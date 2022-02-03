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За что второклассник ударил ножом сожителя матери?

За что второклассник ударил ножом сожителя матери? (2 фото)

Автор:
03 февраля 2022 20:09
Сообщество : Криминал
Метки: водка   второклассник   мать   нападение   нож   сожитель   ссора   удар   
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Девятилетний школьник заступился за мать. Образумить отчима словами не получилось.
В Москве произошел инцидент, в ходе которого девятилетнему мальчику пришлось взять в руки нож. Сожитель матери в итоге попал в больницу с ранением почки.

Как описывают происшествие СМИ, ЧП случилось в ночь на второе февраля. 35-летний монтажник после трудового дня домой не спешил. Выпил водочки с друзьями. Вернулся в квартиру сожительницы под утро. Что-то его не устроило, он вступил в перепалку с женщиной.
Ссора скоро переросла в избиение "второй половины". Мужчина ударил ее по лицу, а затем свалил на пол и принялся пинать ногами. Сын женщины проснулся, вбежал в комнату и попытался урезонить отчима.

Но слова на распоясавшегося агрессора не действовали. Второклассник сходил на кухню, вооружился ножом и вонзил его в поясницу драчуна с криком: «Не трогай маму!»

Мать сама вызвала скорую. Медики выявили у монтажника ранение почки. Придя в себя, пациент так и не вспомнил, что стало причиной конфликта. А мать теперь переживает, как происшествие отразится на сыне.

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Метки: водка   второклассник   мать   нападение   нож   сожитель   ссора   удар   
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587
Семен Час назад
Молодец пацан, в следующий раз научится в печень бить
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13k
* Полчаса назад
То есть, живя в алкашом, она за сына не переживала? Не думала, как это на нём отразиться?
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402
Andrey 40 минут назад
Молодец пацан , если мамаша бестолковая живёт с далпайопом ,сын сделал правильный поступок !
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100k
дедушка ленина 57 минут назад
Уродуют своих детей.
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2k
NIS Час назад
За что ? За дело .. но всё-таки второклассник с ножом - это перебор ...
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366
Youtube's Best Channel Час назад
А если бы его пырнула женщина, то её посадили бы за превышение пределов самообороны.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Редька,откуда ты берешь эти сюжеты,у тебя очень слабо и примитивно развита фантазия и не приведено ни одного реального факта
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5k
Сергей Час назад
Возможно, если бы реакция полиции надомашнее насилие, основываясь на адекватном законодательстве, была бы более жесткой, такие случаи встречались бы реже. Но, видимо, домашнее насилие, как часть традиционных ценностей, будет существовать еще долго.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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