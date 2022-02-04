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В Швеции диких ворон научат собирать окурки за еду

В Швеции диких ворон научат собирать окурки за еду (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 13:18
Сообщество : Животные
Метки: вороны   животные   окурки   пилотный проект   уборка улиц   швеция   экология   
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Шведская компания Corvid Cleaning начала тестирование системы вознаграждений для ворон, где птица, собирая окурки и прочий мелкий мусор, складывает добычу в специальный ящик и получает за это корм.

Пилотный проект запущен в рамках борьбы с уличным мусором и снижением расходов на уборку улиц, сообщает The Guardian.

По словам основателя компании Кристиана Гюнтера-Ханссена, к сбору привлекаются только дикие птицы, которые сами проявляют интерес к необычной деятельности.

Как пишет The Guardian, новокаледонские вороны, участвующие в эксперименте, обладают не только способностью рассуждать так же хорошо, как семилетний ребенок, но и умеют изготавливать различные орудия труда и использовать их для своих целей, что свидетельствует о высоком уровне интеллекта этих птиц.

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Это позволяет им без труда справляться с такой задачей, как сбор мусора.

«Их легче обучать, также высока вероятность того, что они будут учиться друг у друга. К тому же, почти нет риска, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор», — рассказывает Гюнтер-Ханссен.

По подчетам авторов проекта, с помощью птиц страна сэкономит не менее 75% расходов бюджета на уборку территории. Да и работы для птиц навалом. По данным фонда Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, которые составляют 62% всего мусора. Только один город Седертелье, в котором запустили пилотный проект, тратит 20 млн шведских крон (165 млн руб.) на уборку улиц.

Если эксперимент пройдет удачно, то компания Corvid Cleaning планирует распространить свою методику и на другие шведские города.

Впрочем, шведы не изобрел ничего принципиально нового. В 2018 году подобный проект запустили в Голландии.

Специалист по семейству врановых профессор Джон Марзлуфф, давая интервью местному изданию выразил твердую уверенность в том, что ворон не сложно научить собирать окурки. Вопрос на сколько это правильно: «Не менее важно, стоит ли нам порабощать ворон, чтобы они за нас делали грязную работу? Как по мне, ответ — нет. У ворон есть своя жизнь, и мы должны просто ей восхищаться, а не пытаться их заставить работать вместо нас. Этичнее было бы создать машину, которая бы собирала окурки, разработать биоразлагаемые сигареты, а лучше — натренировать наших курящих сородичей убирать за собой».


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Метки: вороны   животные   окурки   пилотный проект   уборка улиц   швеция   экология   
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14  комментариев
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13k
ss 49 минут назад
Гениальная идея! Вот это действительно экологичное решение. По моему мнению это как раз тот самый правильный путь развития цивилизации.

Что же касается биоразлагемых сигарет, то тут решение простое. Перестать выпускать сигареты с фильтром.
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4k
Виктор Штурмаревич 8 минут назад
Пусть научат Гретту Тумблер окурки собирать за еду.
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857
игорь Полчаса назад
А как же быть с тем что тут кое кто говорил что в Европе не мусорят, типа европейцы чистюли окурок мимо урны не кинут, а тут вон оно чё Михалыч.
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43k
Элек Мек Полчаса назад
Капиталисты клятые,что только не придумают,лишь бы не работать.
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14k
Кархародон 38 минут назад
Ага. Вороны не настолько глупые. Зачем им собирать окурки на тротуаре и улицах, когда полно открытых мусорок? А летние кафе где разрешено курить? Будет, как с окуевшими чайками на некоторых курортах.
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61k
Опиум для народа 41 минуту назад
Короче легче научить ворону собирать окурки, чем человека "разумного" не срать. Не удивлён.
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11k
Кыся 46 минут назад
Вскоре покурить на улице не выйдет. Вороны из рук сигареты вырывать будут. А потом пойдут на штурм магазинов...
А они ж, падлы, умные! И ученые правильно говорят - научить достаточно парочку, остальные быстро повторят.
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3k
Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
По всей Швеции скоро зоозащитники будут проводить митинги против эксплуатации бедных ворон
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6k
Максим 59 минут назад
Подкармливая птиц, в итоге можно получить только проблемы. Мало голубей- крыс с крыльями?
Как по мне, то кормить любых животных нельзя, они теряют способность кормиться самостоятельно и в итоге становятся не только зависимыми от человека, но стараются быть ближе к нему.
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