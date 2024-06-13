Найдена древняя рукопись о детстве Иисуса

Учёные расшифровали 2000-летние записи на папирусе. В тексте описывается, как 5-летний Мессия превратил глиняных голубей в живых птиц.
Неаккуратный почерк говорит о том, что историю писал ученик в школе или религиозной общине Египта IV или V века, который в те времена был христианским.
Первоначально эта история была написана примерно во II веке как часть Евангелия от Фомы - книги, рассказывающей о юности Иисуса из Назарета.
До этой находки самый ранний письменный образец Евангелия датировался XI веком.
Папирус хранился в Гамбургской государственной и университетской библиотеке в Германии, но оставался незамеченным. Эксперты наткнулись на него при анализе рукописей и заметили в тексте имя Иисуса.
"Мы думали, что это письмо или список покупок, потому что почерк кажется таким неаккуратным", - сказал доктор Лайош Беркес, исследователь и преподаватель теологического факультета Берлинского университета имени Гумбольдта.
"Сначала мы обратили внимание на слово "Иисус" в записи. Затем, сравнив его с множеством других оцифрованных папирусов, мы расшифровали его буква за буквой".
Евангелие от Фомы описывает жизнь Иисуса в возрасте от 5 до 12 лет, но не вошло в Библию, так как не считалось подлинным.
Рассказы ограничиваются повествованием о рождении Иисуса, бегстве семьи в Египет, возвращении в Назарет и посещении Иерусалимского храма. Более подробные сведения о его юности содержатся в апокрифических сказаниях.
В одном из текстов 5-летний Мессия играет в ручье и лепит 12 воробьев из мягкой глины. Когда его отец, Иосиф, замечает, что он делает, он ругает ребёнка и спрашивает, почему он лепит в субботу - святой день отдыха и поклонения. В ответ на это Иисус приказывает глиняным фигуркам взлететь, и те оживают.
Фрагмент папируса размером 10 на 5 сантиметров содержит в общей сложности 13 строк религиозной истории. Исследователи не знают, когда артефакт стал частью коллекции библиотеки.
Неизвестно, почему ранние годы жизни Иисуса были исключены из Библии, но Чарльз Дайер, профессор в Библейском институте Муди, Чикаго, предположил: "Вероятно, читатель должен сосредоточиться на том, почему Мессия пришёл на землю, на его служении и на том, что привело его к распятию".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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