией денег населению раздали,да и не только они, население эти деньги потратило,поэтому во всем мире сейчас инфляция. Но США насрать на свой госдолг по одной простой причине-на долю доллара США приходится порядка 40% мировых расчетов и 60% резервов. А это значит что США далеко не самые главные держатели доллара но только они их могут печатать,смекаете?)) Им по любому выгодно,потому что большая часть долларовой инфляции размазывается по всему миру. Они себе напечатали купили у России допустим газ,им фактически он достался бесплатно,а доллар при этом на тысячные процента обесценился по всему миру,ну как то так. Поэтому госдолг США это очень условная вещь,пока доллар доминирующая мировая валюта,у них всегда будет привелегия напечатать себе ещё из воздуха и разделить инфляцию с остальным миром.

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10k
Star Link Час назад
Один главный экономист сказал, что чем больше рублей за мерзкий доллар, тем лучше, больше прибыль!
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13k
Алекс 2 часа назад
Они печатают свои фантики и покупают за них мир у дебилов. И похихикивают...
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1k
Alexin 2 часа назад
Многие, возможно смотрели, но если кто не видел. Есть прекрасный мультфильм. АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА / THE AMERICAN DREAM
Там в доступной форме показано, как это все работает. Крайне советую.

Ссылка www.youtube.com
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27k
lem02 2 часа назад
А капитализация APPLE почти два триллиона. Всего одна американская компания...
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18k
babuby 2 часа назад
Да им пофиг!
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1k
Mazter 2 часа назад
Прав был Ильич - крах капитализма неизбежен!!!
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63k
физраствор. 2 часа назад
Чем дешевле доллар тем меньше отдавать..
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1k
ГэтьМэн 2 часа назад
Ой, да бросьте, завтра курс поднимут еще на пару копеек и мы все выплатим, чего им переживать!!!
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2k
Роман 2 часа назад
Какая разница, какой размер долга? Возвращать все равно не собираются.
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563
X Æ A-12 2 часа назад
А рубль растёт от этого?
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23k
ПаганецЪ 2 часа назад
Да и ХБСН.
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13k
net 2 часа назад
Аналитика-х.елитика. Вообще эти цифры давно уже ничего не значат. Они даже уже не печатают эти хералиарды, просто циферки в компах рисуют и "покупают" у туземцев нефть, газ, лес... Даже папуасам в африке раньше хотябы бусы давали за золото.
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−8
zwer rwr 2 часа назад
кому должны все страны? друг другу что ли... ну так пусть спишут их каждый у себя, глядишь уже и долг не такой большой будет
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