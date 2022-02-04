В Краснодаре у напавшего на автоинспекторов москвича нашли свёрток с марихуаной

Правоохранители сработали отлично.
Наркотики не подбрасывали.
В Краснодаре неадекватный
растаман турист из Московской области на ровном месте устроил себе проблемы на долгие годы вперёд. Водитель такси высадил героя поста вместе с семьёй на проезжей части возле вокзала, за что получил заслуженное замечание от находившихся неподалёку сотрудников ДПС. Нетрезвый пассажир зачем-то решил заступиться за водителя и начал хамить полицейским. В первые же секунды конфликта несдержанный на язык москвич заработал административный протокол за оскорбление представителей власти.
Автоинспекторы решили отвезти хамоватого парня в отдел и досмотреть его личные вещи. Тот начал заметно нервничать и пуще прежнего материть правоохранителей. Добровольно садиться в служебный автомобиль он отказался, поэтому сотрудникам пришлось применить силу.
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В отделе мужчина отказался выворачивать карманы и его пришлось в очередной раз положить лицом в пол и досмотреть насильно. В рукаве задержанного полицейские обнаружили свёрток с марихуаной весом 10,19 гр.
У сотрудников ДПС получился очень смешной диалог. В ряды гаишников затесался блогер:
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Неадекватного москвича арестовали на 6 суток. В ближайшее время на него заведут уголовные дела по факту оскорбления представителей власти и совершения насильственных действий в их отношении. Разумеется, будет и статья 228 УК РФ. В последнее время гаишники разошлись не на шутку - будто показывают своим коллегам из полиции, как надо работать.
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Вес на кармане а он на гайцов гонит...