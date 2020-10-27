Жителям Подмосковья теперь нельзя дружелюбно относиться к лисам

Вопреки представлениям, лисы далеко не самые милые животные. Жителей Подмосковья предупредили, что не стоит улыбаться лисам и проявлять дружелюбие, ведь животные могут расценить это как угрожающий оскал.
На сайте Министерства экологии и природопользования Московской области предупредили жителей Подмосковья о подозрительных лисах, которые стали появляться в населённых пунктах. Жители Протвино рассказали полицейским об агрессивной лиса, которая приближается к людям.
Специалисты заметили, что лисы могут быть опасны и появляются в населённых пунктах в поисках еды или из-за бешенства.
На сайте Минэкологии посоветовали не совершать резких движений и не улыбаться лисам. Животные могут принять улыбку за оскал и напасть. При этом не следует приближаться и обращать внимание на животное и ни в коем случае нельзя пытаться кормить лису или вступить с ней в близкий контакт.
Встретив лесу, не поворачивайтесь к ней спиной, не бегите и не совершайте резких движений. Если лиса к вам приближается, медленно удаляйтесь. Не забудьте сообщить о встрече с лисой в в администрацию поселения или округа или в министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Источник:
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Что-то не то курят в Минэкологии... Вот они и грустные. И не улыбаются.
Лиса - родственница собаки.
Прикармливать тем более нельзя - привыкают, начинают чаще около людей ошиваться = чаще будут нежелательные встречи с укусами.
Если бешенная, то может собачку цапнуть, много и не надо, достаточно царапины. А потом собачка хозяев заразит.
Я в первый раз чуть не обосрался от неожиданности и страха. Думал, убивают кого то.