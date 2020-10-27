Жителям Подмосковья теперь нельзя дружелюбно относиться к лисам

На сайте Министерства экологии и природопользования Московской области предупредили жителей Подмосковья о подозрительных лисах, которые стали появляться в населённых пунктах. Жители Протвино рассказали полицейским об агрессивной лиса, которая приближается к людям.

Специалисты заметили, что лисы могут быть опасны и появляются в населённых пунктах в поисках еды или из-за бешенства.

На сайте Минэкологии посоветовали не совершать резких движений и не улыбаться лисам. Животные могут принять улыбку за оскал и напасть. При этом не следует приближаться и обращать внимание на животное и ни в коем случае нельзя пытаться кормить лису или вступить с ней в близкий контакт.