За что второклассник ударил ножом сожителя матери?

Ссора скоро переросла в избиение "второй половины". Мужчина ударил ее по лицу, а затем свалил на пол и принялся пинать ногами. Сын женщины проснулся, вбежал в комнату и попытался урезонить отчима.



Но слова на распоясавшегося агрессора не действовали. Второклассник сходил на кухню, вооружился ножом и вонзил его в поясницу драчуна с криком: «Не трогай маму!»



Мать сама вызвала скорую. Медики выявили у монтажника ранение почки. Придя в себя, пациент так и не вспомнил, что стало причиной конфликта. А мать теперь переживает, как происшествие отразится на сыне.