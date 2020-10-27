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Жителям Подмосковья теперь нельзя дружелюбно относиться к лисам

Жителям Подмосковья теперь нельзя дружелюбно относиться к лисам (2 фото)

Автор:
27 октября 2020 10:51
Сообщество : Жить в России
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   животные   интересное   лисы   милота   опасность   фото   экология   
1136
2

Вопреки представлениям, лисы далеко не самые милые животные. Жителей Подмосковья предупредили, что не стоит улыбаться лисам и проявлять дружелюбие, ведь животные могут расценить это как угрожающий оскал.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   животные   интересное   лисы   милота   опасность   фото   экология   
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17  комментариев
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1k
Дядя Сэм 2 часа назад
"На сайте Минэкологии посоветовали . . . не улыбаться лисам."
Что-то не то курят в Минэкологии... Вот они и грустные. И не улыбаются.
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2k
Leo 8 минут назад
"Встретив лесу, не поворачивайтесь к ней спиной, не бегите"(с) с медведем не перепутали?)
"Встретив лесу, не поворачивайтесь к ней спиной, не бегите"(с) с медведем не перепутали?)
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5k
Garpia121 12 минут назад
Скалить зубы перед любым животным не хорошо, у них другая невербальная система общения.
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966
Иностранный Агент 50 минут назад
Подозрительна лиса :D
Подозрительна лиса :D
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739
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
А кто будет мухлевать получит по наглой рыжей морде =)))
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3k
DKF Час назад
Встретил лису в Тропарёвском парке Москвы месяц назад.
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2k
Leo DKF 11 минут назад
и что, ты ей улыбнулся?
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4k
Летучий Мыш Час назад
Это точно про лис? Кто нибудь когда-нибудь слышал, чтобы лисы со спины нападали? Вот прям увидят спину и ну кидаться
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Летучий Мыш 40 минут назад
За ногу может цапнуть
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну ясен пень , это дикая собака по сути ...
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7k
Maddy8 2 часа назад
разве лиса способна завалить взрослого человека?
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124
Атомный Крот Maddy8 2 часа назад
Укусить-то может. Занесет заразу, а если еще и бешеная - то совсем плохо может кончиться.

Лиса - родственница собаки.
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2k
Hallo FreeSpace Maddy8 2 часа назад
бобер и заяц могут ... думаю лиса тоже, при определенной удачи
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14k
sanchesS80 Maddy8 49 минут назад
Да она никакого человека валить не будет. Цапнет с перепугу, особенно если посчитает что в угол зажали и бежать некуда. Возись потом, бегай уколы от бешенства делай.
Прикармливать тем более нельзя - привыкают, начинают чаще около людей ошиваться = чаще будут нежелательные встречи с укусами.
Если бешенная, то может собачку цапнуть, много и не надо, достаточно царапины. А потом собачка хозяев заразит.
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5k
vitenok 2 часа назад
Если ночью услышите крик, полный ужаса и отчаяния, не пугайтесь, это кричит лиса, потому что ей не..уй делать в этот момент.
Я в первый раз чуть не обосрался от неожиданности и страха. Думал, убивают кого то.
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