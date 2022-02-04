В Краснодаре у напавшего на автоинспекторов москвича нашли свёрток с марихуаной

В Краснодаре неадекватный растаман турист из Московской области на ровном месте устроил себе проблемы на долгие годы вперёд. Водитель такси высадил героя поста вместе с семьёй на проезжей части возле вокзала, за что получил заслуженное замечание от находившихся неподалёку сотрудников ДПС. Нетрезвый пассажир зачем-то решил заступиться за водителя и начал хамить полицейским. В первые же секунды конфликта несдержанный на язык москвич заработал административный протокол за оскорбление представителей власти.

Автоинспекторы решили отвезти хамоватого парня в отдел и досмотреть его личные вещи. Тот начал заметно нервничать и пуще прежнего материть правоохранителей. Добровольно садиться в служебный автомобиль он отказался, поэтому сотрудникам пришлось применить силу.