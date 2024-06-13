Найдена древняя рукопись о детстве Иисуса

Первоначально эта история была написана примерно во II веке как часть Евангелия от Фомы - книги, рассказывающей о юности Иисуса из Назарета.

До этой находки самый ранний письменный образец Евангелия датировался XI веком.

Папирус хранился в Гамбургской государственной и университетской библиотеке в Германии, но оставался незамеченным. Эксперты наткнулись на него при анализе рукописей и заметили в тексте имя Иисуса.

"Мы думали, что это письмо или список покупок, потому что почерк кажется таким неаккуратным", - сказал доктор Лайош Беркес, исследователь и преподаватель теологического факультета Берлинского университета имени Гумбольдта.

"Сначала мы обратили внимание на слово "Иисус" в записи. Затем, сравнив его с множеством других оцифрованных папирусов, мы расшифровали его буква за буквой".