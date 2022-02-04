В Швеции диких ворон научат собирать окурки за еду

Шведская компания Corvid Cleaning начала тестирование системы вознаграждений для ворон, где птица, собирая окурки и прочий мелкий мусор, складывает добычу в специальный ящик и получает за это корм.
Пилотный проект запущен в рамках борьбы с уличным мусором и снижением расходов на уборку улиц, сообщает The Guardian.
По словам основателя компании Кристиана Гюнтера-Ханссена, к сбору привлекаются только дикие птицы, которые сами проявляют интерес к необычной деятельности.
Как пишет The Guardian, новокаледонские вороны, участвующие в эксперименте, обладают не только способностью рассуждать так же хорошо, как семилетний ребенок, но и умеют изготавливать различные орудия труда и использовать их для своих целей, что свидетельствует о высоком уровне интеллекта этих птиц.
Это позволяет им без труда справляться с такой задачей, как сбор мусора.
«Их легче обучать, также высока вероятность того, что они будут учиться друг у друга. К тому же, почти нет риска, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор», — рассказывает Гюнтер-Ханссен.
По подчетам авторов проекта, с помощью птиц страна сэкономит не менее 75% расходов бюджета на уборку территории. Да и работы для птиц навалом. По данным фонда Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, которые составляют 62% всего мусора. Только один город Седертелье, в котором запустили пилотный проект, тратит 20 млн шведских крон (165 млн руб.) на уборку улиц.
Если эксперимент пройдет удачно, то компания Corvid Cleaning планирует распространить свою методику и на другие шведские города.
Впрочем, шведы не изобрел ничего принципиально нового. В 2018 году подобный проект запустили в Голландии.
Специалист по семейству врановых профессор Джон Марзлуфф, давая интервью местному изданию выразил твердую уверенность в том, что ворон не сложно научить собирать окурки. Вопрос на сколько это правильно: «Не менее важно, стоит ли нам порабощать ворон, чтобы они за нас делали грязную работу? Как по мне, ответ — нет. У ворон есть своя жизнь, и мы должны просто ей восхищаться, а не пытаться их заставить работать вместо нас. Этичнее было бы создать машину, которая бы собирала окурки, разработать биоразлагаемые сигареты, а лучше — натренировать наших курящих сородичей убирать за собой».
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Что же касается биоразлагемых сигарет, то тут решение простое. Перестать выпускать сигареты с фильтром.
А они ж, падлы, умные! И ученые правильно говорят - научить достаточно парочку, остальные быстро повторят.
Как по мне, то кормить любых животных нельзя, они теряют способность кормиться самостоятельно и в итоге становятся не только зависимыми от человека, но стараются быть ближе к нему.