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В Краснодаре у напавшего на автоинспекторов москвича нашли свёрток с марихуаной

В Краснодаре у напавшего на автоинспекторов москвича нашли свёрток с марихуаной (1 фото + 2 видео)

Автор:
04 февраля 2022 13:53
Сообщество : Криминал
Метки: ДПС   видео   задержание   краснодар   наркотики   
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Правоохранители сработали отлично. Наркотики не подбрасывали.

В Краснодаре неадекватный растаман турист из Московской области на ровном месте устроил себе проблемы на долгие годы вперёд. Водитель такси высадил героя поста вместе с семьёй на проезжей части возле вокзала, за что получил заслуженное замечание от находившихся неподалёку сотрудников ДПС. Нетрезвый пассажир зачем-то решил заступиться за водителя и начал хамить полицейским. В первые же секунды конфликта несдержанный на язык москвич заработал административный протокол за оскорбление представителей власти.


Автоинспекторы решили отвезти хамоватого парня в отдел и досмотреть его личные вещи. Тот начал заметно нервничать и пуще прежнего материть правоохранителей. Добровольно садиться в служебный автомобиль он отказался, поэтому сотрудникам пришлось применить силу.

В отделе мужчина отказался выворачивать карманы и его пришлось в очередной раз положить лицом в пол и досмотреть насильно. В рукаве задержанного полицейские обнаружили свёрток с марихуаной весом 10,19 гр.

Неадекватного москвича арестовали на 6 суток. В ближайшее время на него заведут уголовные дела по факту оскорбления представителей власти и совершения насильственных действий в их отношении. Разумеется, будет и статья 228 УК РФ. В последнее время гаишники разошлись не на шутку - будто показывают своим коллегам из полиции, как надо работать.

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Метки: ДПС   видео   задержание   краснодар   наркотики   
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11  комментариев
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ДедушкаРа 2 часа назад
Каким надо быть отбитым, имея на кармане ещё и выпендриваться на представителей власти? Мозга нет
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7k
KarabasBarabas 8 минут назад
Это у.е.бище еще и плодится
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8k
Hunson Abadeer 59 минут назад
реально идиот... пуксть посидит срок если могов нет
Вес на кармане а он на гайцов гонит...
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63k
физраствор. Час назад
Глупо прожить часть жизни в тюрьме..
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2k
Виктор Полесов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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272
<name> Час назад
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17k
SpoiltNail Час назад
Бабы-дуры. Нахрена связываются с такими дибилами, да ещё и плодятся от них. Итог закономерен.
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26k
Павел 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
Alex ASK 2 часа назад
Ссылка coub.com
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603
Киса Кацман 2 часа назад
Сказочный дебил
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