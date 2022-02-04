В Швеции диких ворон научат собирать окурки за еду

Пилотный проект запущен в рамках борьбы с уличным мусором и снижением расходов на уборку улиц, сообщает The Guardian.

По словам основателя компании Кристиана Гюнтера-Ханссена, к сбору привлекаются только дикие птицы, которые сами проявляют интерес к необычной деятельности.

Как пишет The Guardian, новокаледонские вороны, участвующие в эксперименте, обладают не только способностью рассуждать так же хорошо, как семилетний ребенок, но и умеют изготавливать различные орудия труда и использовать их для своих целей, что свидетельствует о высоком уровне интеллекта этих птиц.

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Это позволяет им без труда справляться с такой задачей, как сбор мусора.

«Их легче обучать, также высока вероятность того, что они будут учиться друг у друга. К тому же, почти нет риска, что они по ошибке съедят какой-нибудь мусор», — рассказывает Гюнтер-Ханссен.

По подчетам авторов проекта, с помощью птиц страна сэкономит не менее 75% расходов бюджета на уборку территории. Да и работы для птиц навалом. По данным фонда Keep Sweden Tidy Foundation, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков, которые составляют 62% всего мусора. Только один город Седертелье, в котором запустили пилотный проект, тратит 20 млн шведских крон (165 млн руб.) на уборку улиц.