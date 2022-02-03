За что второклассник ударил ножом сожителя матери?

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Девятилетний школьник заступился за мать. Образумить отчима словами не получилось.
В Москве произошел инцидент, в ходе которого девятилетнему мальчику пришлось взять в руки нож. Сожитель матери в итоге попал в больницу с ранением почки.
Как описывают происшествие СМИ, ЧП случилось в ночь на второе февраля. 35-летний монтажник после трудового дня домой не спешил. Выпил водочки с друзьями. Вернулся в квартиру сожительницы под утро. Что-то его не устроило, он вступил в перепалку с женщиной.
Как описывают происшествие СМИ, ЧП случилось в ночь на второе февраля. 35-летний монтажник после трудового дня домой не спешил. Выпил водочки с друзьями. Вернулся в квартиру сожительницы под утро. Что-то его не устроило, он вступил в перепалку с женщиной.
Ссора скоро переросла в избиение "второй половины". Мужчина ударил ее по лицу, а затем свалил на пол и принялся пинать ногами. Сын женщины проснулся, вбежал в комнату и попытался урезонить отчима.
Но слова на распоясавшегося агрессора не действовали. Второклассник сходил на кухню, вооружился ножом и вонзил его в поясницу драчуна с криком: «Не трогай маму!»
Мать сама вызвала скорую. Медики выявили у монтажника ранение почки. Придя в себя, пациент так и не вспомнил, что стало причиной конфликта. А мать теперь переживает, как происшествие отразится на сыне.
Но слова на распоясавшегося агрессора не действовали. Второклассник сходил на кухню, вооружился ножом и вонзил его в поясницу драчуна с криком: «Не трогай маму!»
Мать сама вызвала скорую. Медики выявили у монтажника ранение почки. Придя в себя, пациент так и не вспомнил, что стало причиной конфликта. А мать теперь переживает, как происшествие отразится на сыне.
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