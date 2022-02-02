Госдолг США обновил антирекорд

Впрочем, 130 процентов от ВВП — это не самый высокий показатель в мире. Тут рекордсмены — японцы, у них госдолг превышает 200% валового внутреннего продукта. За ней следует Великобритания, а США лишь замыкает тройку «лидеров». На почетном 4-м месте — еврозона. У России отношение госдолга к ВВП составляет 17,8%.



Аналитики группы Всемирного банка озвучили свой прогноз развития мировой экономики, довольно пессимистичный. Эксперты ВБ говорят о замедлении роста мирового ВВП в начавшемся году до 4,1%. Объяснение — все тот же вирус вкупе с сокращением мер господдержки бизнеса. К тому же, и логистика межгосударственных и внутригосударственных поставок затруднена пресловутой пандемией.